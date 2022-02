Dương Dương lấy áo che nắng cho Triệu Lộ Tư, chăm sóc hơn cả với Địch Lệ Nhiệt Ba, tin đồn yêu nhau là thật?

Netizen đang rầm rộ chia sẻ những hình ảnh Dương Dương - Triệu Lộ Tư ân cần chăm sóc nhau khi cùng đi quay phim Thả thí thiên hạ. Theo đó, Dương Dương - Triệu Lộ Tư cùng thực hiện 1 cảnh quay dưới trời nắng nóng.

Thấy Triệu Lộ Tư có vẻ hơi khó chịu, Dương Dương liền dùng vạt áo của mình che nắng cho nữ diễn viên. Hành động ga lăng này lập tức bị ống kính của cánh săn ảnh chụp lại, đồng thời làm dấy lên đồn đoán giữa Triệu Lộ Tư với Dương Dương có nảy sinh "phim giả tình thật".

Trước khi quay Thả thí thiên hạ, Dương Dương từng đóng chung phim ngôn tình với Địch Lệ Nhiệt Ba, tuy nhiên, biểu hiện thân mật dùng tay áo che nắng nhưng cách Dương Dương làm với Triệu Lộ Tư là không có. Thêm nữa, từ loạt ảnh hậu trường, netizen cũng soi ra được phản ứng hóa học mà Dương Dương - Triệu Lộ Tư tạo ra là "chẳng phải dạng vừa đâu".

Dương Dương dùng vạt áo che nắng cho Triệu Lộ Tư trên phim trường.

Biết đâu được, lỡ như đóng xong phim Thả thí thiên hạ, Dương Dương - Triệu Lộ Tư đem lòng cảm mến đối phương rồi nảy sinh tình cảm thật thì sao?

Thả thí thiên hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Khuynh Linh Nguyệt. Phim lấy bối cảnh các quốc gia tranh đấu để giành thiên hạ. Trong đó, Bạch Phong Tịnh và Hắc Phong Tức là một đôi tri kỷ hơn 10 năm trời, đồng thời cũng là kỳ phùng địch thủ đáng gờm. Tình yêu của hai người bị cách trở khi cả hai đều là những người đứng đầu mỗi quốc gia.

Triệu Lộ Tư trên trường quay Thả thí thiên hạ.

Thả thí thiên hạ do Triệu Lộ Tư - Dương Dương đóng chính. Vào thời điểm phim mới công bố sản xuất, đã có nhiều tin đồn cho rằng Dương Dương bất mãn, thậm chí muốn bỏ dự án. Việc Dương Dương có tên trong dàn cast hoàn toàn là do ý định của quản lý, về phần nam diễn viên, anh không muốn tham gia vì lý do tế nhị nào đó.

