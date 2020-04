Được khen ngợi khi tự làm khẩu trang tại nhà, con gái ông Trump bất ngờ gây tranh cãi khi đi nghỉ lễ giữa lệnh phong tỏa

Theo trang Daily Mail, vợ chồng Ivanka Trump đã đi nghỉ lễ ở New Jersey, dù chính phủ Mỹ đã ra khuyến nghị hạn chế đi lại ngăn sự lây nhiễm của dịch Covid-19. Cặp đôi này đã di chuyển từ Washington D.C đến khu nghỉ dưỡng của gia đình Trump ở Bedminster, bang New Jersey để mừng Passover (Lễ Vượt qua) của người Do Thái với quãng đường hơn 300km, bắt đầu từ 8/4 và kéo dài một tuần.

Vào hôm 16/4, Nhà Trắng đã xác nhận thông tin này và cho biết chuyến đi chỉ gồm các thành viên trong gia đình nhỏ của Ivanka.

"Ivanka cùng với gia đình nhỏ của mình đã tổ chức Lễ Vượt qua tại một khu nghỉ dưỡng đã đóng cửa. Chuyến đi của cô ấy không khác gì đi công việc và địa điểm đó còn ít dân cư hơn xung quanh nhà cô ấy ở thủ đô", tuyên bố từ Nhà Trắng cho hay.

Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng khi ở Bedminster, Ivanka thực hiện cách biệt cộng đồng và làm việc từ xa. Chuyến nghỉ dưỡng của cô ấy không nhằm mục đích thương mại mà là kỳ nghỉ riêng với gia đình. Tuy nhiên chuyến đi của Ivanka Trump đã vấp phải phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng.

Hiện người dân Washington D.C và nhiều vùng ở nước Mỹ được yêu cầu "ở nhà", tránh các chuyến đi không cần thiết trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong dịp Lễ Phục sinh và Lễ Vượt qua năm nay, hàng triệu người dân Mỹ đã buộc phải tổ chức các buổi tụ họp gia đình truyền thống bằng hình thức trực tuyến.

Bản thân Ivanka Trump cũng đã kêu gọi người Mỹ tôn trọng những hướng dẫn về cách biệt cộng đồng nhằm ngăn Covid-19 lây lan. "Những người còn đủ may mắn được ở nhà, xin vui lòng làm như vậy", cô nói trong một video đăng trên mạng xã hội cuối tháng 3. Do đó việc Ivanka cùng gia đình đi nghi lễ đã đi ngược lại với lời kêu gọi mọi người hãy ở yên trong nhà của cô.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Ivanka Trump mặc dù đã di chuyển nhưng tuân thủ các biện pháp phòng chống lây nhiễm Covid-19 nên chuyến đi của cô là hoàn toàn không có vấn đề gì. Được biết, chồng của Ivanka là người Do Thái và Ivanka đã cải đạo trước khi kết hôn. Lễ Vượt qua là dịp lễ quan trọng của Do Thái giáo, mừng Chúa giải phóng người Israel khỏi ách nô lệ ở Ai Cập.

Trước đó, Ivanka Trump từng được khen ngợi khi tự làm khẩu trang tại nhà để phòng chống dịch Covid-19 và tích cực truyền thông về dịch bệnh, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

