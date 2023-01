Đừng vội giảm cân quá đà, phụ nữ 'có da có thịt' mới là phúc tướng

Ngày nay, giảm cân là việc nhiều phụ nữ bất chấp thực hiện bằng mọi cách để sở hữu thân hình mảnh mai, quyến rũ và đón nhận nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của các chị em khác.

Tuy nhiên theo nhân tướng học, phụ nữ béo một chút mới có phúc tướng và đương nhiên cuộc sống sẽ hạnh phúc viên mãn. Hãy xem bạn có những nét phúc tướng nào dưới đây:

Ngoại hình đẫy đà

Phụ nữ thân hình đẫy đà có lẽ không được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ, nhưng người xưa lại cho rằng đây là phúc tướng. Bởi khi nhìn vào thân hình “có da có thịt” sẽ cảm nhận nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ, sức khỏe tốt. Theo đó, cuộc sống cũng thêm phần vui vẻ, thuận lợi.

Ngược lại, những ai gầy gò, thân hình “mình hạc xương mai”, dễ ốm đau, khó tụ khí, cuộc sống cũng khó suôn sẻ.

Khuôn mặt tròn đầy

Theo nhân tướng học, phụ nữ béo có khuôn mặt tròn đầy, các nét trên khuôn mặt đầy đặn thì thường có tài vận và mối quan hệ xã hội tốt.

Những chị em nào có khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu thường dễ tính, tấm lòng rộng mở và dễ chiếm được cảm tình của người khác, luôn được mọi người tin tưởng và yêu mến.

Cằm đầy đặn hoặc có ngấn

Những người như này thường có hậu vận tốt. Trong mối quan hệ với mọi người thì thường dùng rộng mở, dịu dàng, hiếu thuận với cha mẹ, lo lắng chăm sóc cho con cái. Đây là một trong những đặc điểm của người phụ nữ có phúc tướng.

Đôi tai dày, nhiều thịt

Phụ nữ sở hữu đôi tai nhiều thịt và đầy đặn chắc chắn luôn gặp được vận may trong tình duyên, tiền bạc. Đây được coi là điều kiện cần trong tướng số học khi nói về phúc khí.

Tuy nhiên, không phải ai cũng sở hữu được đôi tai dày và to nhưng nhìn chung những người có thân hình tròn trịa đều có tai to hơn so với những người gầy.

Vai rộng, nhiều thịt

Đương nhiên vai rộng ở nữ giới không như đàn ông, cái chính ở đây là một bờ vai đầy đặn, có da có thịt và người có đôi vai này thường đáng tin cậy. Các thành viên trong gia đình, từ anh chị em, chồng con đều được họ chăm sóc tận tình và là chỗ dựa vững chắc.

Nhiều người nghĩ phụ nữ có vai rộng không đẹp nhưng đó lại là người phụ nữ thông minh, có trí tuệ hơn người, không việc gì mà họ không làm được.

Mông nở

Phụ nữ ngày nay luôn hướng tới một vòng 3 nở nang vì đây là điểm cực kì quyến rũ của phái đẹp. Tuy vậy, ít ai biết được tầm quan trọng của một vòng mông đầy đặn. Theo nhân tướng học, người nào có mông nở sẽ có tài vận tốt, có khả năng kiếm, giữ tiền và có nghị lực.

Bàn chân dày và đầy đặn

Đôi chân to, mập mạp không được đánh giá cao về thẩm mỹ. Nhưng trên thực tế, cuộc sống của người có nét tướng này lại rất vui vẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn.

Vì thế, nếu đang sở hữu đôi chân đầy đặn, thay vì lo lắng và tìm cách động chạm dao kéo cho bắp chân nhỏ lại, bạn hãy tự hào vì việc đó và tự tin rằng cuộc đời mình toàn là niềm vui, không bao giờ phải sống khổ.

Có bụng to

Thời nay, “eo con kiến” luôn là niềm mơ ước “điên đảo” của giới chị em. Vì thế, chiếc bụng to sẽ là mối lo lắng hàng đầu của họ.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn nhân tướng học, bụng to nhưng săn chắc lại là nền tảng để chủ nhân của nó dễ làm giàu.

Có câu “to bụng là tướng làm quan”, đa phần những ai có nét tướng cách này đều có cuộc sống khá dư dả. Họ làm giàu bằng nhiều cách, lại tích lũy giỏi nên cuộc sống chẳng mấy khi thiếu thốn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!