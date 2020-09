Được chồng gợi ý: "Cứ ở nhà đẻ, anh nuôi từ A-Z", bà xã Phan Văn Đức tiết lộ luôn thời điểm sinh con thứ 2

Từng là hot girl nổi tiếng xứ Nghệ nhưng từ sau khi kết hôn với Phan Văn Đức, Nhật Linh ngày càng được nhiều người biết đến và yêu quý hơn. Sau 7 tháng làm đám cưới, Nhật Linh sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ. Em bé nặng 3,7kg và được bố mẹ đặt tên là Phan Nhã Thùy An, tên ở nhà là Dâu Tây.

Mới đây, bà xã Phan Văn Đức đã có những chia sẻ về con gái cũng như cuộc sống hiện tại khiến nhiều người chú ý.

Nhật Linh cho biết bé Dâu Tây hiện đã được 1 tháng 18 ngày, nặng 5,6kg. "Trộm vía em bé cứng cáp nên mẹ khỏe, ti no rồi ngủ nhưng đêm cũng bú 2-3 cữ nên mẹ lại bị thức trắng đêm vì mắc bệnh khó ngủ" - Nhật Linh viết.

Nhật Linh chia sẻ về con gái Thùy An.

Lý giải về cái tên đặt cho con gái, hot mom sinh năm 1997 tiết lộ ban đầu cô dự định đặt tên cho con là Phan Nhã Cát Tiên. Nhưng sau đó, ông nội quyết định tên cho bé là An, còn mẹ đặt cho bé tên đệm là Thùy. Vì trong bụng mẹ em bé quậy quá nên Nhật Linh mong khi ra đời Thùy An sẽ nhẹ nhàng, thùy mị như cái tên mà ông và mẹ đặt cho bé. Nhã trong từ "nhã nhặn", Thùy trong "thùy mị" và An trong "an nhiên".

Về ngoại hình của con gái, Nhật Linh chia sẻ cô không thoát được "kiếp đẻ thuê" vì em bé giống bố y hệt, từ chân, tay, mặt, mũi, tóc tai, móng tay, móng chân, lông mày...

Cô tâm sự con gái rất giống bố và dù được chồng gợi ý đẻ liên tục nhưng hot mom 9x cho biết vài năm nữa cô mới sinh thêm.

Phan Văn Đức và bà xã có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Trước câu hỏi: "Bao giờ chị có dự định sinh em bé thứ 2?", Nhật Linh cho hay: "Vài năm nữa mới dám đẻ thêm mọi người ạ. Mới 1 em bé thôi mà cứ chiều chiều tối tối mẹ cứ buồn vì không được đi chơi đây này".

Trước đó hot mom xứ Nghệ cũng từng chia sẻ, khi cô ngỏ ý muốn đi làm lại sau sinh, ông xã đã nói rằng: "Em cứ đẻ đi, anh nuôi em từ A-Z". Tuy nhiên có vẻ như Nhật Linh cũng chưa muốn sinh thêm con ngay như mong muốn của Phan Văn Đức.