Được mẹ khen xinh nhưng lỡ nói hơi to, bé gái hỏi lại một câu khiến mẹ "đứng hình" rồi vội "vặn nhỏ volume" ngay

Nói đến trẻ nhỏ, người ta thường nghĩ đến những em bé ngây thơ, trong sáng. Tuy nhiên, bên cạnh những bạn nhỏ ngây ngô lại có những em bé tinh nghịch, thường xuyên nói những câu như "bà cụ non" khiến chính bố mẹ chúng cũng cảm thấy sững sờ chứ đừng nói người ngoài.

Mới đây, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội Tik Tok đã khiến nhiều người cười mệt nghỉ vì sự đáng yêu, hài hước của một cô bé xinh xắn.

Cụ thể trong đoạn clip này, bé gái hỏi mẹ: "Con có xinh không?". Đáp lại, người mẹ trả lời: "Xinh" nhưng lỡ nói hơi to một chút. Ngay lập tức, gương mặt bé gái tỏ rõ sự hụt hẫng vì câu trả lời của mẹ. Sau đó bé tiếp tục hỏi lại: "Nói to thế á? Xinh mà nói to thế á?". Thấy con gái phản ứng như vậy, người mẹ phải trả lời lại ngay: "Xinh", một cách rất nhẹ nhàng.

Mẹ khen con xinh thì mẹ phải nói nhẹ nhàng thôi, không được nói to như thế đâu nhé.

Sự đáng yêu, ngộ nghĩnh của bé gái đã khiến đoạn clip nói trên nhận được rất nhiều sự yêu thích của cư dân mạng với 13,7 triệu lượt xem, gần 1 triệu lượt thích cùng hàng chục ngàn bình luận. Ai nấy đều dành lời khen cho vẻ xinh xắn và phản ứng dễ thương của bé.



Trò chuyện với chị Phạm Bích Nga (hiện đang sống tại Bắc Giang), chị Nga cho biết cô bé trong đoạn clip là con gái của chị, bé tên Nguyễn My An (nickname là Sóc, hiện gần 4 tuổi).

Chị Nga cho biết, đoạn clip nói trên là một tình huống tự nhiên diễn ra hàng ngày trong gia đình, chị quay lại để đăng tải trên Tik Tok làm kỷ niệm và cho mọi người xem cùng cho vui. Thỉnh thoảng hai mẹ con cũng quay những clip bắt trend trên mạng, Sóc rất vui vẻ và hợp tác cùng mẹ, còn lại đều là những khoảnh khắc tự nhiên của bé.

Chính sự dễ thương của cô bé đã khiến kênh Tik Tok của bé Sóc hiện sở hữu gần 330 nghìn lượt follow.

Chia sẻ thêm về con gái, chị Nga tâm sự: "Bạn Sóc nhà mình không hiền nhưng cũng không quá cá tính, tuỳ hoàn cảnh con sẽ bộc lộ tính cách của mình. Trừ lúc ngủ ra thì lúc nào Sóc cũng trò chuyện líu lo và chơi ngoan lắm. Bạn ấy rất tình cảm và luôn để ý, quan tâm đến mọi người trong nhà.

Ví dụ khi ông ốm, thấy mẹ nấu mỳ ông không ăn là bạn ra thủ thỉ bảo mẹ đi mua cháo cho ông vì ông không ăn mỳ mà chẳng cần ai nhắc. Sóc còn thường xuyên nói những câu khiến mọi người trong nhà giật mình bất ngờ luôn.

Sóc gần như không biết về việc mình được mọi người yêu quý trên Tik Tok. Thỉnh thoảng ra ngoài có người nhận ra và gọi Sóc là Idol nhí Tik Tok thì con cũng chỉ cười và biết là như vậy thôi.

Sóc hiện đã đi học mẫu giáo, mỗi khi ở nhà thì bạn ấy giúp mẹ những việc lặt vặt mỗi khi mẹ nhờ. Vì mẹ bận làm nên Sóc thường tự ăn, tự ngủ, tự chơi rất ngoan. Với mình, con nhỏ tuổi mà tự giác như vậy là giỏi lắm rồi".

Hiện tại, đoạn clip dễ thương của Sóc vẫn đang tiếp tục nhận được rất nhiều sự yêu thích của cư dân mạng.