Được 2 mỹ nhân "Tình yêu và tham vọng" đăng ảnh đóng phim chung trong cùng 1 ngày, phản ứng của Nhan Phúc Vinh gây bất ngờ

Hôm qua, 2 nữ diễn viên Tình yêu và tham vọng là Diễm My 9x và Huyền Lizzie bất ngờ không hẹn mà cùng chung ý tưởng, đăng ảnh chụp chung với Nhan Phúc Vinh lên Facebook và fanpage cá nhân. Nếu như Huyền Lizzie đăng ảnh cùng "Minh tổng", úp mở với khán giả rằng có thể họ sẽ trở thành một couple trong dự án mới, thì Diễm My 9x lại khoe ảnh cô chụp chung với Nhan Phúc Vinh và Trần Ngọc Vàng. Sau đó, Diễm My cũng chia sẻ với Afamily rằng đây là dự án mới mà cô góp mặt, một bộ phim dài 80 tập của THVL (xem bài viết tại đây).

Không hẹn mà gặp, cả Huyền Lizzie lẫn Diễm My 9x cùng khoe ảnh chụp chung với Nhan Phúc Vinh trong một ngày.

Cùng ngày được cả 2 bạn diễn nữ khoe ảnh lên mạng xã hội, khán giả chờ đợi phản ứng tiếp theo từ phía Nhan Phúc Vinh. Tuy nhiên nam diễn viên điển trai của Tình yêu và tham vọng lại gây bất ngờ khi ngay sau đó, anh cũng khoe ảnh chụp cùng cùng các nghệ sĩ khác lên trang cá nhân, nhưng không phải với bạn diễn nữ, mà là ảnh Nhan Phúc Vinh chụp cùng... NSND Tự Long và nhà báo Lại Văn Sâm.

Cùng ngày, Nhan Phúc Vinh cũng khoe ảnh lên mạng xã hội, nhưng là ảnh chụp cùng NSND Tự Long và nhà báo Lại Văn Sâm.

Nhan Phúc Vinh khoe rằng anh sắp tái ngộ khán giả trong chương trình truyền hình được nhiều người yêu thích - Ký ức vui vẻ. Nam diễn viên viết: "Hẹn gặp lại cả nhà trong chương trình Ký ức vui vẻ nhé, lần này Vinh sẽ quay lại làm đội trưởng với phong cách rất riêng: chỉ im lặng nghe mọi người chia sẻ".

Trước đó, Nhan Phúc Vinh từng một lần góp mặt trong Ký ức vui vẻ. Ngay sau khi tham gia, nam diễn viên cũng từng bày tỏ tình cảm yêu mến cũng như sự xúc động khi được góp mặt trong chương trình nhiều ý nghĩa này.

Sau Tình yêu và tham vọng và vai chàng tổng tài điển trai Trần Nguyên Minh, Nhan Phúc Vinh càng được nhiều khán giả mến mộ trên khắp cả nước. Hiện tại, anh đã hoàn thành xong phim điện ảnh Viên đạn cuối cùng. Với các dự án phim truyền hình, thời gian tới Nhan Phúc Vinh sẽ trở lại cùng bộ phim đóng với Diễm My 9x, Trần Ngọc Vàng. Ngoài ra, khán giả vẫn đang tiếp tục chờ đón những dự án hiện tại vẫn đang trong vòng "bí mật" của nam diễn viên gốc Cần Thơ.