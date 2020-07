Đường dây bán dâm 30.000 USD: "Tú ông" Lục Triều Vỹ giàu cỡ nào trước khi bị bắt?

Chiều 12/7, trinh sát Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM đã ập vào kiểm tra hành chính 1 khách sạn ở đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Tại 3 phòng của khách sạn, công an bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Qua làm việc, cả 3 cô gái khai nhận được "tú ông" Lục Triều Vỹ Vỹ kêu tới khách sạn này để bán dâm cho 3 vị khách nam. Giá bán dâm của các cô gái là từ 18.000 USD đến 30.000 USD/người.

Từ lời khai, công an đã ập vào một chung cư cao cấp ở quận 7, TPHCM bắt giữ Vỹ và mời một số người được cho là diễn viên, người mẫu về trụ sở làm việc.

Trong số 3 cô gái bị bắt quả tang có 2 cô gái sử dụng CMND giả người nổi tiếng còn lại 1 cô gái là hoa hậu.