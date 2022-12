Dunlopillo kết hợp cùng Đệm Xinh Luxury ra mắt BST " Dunlopillo Royal Collection"

Bên trái đại diện Dunlopillo ông Phạm Thành Nhân – Giám đốc Quốc gia, bên phải ông Nguyễn Văn Xuân - Tổng giám đốc Đệm Xinh Luxury.

Với mong muốn được chăm sóc toàn vẹn giấc ngủ cho hàng triệu người trên thế giới, kể từ khi ra đời Dunlopillo luôn không ngừng sáng tạo và nâng cao chất lượng sản phẩm của mình nhằm mang lại sự cải thiện sức khỏe người tiêu dùng.



Bộ sưu tập nệm cao cấp Dunlopillo Royal Collection hứa hẹn sẽ là lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng bởi đây là bộ sưu tập đảm bảo cả về chất lượng và tính thẩm mỹ cao, dự sẽ tạo nên vị thế trong phân khúc cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Royal Collection – Bộ sưu tập nệm cao cấp đến từ Châu Âu

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp sang trọng mang phong cách châu Âu, Dunlopillo đã tạo nên một kiệt tác mang tên BST Royal Collection với thông điệp "nâng tầm khí chất - tròn giấc thượng lưu" gồm 3 dòng nệm cao cấp : Đệm lò xo Dunlopillo Royal Beauty, Royal Premio và Đệm cao su Dunlopillo Royal TW Latex sẽ khẳng định chất riêng trong phong cách sống của gia chủ.

Dunlopillo Royal Beauty:

Mang một vẻ đẹp sang trọng và tinh tế trong từng chi tiết,với độ cao 26cm kèm hệ thống lò xo túi độc lập với độ đàn hồi cao, nâng đỡ cột sống người dùng ở mọi tư thế, không gây ảnh hưởng đến người nằm cạnh.

Cao su Talasilver Wave với cấu trúc cao su đồng nhất chuyển động linh hoạt, tính đàn hồi tuyệt vời. Công nghệ Nanobionic tạo một lớp phủ sinh học công nghệ cao giúp hấp thu nhiệt độ cơ thể và giải phóng ra ngoài mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái.

Lớp vải Purotex có chứa viên nang Probiotic giúp làm sạch các chất gây dị ứng, đẩy lùi vi khuẩn và nấm phát triển, tạo ra môi trường ngủ lành mạnh lý tưởng. Lớp vải mặt được hỗ trợ bởi công nghệ tiên tiến Triple Barrier giúp bề mặt vải đệm được bảo vệ chống lại vi khuẩn, mạt bụi và nấm mốc.

Dunlopillo Royal TW Latex:

Là dòng đệm cao cấp với độ cao 23cm, cấu tạo gồm các lớp cao su cao cấp:

Lớp cao su Tasilever Wave:

Là công nghệ mang tính cách mạng của Dunlopillo khi sử dụng sóng điện từ để lưu hóa cao su, tạo ra một tấm đệm có cấu trúc đồng nhất liên kết với nhau tạo sự thoải mái và độ bền vượt trội.

Lớp cao su Talasilver:

Sử dụng công nghệ Nano, Talasilver có khả năng kháng khuẩn, không gây dị ứng, không cho phép vi khuẩn gia tăng trên bề mặt đệm giúp bảo vệ và tạo sự thoải tối ưu.

Lớp Dura Aire:

Một công nghệ nâng cao cung cấp thông gió vượt trội, hỗ trợ đường viền tuyệt vời.

Lớp vải Triple fresh:

Công nghệ Silverguard cùng các phân tử bạc tích hợp trong sợi vải ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, ẩm mốc. Tích hợp công nghệ Triple berrie 3 kháng giúp cho vải kháng vi khuẩn, kháng nấm mốc và kháng bụi mịn.

