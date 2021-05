Đường học gập ghềnh của “chồng tin đồn” Ngọc Trinh: Thi mãi không đỗ đại học, khoe tiếng Anh thì khiến dân tình cười chảy nước mắt

Mới đây, cặp đôi ông bầu - người mẫu Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh bỗng gây xôn xao dư luận khi liên tục chia sẻ những thông tin về chuyện cưới xin. Cụ thể vài ngày trước, nhân dịp bố mẹ bố mẹ vào TP.HCM thăm, Vũ Khắc Tiệp đã đưa cả hai sang nhà Ngọc Trinh ăn tối.

Trong buổi gặp mặt, gia đình đôi bên còn thể hiện sự tán đồng nếu như Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp đồng ý đến với nhau. Không chỉ vậy, Ngọc Trinh còn gọi bố của người bạn thân 17 năm là "ba" đầy thân thiết.

Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp vừa gây sốt với màn ra mắt gia đình 2 bên.

Hay mới đây, Vũ Khắc Tiệp còn đăng loạt ảnh chung của cả 2 kèm caption: "Quá khứ và hiện tại. Tôi hứa dù thế nào đi chăng nữa thì tôi sẽ đưa em đến cuối cuộc đời". Không biết cả hai có thật sự là một đôi và tính đến chuyện cưới xin hay không, nhưng màn thả thính qua lại đang khiến dân tình rất thích thú.

Được biết, trước khi trở thành một ông bầu nổi tiếng, có nhà đẹp xe sang, Vũ Khắc Tiệp từng có thời gian rất lận đận với chuyện học hành. Hiện tại, ngay cả khi đã nổi tiếng thì chuyện học của "chồng tin đồn" Ngọc Trinh có vẻ không khá khẩm hơn.

Ông bầu nổi tiếng cố mãi cũng không trở thành sinh viên

Vũ Khắc Tiệp sinh năm 1983 trong một gia đình nghèo khó ở Nam Định. Được biết thời phổ thông, ông bầu có học lực không mấy xuất sắc. Sau khi học xong phổ thông, Vũ Khắc Tiệp đã rất mong muốn lên Hà Nội để tiếp tục con đường học vấn, được bước vào cánh cổng đại học như bao bạn bè cùng trang lứa.

Tuy nhiên sự nghiệp học hành của ông bầu không mấy suôn sẻ. Dù đã bỏ ra 2 năm nỗ lực nhưng Vũ Khắc Tiệp không thể thi đỗ bất kỳ trường đại học công lập hay dân lập nào. Chính Vũ Khắc Tiệp cũng từng thừa nhận với báo chí về chuyện anh không giỏi trong việc thi cử, học vấn.

Sau 2 năm miệt mài học tập mà không thành, ông bầu Venus quyết định từ bỏ giấc mộng sinh viên. Sau này, Vũ Khắc Tiệp vào nam lập nghiệp và có được sự nghiệp như hiện tại.

Sau khi nổi tiếng và có tài chính ổn định, dường như Vũ Khắc Tiệp vẫn nhung nhớ giấc mộng học hành, bằng chứng là việc trau dồi thêm khả năng tiếng Anh. Tuy nhiên việc học và Vũ Khắp Tiệp dường như vẫn là hai đường thẳng song song và không có duyên.

Thời gian trước, ông bầu Venus từng quay một clip thử tài tiếng Anh của hai con gái lớn của Phượng Chanel. Đáng tiếc cho Vũ Ngọc Tiệp, cả Susu và Suri đều theo học trường quốc tế từ nhỏ nên vốn ngoại ngữ cực thượng thừa. Cô bé Suri thậm chí còn biết nói cả tiếng Anh và tiếng Pháp.

Vũ Khắc Tiệp thử tài tiếng Anh của 2 con nhà Phượng Chanel.

Hỏi đố người khác nhưng chính ông bầu lại để lộ khả năng tiếng Anh yếu kém của mình. Ban đầu, Vũ Khắc Tiệp hỏi Suri "How old are you?" (Cháu bao nhiêu tuổi rồi?) và "What are you doing?" (Cháu đang làm gì thế?) và cô bé lập tức trả lời rất tự tin. Vũ Khắc Tiệp sau đó khựng lại, muốn chuyển qua hỏi cô chị nhưng chỉ biết nói: "Your sister" (Chị của cháu).

Sau đó ông bầu lúng túng, ậm ừ mãi mới phát ra được những từ tiếng Anh cộc lốc, sai ngữ pháp như: "Your mom" (Mẹ của cháu), "Your mom beautiful" (Mẹ của cháu đẹp lắm). Ngữ điệu, phát âm của Vũ Khắc Tiệp nghe cũng rất ba chấm! Chẳng hạn như "Your sister", ông bầu phát âm thành "Do sít tờ",... Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cho rằng: Với trình độ tiếng Anh í ẹ như vậy, Vũ Khắc Tiệp tốt nhất nên tự đóng cửa ôn luyện thêm và không nên thử thách bất kỳ ai nữa.