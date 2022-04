Được hỏi có thích đi học không, bé gái ngây thơ nói 1 câu trên TV mà khán giả cười ngất: Đúng là trẻ nhỏ, THẬT NHƯ ĐẾM

Mới đây (6/4), hơn 1 triệu học sinh tiểu học và học sinh lớp 6 trên toàn TP Hà Nội chính thức quay lại trường học trực tiếp, sau gần 1 năm ở nhà học online. Với việc đi học trở lại, nếu một số trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ lớp 1 chưa kịp quen và còn thấy bỡ ngỡ thì trẻ các lớp 2-6 tỏ ra vui mừng, hào hứng hơn nhiều. Vô vàn câu chuyện hài hước, dở khóc dở cười đã xảy ra, cả trong giai đoạn trẻ chuẩn bị đi học lại và bây giờ.

Tối 5/4/2022, chương trình Chuyển động 24h (phát sóng trên VTV1) đã phỏng vấn một số phụ huynh và trẻ nhỏ về tâm trạng chuẩn bị đi học lại. Xuất hiện trên sóng truyền hình, một bé gái lớp 1 hào hứng chia sẻ: "Con thích học trực tiếp tại vì buổi tối mình có thể làm bài tập". Không chỉ vậy, cô bé còn "tiết lộ" một câu khiến ai cũng phì cười: "Tại vì mỗi lần mà học, mẹ cứ như... con sư tử ấy!".

Bé gái xuất hiện trong chương trình Chuyển động 24h.

Cũng trong chương trình, một bé trai thật thà chia sẻ: "Cháu thấy chẳng vui gì cả. Tại cạnh bàn học của cháu là cái giường nên khi nào giờ giải lao, cháu có thể ngủ được. Thế nên cháu thích học trực tuyến hơn".

Sự ngây ngô, đáng yêu và thật như đếm của trẻ khiến ai cũng phải ôm bụng cười chảy nước mắt. Sau lớp 1-6 thì sắp tới đây, trẻ mầm non của các cơ sở giáo dục mầm non thuộc 30 quận, huyện, thị xã sẽ đi học trực tiếp từ 13/4. Theo phương án của Sở GD&ĐT, trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo kế hoạch dạy học của trường và tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày.

https://afamily.vn/duoc-hoi-co-thich-di-hoc-khong-be-gai-ngay-tho-noi-1-cau-tren-tv-ma-khan-gia-cuoi-ngat-dung-la-tre-nho-that-nhu-dem-20220409205239995.chn