Dunlopillo Royal Premio:

Với độ cao 32cm, Dunlopillo Royal Premio sử dụng hệ thống lò xo túi độc lập 5 vùng: Sáng tạo khi tích hợp hệ thống lò xo túi độc lập 5 vùng trong cùng một chiếc đệm giúp hỗ trợ tốt nhất cho đường cong cơ thể, thoải mái thay đổi tư thế khi ngủ.

Với độ êm khác nhau tương ứng với từng phần cơ thể, để cấu trúc cột sống luôn thẳng ở trạng thái thư giãn tốt nhất, thực sự nghỉ ngơi và làm giảm đau lưng.

Lớp cao su Tasilever Wave: Là công nghệ mang tính cách mạng của Dunlopillo khi sử dụng sóng điện từ để lưu hóa cao su, tạo ra một tấm đệm có cấu trúc đồng nhất liên kết với nhau tạo sự thoải mái và độ bền vượt trội.

Công nghệ Nanobionic tạo một lớp phủ sinh học công nghệ cao giúp hấp thu nhiệt độ cơ thể và giải phóng ra ngoài mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái.

Lớp vải mặt được hỗ trợ bởi công nghệ tiên tiến Triple Barrier giúp bảo vệ bề mặt vài đảm bảo 1 vòng đời dài cho đệm.

Đệm Xinh Luxury – Tái định vị thương hiệu cao cấp

Để đóng góp vào thành công trong suốt hành trình hơn 20 năm của Dunlopillo tại thị trường Việt Nam, không thể không kể tới Đệm Xinh – đơn vị đồng hành hơn 10 năm cùng nhau trải qua những thách thức trong kinh doanh, cùng nhau nghiên cứu và đẩy mạnh những sản phẩm có chất lượng ưu tú tới không gian sống của mỗi gia đình Việt, thời điểm hiện tại Đệm Xinh hoàn toàn có thể tự hào vì đã đóng góp một phần to lớn trong sự vươn vai mạnh mẽ của Dunlopillo trong hơn hai thập kỉ vừa qua.

Ông Phạm Thành Nhân – Giám đốc quốc gia Dunlopillo phát biểu: " Hành trình 10 năm là quãng đường dài để Dunlopillo và Đệm Xinh Luxury thấu hiểu không chỉ phương thức kinh doanh mà còn hiểu về sản phẩm của nhau, với thỏa thuận ký kết sẽ trở thành đối tác chiến lược và cùng phát triển kế hoạch dài của tương lai sắp tới thì bộ sưu tập Dunlopillo Royal Collection vừa mắt sẽ cùng đồng hành với Đệm Xinh Luxury".

Ông Nguyễn Văn Xuân - Tổng giám đốc Đệm Xinh Luxury chia sẻ " Đệm Xinh Luxury chính thức ra mắt năm 2002, là thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn đã may mắn khi trở thành điểm đến uy tín cung cấp các sản phẩm chăn ga gối đệm cho người dân Thủ đô Hà Nội,.. cũng như trở thành người bạn đồng hành chăm sóc giấc ngủ cho hàng triệu gia đình trên khắp Việt Nam.

Ngày hôm nay,cám ơn mọi người đã có mặt tại đây để chứng kiến một cột mốc vô cùng quan trọng trong quá trình nỗ lực không ngừng, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Đệm Xinh Luxury thông qua việc tái định vị thương hiệu và ký kết thỏa thuận cùng Dunlopillo sẽ chính thức phân phối BST Dunlopillo Royal Collection cao cấp. Đây chính là bước khẳng định vị thế của Đệm Xinh Luxury trong công cuộc mở rộng thị trường và tiếp cận tới nhiều khách hàng hơn trong thời gian tới."

Để tham khảo và nhận tư vấn, khách hàng có thể xem thông tin tại hệ thống Đệm Xinh với 14 cửa hàng trên toàn quốc hoặc truy cập vào:

Website: https://demxinh.vn/

Hotline: 1800.1051