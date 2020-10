Được chồng chăm sóc tận tình khi nhập viện mổ ruột thừa cấp, song vừa xuất viện cô vợ đột ngột đòi ly hôn vì sự việc lúc 2 giờ sáng

Người ta thường nói, vào những thời khắc mấu chốt mới có thể nhìn nhận rõ ràng tấm lòng, tình cảm của người khác. Điều ấy không hề sai. Không thiếu những người vợ đã phải đau đớn thốt lên rằng, lúc bình thường chồng họ đối xử với vợ chẳng đến nỗi nào, thậm chí còn được đánh giá là người đàn ông tốt. Thế nhưng vào khoảnh khắc bất chợt nào đó, họ chợt nhận ra người đàn ông mình tin yêu lại chẳng tốt với mình như họ tưởng. Câu chuyện của người vợ trẻ dưới đây là một ví dụ như thế.

Mai (28 tuổi, TP. HCM) chia sẻ cô và chồng hiện tại đang ly thân, nguyên nhân đến từ một sự việc mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật vớ vẩn. Việc cô đòi ly hôn chồng cũng trở nên nông cạn, vô lý và đầy ngang bướng.

"Tôi và chồng mới cưới nhau được hơn một năm và chưa có con. Ngày tôi đưa đơn ly hôn cho chồng ký cũng là ngày tôi vừa xuất viện về nhà sau khi mổ ruột thừa cấp. Suốt 1 tuần trong bệnh viện, chồng tôi chăm sóc vợ rất chu đáo. Đó chính là nguyên nhân khiến tôi bị chỉ trích khi đòi ly hôn chồng", Mai kể.

Ảnh minh họa

Bách - chồng Mai, sau 1 tuần chăm vợ bệnh đầy mệt mỏi, đã chẳng được lời quan tâm, cảm ơn nào từ vợ, thậm chí còn nhận được đơn ly hôn. Tất nhiên anh bất mãn, phẫn nộ vô cùng. Anh đòi Mai phải đưa ra một lý do hợp lý, thậm chí còn nghi ngờ cô vốn có người khác từ trước.

Nguyên nhân Mai muốn kết thúc cuộc hôn nhân này chính là vì sự việc lúc 2 giờ đêm cái ngày cô phải nhập viện cấp cứu vì đau ruột thừa cấp ấy. Sáng đó Mai đã thấy nhâm nhẩm đau bụng, trong người khó chịu nhưng đang đến chu kỳ hàng tháng nên cô nghĩ đau bụng do kỳ kinh nguyệt. Tối về nhà thậm chí cô vẫn nấu bữa tối cho chồng vì không muốn Bách chê vợ tiểu thư, chuyện nhỏ chu kỳ hàng tháng cũng làm mình làm mẩy.

Sau bữa tối Mai uống thuốc giảm đau nhưng đến nửa đêm cô không ngủ được vì những cơn đau ngày càng dữ dội. Mai đau đến run lẩy bẩy chân tay, mồ hôi túa ra như tắm. Cô lay Bách dậy, muốn nhờ anh đưa đến bệnh viện. "Em đau muốn chết ấy...", cô khổ sở than thở với chồng. Thế nhưng Bách chỉ hé mắt ra nhìn rồi buông một câu gọn lỏn: "Em đi uống cốc nước ấm, thêm viên thuốc giản đau nữa là ổn mà. Nửa đêm nửa hôm thế này anh làm được gì. Mai anh có cuộc họp quan trọng, để anh còn ngủ chứ".

Sau đó Bách quay người sang một bên tiếp tục ngủ. Bách đã nói vậy, Mai cũng không cố gọi chồng thêm. Cô đau đến không đứng dậy được, gắng gượng mãi mới ra được đến phòng khách. Cảm thấy tình hình không ổn chút nào, Mai lập tức gọi taxi đi viện. Chính anh lái taxi tốt bụng đã đưa Mai vào viện, giúp cô làm thủ tục mổ ruột thừa ngay lúc giữa đêm ấy. Nếu chỉ chậm thêm chút nữa, ruột thừa bị vỡ ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Suốt từ lúc tôi vào viện đến sáng hôm sau, khi cuộc phẫu thuật đã xong xuôi, chồng tôi mới biết. Vì anh ấy dậy không thấy tôi trong bếp nấu bữa sáng. Cũng may lúc trên taxi tôi đã gọi báo cho mẹ đẻ và bà vào với tôi ngay sau đó", Mai nói.

Hôm sau, khi biết vợ phải nhập viện mổ ruột thừa gấp còn mình thì ngủ say ở nhà không hay biết gì, Bách thấy vô cùng áy náy với Mai. Chính vì thế một tuần trong bệnh viện anh chăm sóc cô rất tận tình. Cứ nghĩ như thế đã đủ khiến Mai nguôi giận, vì khi cô vào viện anh ngủ quên mà không phải cố tình.

Ảnh minh họa

Bách cho rằng đó chỉ là một sơ suất nhỏ của bản thân nhưng Mai nghĩ hoàn toàn ngược lại. Vào lúc cô cần anh nhất thì anh lại không muốn quan tâm đến khó khăn của vợ. Anh muốn được ngủ yên tròn giấc, cho dù Mai đã nói rằng cô đau bụng không thể chịu nổi nữa. Nỗi đau của cô không quan trọng bằng giấc ngủ của anh và anh để mặc vợ tự loay hoay với cơn đau của mình. Nếu ngày hôm đó Mai nghe lời Bách, uống thuốc giảm đau và ở nhà thì không biết hậu quả sẽ thế nào.

"Sự việc lúc 2 giờ đêm ấy có thể không quá to tát nhưng cũng đủ để tôi nhận ra vị trí của bản thân trong lòng chồng. Tôi đâu phải người dựa dẫm vào chồng từ những việc nhỏ nhất, chỉ khi tôi không thể tự giải quyết được thì mới nhờ đến anh ấy, đó là điều anh ấy đã biết. Tôi nghĩ sau này cuộc sống còn nhiều khó khăn, nếu trong những lúc tôi cần anh ấy nhất mà anh ấy lại không thể có mặt, vậy chúng tôi ở bên nhau còn có ý nghĩa gì?", Mai chia sẻ.

Bách không đồng ý ly hôn vì lý do ấy anh cho là vớ vẩn, nhiều người cũng nói Mai quá nhỏ mọn, chấp nhặt chồng, dẫu sao cô cũng được an toàn rồi. Thế nhưng như Mai đã nói, nếu lúc cô khó khăn và đau đớn nhất, chồng ngoảnh mặt quay lưng vì không muốn hi sinh giấc ngủ của mình, vậy hôn nhân còn có ý nghĩa gì nữa?