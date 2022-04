Dược sĩ Tiến bị gọi thành "dược sĩ điên" khiến chính chủ kêu rầm trời

Những đoạn clip cut về các phân đoạn trong đêm Bán kết The Next Gentleman được chính fanpage chương trình chia sẻ vẫn thu hút sự chú ý của khán giả hâm mộ. Song phần dịch phụ đề tự động của Facebook trên các video này vẫn tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Điển hình, Dược sĩ Tiến bỗng dưng trở thành "nạn nhân" của phần sub từ Facebook khiến chính chủ cũng phải bất lực mà than vãn trên trang cá nhân.

Theo đó, trong clip catwalk mở màn cùng 3 HLV The Next Gentleman, phần giới thiệu về Dược sĩ Tiến bỗng bị phần phụ đề ghi thành "Dược sĩ điên". Host Quý Ông Hoàn Mỹ phải chụp lại màn hình chia sẻ: "Ủa ủa ủa, tui có thù gì với Facebook hay nhân loại không mà tới khúc giới thiệu tui, Facebook dịch phụ đề gì ngộ vậy. Xu cà na xí muội".

Bài đăng của Dược sĩ Tiến khiến netizen không nhịn được cười

Từ khi xuất hiện ở The Next Gentleman, Dược sĩ Tiến luôn được khán giả nhớ đến với hình ảnh một vị host quyền lực chuyên mặc những trang phục độc lạ, chẳng giống ai, in toàn tên của bản thân như một cách đánh dấu thương hiệu riêng.

Trang phục Dược sĩ Tiến lúc nào cũng có tên của anh

Chiếc áo quét đất của Dược sĩ Tiến gây ấn tượng cho khán giả

Một trang phục từng gây tranh cãi của Dược sĩ Tiến với cách phối màu chẳng giống ai

Dược sĩ Tiến "đổ lỗi" cho NTK Nguyễn Minh Công - người tạo ra những trang phục độc lạ của anh ở The Next Gentleman: "Nhờ công của em đó, tới anh Mark (ông chủ Facebook - PV) còn biết anh điên"

Ảnh: Chụp màn hình, FBNV

