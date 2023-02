Dung Trần ra mắt sách du ký với 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh

Columnist Dung Trần . Ảnh : FB Dung Trần ( Elita.DT)

Theo chân Columnist Dung Trần đến "Những Hành Trình Mê Hoặc Bất Tận"



Những bài viết và những chuyến đi của Dung Trần luôn nhận được sự quan tâm từ những người theo dõi cô. Đặc điểm của những hình ảnh do Dung Trần ghi lại là sự kỳ diệu của thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Columnist Dung Trần cùng cuốn sách mới ra mắt. Ảnh: FB Dung Trần (Elita.DT)

Từ một cô gái trẻ sinh ra ở Việt Nam, Dung Trần đã đặt chân mình lên những vùng đất xa lạ ở khắp nơi trên thế giới. Những trải nghiệm thực tế đã tạo nên cảm hứng bất tận để nữ tác giả cho ra đời cuốn sách du ký của mình. Tác phẩm là sự hợp tác của Dung Trần cùng Nhà xuất bản Thế Giới . "Những Hành Trình Mê Hoặc Bất Tận" với trên 100 điểm đẹp và kỳ thú trên toàn cầu đã làm kinh ngạc các giác quan của Dung Trần.



Những chuyến đi đã đưa nữ Travel Columnist đến những nơi bí ẩn ở quê hương Việt Nam đến một đảo nổi bằng lau sậy của bộ lạc ở Uros ở Peru; từ thành phố quốc tế New York, Paris, Venice đến vẻ đẹp mê hoặc của Istanbul và sự cô độc trên sa mạc tuyệt đẹp của thành phố đã mất Petra, Jordan. Từ châu Phi đầy sắc màu kỳ lạ hay Nam Mỹ với xứ sở của người Inca dưới bóng của rừng Amazon ẩm ướt, đến những đêm Bắc Âu với ánh sáng phương bắc ma thuật, Bắc Cực lạnh giá và cả Đông Nam Á đầy những vẻ đẹp nguyên sơ... và nhiều hơn thế nữa. Vẻ đẹp ngoạn mục dường như vô tận.



Sách "Những Hành Trình Mê Hoặc Bất Tận" với hơn 1000 bức ảnh được in màu toang bộ. Ảnh: FB Dung Trần (Elita.DT)

Không chỉ là cuốn cẩm nang về du lịch, "Những Hành Trình Mê Hoặc Bất Tận" còn truyền cảm hứng về niềm lạc quan, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.



Theo lời tác giả Dung Trần:"Đây không chỉ là một cuốn sách về du lịch đơn thuần mà thông qua đó tôi muốn truyền tải thông điệp về tình yêu cuộc sống, niềm lạc quan tích cực; tôi muốn gợi nhớ đến vai trò quan trọng và lớn lao của phụ nữ xưa và nay trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa. Ngoài ra, thông qua " Những Hành Trình Mê Hoặc Bất Tận" và "Mesmerising Journeys – Follow The Voice Of Your Heart", tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng về cách thức để trở thành một du khách có trách nhiệm hướng đến du lịch bền vững, giữ gìn vẻ đẹp quý giá của Việt Nam cũng như của thế giới."

Bộ đôi sách "Những Hành Trình Mê Hoặc Bất Tận" và "Mesmerising Journey – Follow The Voice Of Your Heart" Ảnh: FB Dung Trần ( Elita.DT)

Tác giả Dung Trần đã thể hiện sự ủng hộ quyền phụ nữ thông qua cuốn sách. Theo cô, trong các nền văn hóa trên khắp thế giới, phụ nữ đóng vai trò lớn trong việc giữ gìn truyền thống. Trong "Những Hành Trình Mê Hoặc Bất Tận", bạn có thể bắt gặp từ các "nàng tiên cá" giữa đời thực tại một ngôi làng ở Hàn Quốc đến những người phụ nữ cổ dài của bộ lạc trên núi cao ở Thái Lan hay vẻ đẹp đầy truyền thống của phụ nữ Quechua ở Peru, H-mông và Dao Đỏ ở Việt Nam...



Khi được hỏi về lý do hướng đến du lịch bền vững, Columnist Dung Trần đã chia sẻ: "Từ việc học chuyên sâu về ngành Quản trị du lịch cũng như những chuyến đi đến các quốc gia khác nhau, tôi thấy rằng tiềm năng của một nỗ lực du lịch bền vững thực sự có thể xóa đói giảm nghèo, bảo tồn động vật hoang dã và môi trường sống, mang lại nhiều hiểu biết về văn hóa hơn và tất nhiên là có tác động lớn đến biến đổi khí hậu. Tôi tin rằng du lịch bền vững có thể góp phần tạo ra những thay đổi lớn cho hành tinh" .

Dung Trần và chiếc túi tái chế làm từ tấm phông bạt bị bỏ đi. Cô yêu thích lối sống bền vững, thân thiện môi trường. Ảnh: FB Dung Trần ( Elita.DT)

Bên cạnh phiên bản tiếng Việt, Dung Trần còn ra mắt sách tiếng Anh với tên gọi "Mesmerising Journeys – Follow The Voice Of Your Heart" phát hành ở cả dạng ấn phẩm lẫn sách điện tử E-Book. Chia sẻ thêm về lý do thực hiện cả hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, Dung Trần cho biết " Ra mắt một cuốn sách tiếng Anh ở cả định dạng ấn phẩm lẫn phiên bản điện tử là mong muốn từ lâu của tôi.

Ở thời hiện đại ngày nay, mọi người trên thế giới đều kết nối gần nhau hơn bao giờ hết thông qua internet và mạng xã hội. Mọi người giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Tôi muốn cả những người ngoại quốc từ các quốc gia khác có thể đọc được sách của mình bằng ngôn ngữ chung. Đó là lý do "Mesmerising Journeys – Follow The Voice Of Your Heart" ra đời".