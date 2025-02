Được đàn chị diva mai mối, nữ ca sĩ đình đám bất ngờ "theo chồng bỏ cuộc chơi" rồi sang Mỹ định cư, giờ con lớn vừa xinh vừa giỏi

Hà Trần, tên đầy đủ là Trần Thu Hà, là một trong bốn diva của làng nhạc nhẹ Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, cô thừa hưởng tài năng nghệ thuật từ cha là nhạc sĩ Trần Hiếu và chú ruột là nhạc sĩ Trần Tiến.

Sở hữu chất giọng đặc biệt cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, Hà Trần luôn mang đến những màu sắc âm nhạc độc đáo, sáng tạo và giàu tính thể nghiệm với những ca khúc đi cùng năm tháng như: Em Về Tinh Khôi, Nhật Thực, Mùa Hè Đẹp Nhất, Tóc Gió Thôi Bay, Tình Ca, Quê Nhà…

Hà Trần là một trong 4 Diva của làng nhạc Việt

Năm 2004, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Hà Trần quyết định rẽ hướng để xây dựng tổ ấm riêng. Cô kết hôn với Bình Đoàn, một nhà sản xuất âm nhạc Việt kiều, sau khoảng ba tháng tìm hiểu. Điều đặc biệt là mối duyên này được se duyên bởi Diva Thanh Lam.

Mối duyên của Hà Trần được se duyên bởi Diva Thanh Lam

Sau khi lập gia đình, Hà Trần chuyển sang Mỹ định cư, tạm rời xa guồng quay nghệ thuật sôi động để tập trung cho cuộc sống cá nhân. Dù không còn xuất hiện dày đặc như trước, cô vẫn duy trì đam mê âm nhạc bằng những dự án chọn lọc và đầy chất riêng.

Năm 2008, Hà Trần chào đón con gái đầu lòng – bé Nala Yến Đoàn. Hiện tại, cô bé đã bước sang tuổi 16 và gây ấn tượng với thành tích học tập xuất sắc. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diva Hà Trần hào hứng khoe bảng điểm ấn tượng của con gái, khiến netizen không khỏi trầm trồ.

Được biết, đây là bảng điểm học kỳ đầu tiên của Nala Yến Đoàn khi theo học lớp 7 tại Mỹ. Có thể thấy, môn học nào nữ sinh cũng đạt điểm A, trong đó môn Media Tech (công nghệ truyền thông) đạt A+, một số môn đạt A như Khoa học, Khoa học xã hội, Giáo dục thể chất... Duy chỉ có môn Toán 7 tăng cường đạt A -.

Kèm với điểm số xuất sắc là một số lời nhận xét "có cánh" của giáo viên dành cho cô bé: Positive Role Model (Tạm dịch: Một hình mẫu tích cực - PV); Excellent Leadership Quality (Tạm dịch: Phẩm chất lãnh đạo xuất sắc - PV); Displays Academic Excellence (Tạm dịch: Thể hiện sự vượt trội trong học tập - PV).

Với kết quả xuất sắc như vậy, Diva Hà Trần không giấu nổi cảm xúc của mình: " Thank you Nala, for doing the right thing for yourself" (Tạm dịch: Cảm ơn Nala vì đã làm điều đúng đắn cho chính mình - PV).

Không chỉ học giỏi và tài năng, Nala Yến Đoàn còn khiến netizen xuýt xoa vì ngày càng xinh đẹp và ra dáng một thiếu nữ. Cô bé sở hữu gu ăn mặc rất phong cách, toát lên vẻ cá tính và hiện đại. Nhiều fan nhận xét rằng cô bé không chỉ có tố chất nghệ thuật mà còn mang một sức hút rất riêng, hứa hẹn sẽ là một gương mặt đáng chú ý trong tương lai.

Nala Yến Đoàn thường xuyên sát cánh cùng mẹ trong cách chương trình, sự kiện

Để con gái phát triển toàn diện, không thể không nhắc đến cách dạy con cực "xịn xò" của Diva Hà Trần:

1. Tôn trọng sở thích của con

Hà Trần từng chia sẻ rằng con gái Nala Yến Đoàn có sự phát triển đa dạng trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Hiện tại, bé đang theo học múa hiện đại và đã gắn bó với bộ môn này trong vài năm. Ngoài ra, Nala còn có năng khiếu hát, sáng tác, vẽ tranh và viết truyện.

Nữ ca sĩ nhận thấy con gái thừa hưởng niềm đam mê nghệ thuật và văn hóa từ bố mẹ, nhưng cô không đặt ra định hướng cụ thể hay ép buộc con theo một con đường nào. Thay vào đó, cô khuyến khích Nala tự do lựa chọn lĩnh vực mà mình yêu thích và luôn tạo điều kiện để con được học hỏi, khám phá theo đúng sở thích cá nhân.

Cách dạy con của Hà Trần thể hiện rõ tinh thần cởi mở và tôn trọng cá tính riêng biệt, giúp con gái Nala có cơ hội thử nghiệm và khám phá tiềm năng của chính mình. Thay vì đặt ra những kỳ vọng nặng nề, cô đồng hành cùng con trên hành trình phát triển và luôn sẵn sàng hỗ trợ. Với Hà Trần, giáo dục không phải là áp lực, mà là quá trình cùng con khám phá, nuôi dưỡng niềm vui học hỏi và phát triển theo bản sắc riêng.

Nữ Diva luôn tôn trọng sở thích của con

2. Luôn ưu tiên gia đình

Giống như bao người mẹ khác, Diva Hà Trần luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Dù bận rộn với lịch trình biểu diễn, cô vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian để dành cho con. Hà Trần từng bộc bạch: "Mỗi lần đi diễn xa, tôi chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để trở về với chồng con. Những ngày nghỉ, vợ chồng con cái quây quần trong ngôi nhà nhỏ. Với tôi, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất" .

Với Hà Trần, dạy con không chỉ là cung cấp kiến thức hay định hướng tương lai mà quan trọng hơn là dành thời gian bên con, cùng con trưởng thành. Tình yêu thương và sự gắn kết gia đình là nền tảng quan trọng nhất để nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc. Vì vậy, dù ở bất cứ đâu hay trong hoàn cảnh nào, cô luôn cố gắng cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, để con cảm nhận được tình thương và sự quan tâm của mẹ.

Ảnh: Facebook nhân vật, Tổng hợp