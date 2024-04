Dưới 10 triệu đồng, chuyên gia công nghệ sẽ chọn chiếc điện thoại nào?

Sở hữu lượng fan khủng, các chuyên gia công nghệ (TOLs) như Dương Dê, Khôi Ngọng, Vật Vờ Studio… thường xuyên nhận được câu hỏi tư vấn từ Gen Z, đặc biệt là về các smartphone mới ra mắt. Dưới 10 triệu đồng, Galaxy A35 5G và A55 5G cải tiến bứt phá hơn đời máy trước, thiết kế đẹp vượt trội hơn đối thủ… được TOLs khẳng định "trời sinh một cặp" với Gen Z.

Thiết kế "keo lỳ" chuẩn một cặp với Gen Z

Giá tầm trung, song Galaxy A35 5G và A55 5G lại sở hữu thiết kế "cực keo", tương đồng với flagship Galaxy S. So với các đối thủ cùng giá, đây còn là thế hệ smartphone sở hữu cùng lúc 3 thứ cao cấp trên thiết kế: kính cường lực cao cấp đời mới ở cả màn hình trước lẫn mặt lưng sau, kháng nước kháng bụi đạt chuẩn IP67.

Cùng với đó là bộ sưu tập 4 màu "trẻ nhưng sang", Galaxy A35 5G và A55 5G cực phù hợp với Gen Z đang hoặc sắp đi làm. Không còn cảm giác dè dặt, Gen Z có thể tự tin đặt Galaxy A lên bàn họp, cạnh Galaxy S đắt đỏ của các đồng nghiệp lâu năm, vì ngôn ngữ thiết kế cực tương đồng. Thậm chí, sắc Tím siêu xinh và Xanh dương đẹp hiếm có cùng hiệu ứng chuyển màu ấn tượng còn có thể khiến Galaxy A35 5G và A55 5G chiếm "spotlight".

Theo TOL Dương Dê, bộ đôi Galaxy A đời mới có thiết kế và chất liệu cao cấp giống đến mức khó nhận ra, chỉ khác ở vài chi tiết nhỏ như: khung viền Galaxy A55 5G là kim loại và Galaxy A35 5G làm từ nhựa… nhưng giá chênh 1,7 triệu đồng. Do đó, Gen Z đang đi học, muốn sở hữu ngay chiếc điện thoại thời thượng thì Galaxy A35 5G là lựa chọn vừa túi tiền. Gen Z đã đi làm, rủng rỉnh thì nên nâng cấp Galaxy A55 5G để trải nghiệm hiệu năng mạnh mẽ hơn.

Camera AI 50 "chấm" giúp Gen Z bứt tốc vào thế giới sáng tạo vô hạn

Camera AI 50 "chấm" trên Galaxy A35 5G và A55 5G dư sức đáp ứng nhu cầu của thế hệ sáng tạo vô hạn Gen Z, dù chỉ là một tấm ảnh bừng chất riêng trên mạng xã hội hay những thước phim khởi xướng xu hướng mới trên nền tảng video ngắn…

Vật Vờ Studio đã thực chứng khả năng nhiếp ảnh trong nhiều bối cảnh chụp. Ở điều kiện đủ sáng, máy cho ảnh chụp chân thực, không còn rực rỡ hơn so với thực tế như các năm trước - đồng bộ với định hướng của Samsung trên cả Galaxy S năm nay. Công nghệ xử lý hình ảnh bằng AI và Công nghệ Super HDR đến 68 triệu màu sắc cũng được bộ đôi này tích hợp mạnh mẽ vào ảnh chụp đêm, nhằm tái tạo các chi tiết rõ nét và sống động hơn.

Galaxy A35 5G và A55 5G còn được Vật Vờ Studio nhận định thuộc hàng "cực hiếm" khi sở hữu camera selfie có khả năng quay video 4K cùng rất nhiều công nghệ chống rung quang học (OIS) và chống rung kỹ thuật số (VDIS). Cùng tầm tiền này năm ngoái, Gen Z đỏ mắt cũng chỉ tìm mua được các smartphone quay 4K bằng camera sau, còn camera trước chỉ dừng lại ở FHD với mật độ điểm ảnh ít hơn 4 lần.

Với "combo" công nghệ AI - Super HDR - OIS - VDIS, Gen Z có thể thỏa sức ghi lại những khoảnh khắc xảy ra chớp nhoáng trong cuộc sống, quay những vlog du lịch vừa di chuyển liên tục vừa chia sẻ về chuyến đi, tranh thủ stream game hoặc phát trực tuyến cho gian hàng khởi nghiệp vào buổi tối… để tập tành dấn thân vào các nghề sáng tạo.

Mạnh mẽ và bền bỉ để Gen Z không ngại "làm nhiệt tình, chơi hết mình"

Gen Z dành nhiều giờ mỗi ngày cho smartphone hơn những thế hệ khác, song họ không chỉ để giải trí, mà còn dùng để hỗ trợ đắc lực cho công việc. Nhìn vào loạt tác vụ hàng ngày của một Gen Z điển hình, có thể thấy smartphone luôn mở 9-10 ứng dụng từ lướt web tìm kiếm kiến thức, trao đổi tích cực trong mọi nhóm chat nội bộ, phản hồi nhanh chóng email của sếp, cho đến học thêm kỹ năng mới sau giờ làm… Dù mở nhiều ứng dụng đến đâu, Gen Z vẫn lướt mượt tay với Galaxy A35 5G và A55 5G với bộ nhớ RAM 8GB hoặc 12GB đa nhiệm.

Đối với tác vụ chơi game cho những lúc cân bằng lại cuộc sống, TOL Khôi Ngọng đánh giá cao Galaxy A55 5G với con chip Exynos 1480, mạnh hơn về thông số so với chipset Snapdragon 7s Gen 2 của nhiều đối thủ trong tầm giá. So tài chiến game thực tế, Exynos 1480 tương đương hoặc nhỉnh hơn Snapdragon 7s Gen 2 khi chơi 2 tựa game LMHT Tốc Chiến và PUBG, nhưng vượt trội về độ "ăn điện" ít hơn và máy "mát hơn" (thấp hơn đến 4 độ C).

Đối với Galaxy A35 5G TOL Dương Dê cũng nhận định chơi ổn áp LMHT Tốc Chiến ở mức cài đặt Max Setting và chế độ tung chiêu liên tục URF (Ultra Rapid Fire), thậm chí có những pha combat liên tục giúp chủ nhân "lấy lại được hào quang" trước đồng đội. Sau 15 phút chơi game, pin chỉ hao khoảng 4%.

Cả thế giới mà Gen Z cần, có thể thu bé lại chỉ vừa một chiếc Galaxy A35 5G hoặc A55 5G gói gọn trong lòng bàn tay. Nếu trẻ lại 10-20 tuổi, Galaxy A35 5G và A55 5G chắc chắn sẽ là chiếc smartphone được các chuyên gia công nghệ lựa chọn nếu là Gen Z.