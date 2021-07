Được cấp cho mảnh đất sỏi đá còn bị cấm bán, đứa trẻ 11 tuổi nhanh trí tận dụng rồi trở thành "bé gái da màu giàu nhất nước Mỹ"

Sarah Rector sinh năm 1902 tại Twine, nơi sinh sống của người da đen ở Mỹ, mà sau này nó là thị trấn Taft, tiểu bang Oklahoma. Năm 1907, Oklahama được thành lập và chính phủ liên bang đã quyết định cho con cháu của những gia đình từng bị bắt làm nô lệ trong cuộc Nội chiến được hưởng quyền phân bổ đất đai theo Đạo luật Phân bổ Dawes. Kết quả là những đứa trẻ ở đây, bao gồm bé Sarah khi đó mới 4 tuổi đều được cấp một mảnh đất.

Thế nhưng, những mảnh đất này không hề tốt, chúng thường là đất đá, hoàn toàn không phù hợp để làm nông nghiệp. Trong khi đó, đất canh tác được chính phủ giữ lại để bán cho người định cư da trắng. Khu đất mà Sarah nhận được có tổng diện tích là 650m2 và có giá khoảng 556 USD, tương đương 15.000 USD (345 triệu đồng) ở thời điểm hiện tại.

Nhận về mảnh đất không có mấy giá trị, bố mẹ của Sarah, ông Joseph và bà Rose còn phải nộp khoảng thuế trị giá 30 USD mỗi năm cho phần đất thuộc sở hữu của Sarah. Đó chính xác là một gánh nặng kinh tế đối với gia đình nên ông Joseph đã rất muốn bán mảnh đất ấy đi nhưng bị luật liên bang cản trở, không cho phép gia đình buôn bán đất đai thuộc sở hữu của trẻ vị thành niên.

Lúc đó, chẳng ai biết đây chính là cơ hội để Sarah và cả gia đình của cô bé đổi đời.

Cú đổi đời ngoạn mục của cô bé 11 tuổi

Vì không thể bán, Sarah quyết định cho công ty dầu mỏ Pittsburgh thuê lại mảnh đất của mình. Vào thời điểm bước sang thế kỷ 20, Twine đã trở thành một nơi sản xuất dầu mỏ lớn nhất nước Mỹ. Sau khi tiểu bang Oklahoma được thành lập vào năm 1907, những người thợ khoan vẫn lũ lượt kéo đến nơi này với hy vọng gặp vận may đổi đời.

Căn nhà gỗ điển hình nơi người da màu sinh sống ở Twine và gia đình Sarah cũng không ngoại lệ.

Sau đó, vào mùa thu năm 1913, một công ty tư nhân đã quyết định đầu tư vào khu đất của Sarah, mang đến cho cô số tiền 300 USD/ngày, tương đương với 8.000 USD (184 triệu đồng) theo giá trị hiện tại, một con số khổng lồ đáng mơ ước. Sau đó, mảnh đất thuộc sở hữu của Sarah tăng giá đột biến, ước tính rơi vào khoảng 1 triệu USD, tương đương 28 triệu USD (644 tỷ đồng) theo giá trị hiện tại. Với những gì có được trong tay, Sarah,11 tuổi, được một tờ báo địa phương gọi là "bé gái da màu giàu nhất nước Mỹ".

Theo luật thời đó, bố mẹ da màu không thể nghiễm nhiên có quyền giám hộ đối với con cái mà họ phải biện hộ để giành quyền đó trước tòa án hoặc yêu cầu người giám hộ da trắng. Bố mẹ Sarah đã chọn cách thứ 2, và Thomas Jefferson Porter sau đó được chỉ định làm người giám hộ cho Sarah.

Theo nhà sử học Tonya Bolden người viết cuốn sách Searching for Sarah Rector: The Richest Black Girl in America (tạm dịch: Đi tìm Sarah Rector: Bé gái da đen giàu nhất ở Mỹ) mô tả, ông Jefferson chính là ân nhân của gia đình bé Sarah trong suốt nhiều năm, rất lâu trước khi cả nhà em phất lên nhờ mỏ dầu kia.

Mặc dù vợ chồng ông Joseph đã chọn Jefferson làm người giám họ cho con gái họ từ trước khi trở nên giàu có nhưng nhiều tờ báo vẫn đăng tải câu chuyện sai sự thật, nói rằng gia đình Rector vẫn luôn sống trong cực khổ trong khi người giám hộ da trắng kia thì ra sức bòn rút của cải nhà họ. Tuy nhiên, thông tin này đã bị thẩm phán địa phương bác bỏ.

Thẩm phán xác nhận Jefferson nhận được chưa tới 2% tổng thu nhập của Sarah. Gia đình của bé gái 11 tuổi này đang sống trong một căn nhà nhỏ đầy tiện nghi. Sarah và em gái cũng được cho đi học tại trường nội trú.

Sarah đã gặp nhiều may mắn khi người giám hộ không hề lợi dụng sự giàu có của gia đình em và bản thân em cũng được luật pháp bảo vệ rất nhiều. Vào thời điểm đó, giá trị tài sản ròng của Sarah ước tính lên đến 750.000 USD (17,2 tỷ đồng) doanh thu từ dầu mỏ và mỗi năm em "bỏ túi" đều đặn 100.000 USD (2,3 tỷ đồng).

Khối tài sản khổng lồ của Sarah khiến nhiều người ham muốn. Khi Oklahoma đổi luật, nâng độ tuổi hợp pháp từ 18 lên 21, một người đàn ông da trắng địa phương đã cố gắng để được trở thành người giám hộ của cô bé. Một lần nữa, tòa án lại đứng về phía Sarah khi nhận định cô hoàn toàn đủ khôn ngoan để quản lý tài sản của mình mà không cần người giám hộ.

Cuộc sống sau này

Sau này, Sarah kết hôn với một cựu cầu thủ bóng đá mà cô gặp được ở thành phố Kansas. Cặp đôi xây dựng cuộc hôn nhân hạnh phúc trong sự giàu sang, lái những chiếc xe sang trọng đi đó đây, tiếp đón Joe Louis, Công tước Ellington, và Bá tước Basie, đến chơi dinh thự của họ.

Tuy nhiên, Sarah cũng không thể "miễn nhiễm" với cuộc Đại suy thoái, nó đã khiến bà mất phần lớn tài sản và thu nhập ròng. Bà mất năm 1967 ở tuổi 65 và được chôn cất ở quê nhà. Những gì còn lại ở những năm tháng cuối đời của người phụ nữ này vẫn còn gây nhiều suy đoán và tranh luận. Dinh thự của Sarah ở thành phố Kansas đến nay vẫn còn tồn tại và con cháu của bà hy vọng có thể mua lại từ thành phố, biến nó trở thành bảo tảng về cuộc đời của người phụ nữ từng là "bé gái da màu giàu nhất nước Mỹ".

(Nguồn: ATI)