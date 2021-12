Dùng thử bộ dưỡng da trà xanh, mụn ẩn trồi lên nhưng thành quả làn da nhận được khá ưng ý

Với các tín đồ làm đẹp, thương hiệu Some By Mi không còn quá xa lạ, bộ sản phẩm AHA -BHA - PHA của hãng đã hot khắp các diễn đàn lớn nhỏ về làm đẹp. Hot nhất chắc hẳn là Miracle Toner AHA-BHA-PHA 30 Days, sản phẩm được rất nhiều beauty blogger khen về khả năng làm sạch da, phù hợp với làn da xứ nhiệt đới gió mùa như ở Việt Nam.

Some By Mi là một thương hiệu mỹ phẩm đến từ đất nước Hàn Quốc.Tên gọi này là từ ghép của "Something" và "By a miracle", mang ý nghĩa về một điều kì diệu, phép màu sẽ xuất hiện, các sản phẩm mà hãng cho ra mắt với mong muốn đem lại những phép màu trên làn da mọi cô gái. Giúp cải thiện và khắc phục các vấn đề của da để phái đẹp có thể tự tin với vẻ đẹp vốn có của mình.

Thành công từ dòng sản phẩm AHA-BHA-PHA, hãng lại tiếp tục cho ra mắt dòng Super Matcha. Nghe qua cái tên thôi là chúng ta có thể hình dung được là các sản phẩm có chứa chiết xuất từ trà xanh.

Some By Mi Super Matcha lấy trà xanh làm thành phần chính nên thiết kế của sản phẩm với một tone xanh mát làm màu chủ đạo. Dòng sản phẩm này được quảng cáo với khá nhiều công dụng, nhưng công dụng chính là giúp hạn chế tình trạng tiết nhờn của da, giúp da giảm bóng nhờn, se khít lỗ chân lông, hạn chế tình trạng mụn đầu đen hay mụn ẩn. Có thể thấy đây là dòng sản phù hợp với làn da dầu/ mụn và da hỗn hợp thiên dầu.

BTV của Đẹp Afamily đã trải nghiệm dòng sản phẩm này trong vòng 1 tháng, cùng xem review về từng sản phẩm nhé.

Tuổi 30 Tình trạng da: Hỗn hợp thiên dầu, dễ nổi mụn

Sữa rửa mặt Super matcha pore clean cleansing gel

Sữa rửa mặt chứa 62% chiết xuất matcha giúp kháng khuẩn, thêm thành phần BHA và PHA tự nhiên từ vỏ cây liễu trắng giúp làm sạch sâu.

=> Texture dạng gel màu xanh lá nhạt, với các sản phẩm dạng gel, các nàng nên tạo bọt kỹ rồi thoa đều nhé, lớp bọn mịn lướt trên da sẽ giúp làm sạch từng lỗ chân lông. Mình thường massage kỹ vùng mũi, cằm và vùng chữ T vì những vùng da đó thường nhiều dầu và dễ lên mụn. Cảm nhận khi sử dụng đó là sữa rửa mặt khá ổn, mùi thơm dịu nhẹ, không làm khô da hay gây cảm giác căng rít sau khi rửa mặt.

Toner Super matcha pore tightening

Ngoài thành phần trà xanh thì loại toner này còn chứa chiết xuất rau má cùng chùm ngây, diếp cá, tràm trà giúp làm dịu da.

=> Điểm hay ho chính là toner có texture được chia làm 2 phần, khi sử dụng, bạn chỉ cần lắc nhẹ để toner hòa quyện lại với nhau. Toner cũng có mùi thơm dịu nhẹ, không quá nồng, khi được apply lên da, sản phẩm thấm rất nhanh vào da và không gây ra bất kỳ tình trạng châm chích hay khô rát nào.

Serum super matcha pore tightening

Chai serum này nổi bật với 93% hàm lượng tinh chất trà xanh, BHA và PHA tự nhiên chiết xuất từ vỏ cây liễu trắng giúp làm sạch tế bào da chết. Ngoài ra, còn có chiết xuất từ hoa anh thảo và lá thông là trợ thủ đắc lực trong việc kháng khuẩn, hỗ trợ giảm mụn, làm loãng chất bã nhờn trên da, từ đó giảm nguy cơ bít tắc lỗ chân lông cũng như ngăn chặn các tổn thương da phát triển.

=> Điểm trừ ở chai serum này là chất serum hơi lỏng nên dùng nhanh hao, khi apply lên da thấm nhanh, không bị nhờn dính mà rất thoáng da. Phù hợp với những nàng da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu, dễ nổi mụn.

Mặt nạ super matcha pore clean clay mask

Mặt nạ đất sét này cũng nổi bật với thành phần trà xanh và BHA giúp làm sạch sâu, hũ mặt nạ là hũ nhựa, có nắp vặn kèm thìa múc rất vệ sinh và tiện lợi. Texture không mịn mà hơi lợn cợn như kiểu lá trà xay nhỏ.

=> Texture dễ tán mỏng, mình khuyên các bạn, với các loại mặt nạ đất sét nên bôi lượng mỏng thôi, không nên bôi dày quá. Mặt nạ super matcha pore clean clay mask khô khá nhanh chỉ sau khoảng 5 phút là khô hoàn toàn, khi đắp không bị cảm giác châm chích. Mình để khoảng 10 phút là đi rửa mặt, sau khi rửa xong da mặt thoáng sạch, không có cảm giác khô căng. Với mặt nạ đất sét này, chỉ nên đắp 2 lần/ tuần (với da dầu) và 1 lần/ tuần (với da khô).

Review bộ super matcha Some by Mi

Sau khoảng 1 tuần đầu sử dụng, mình thấy tình trạng mụn ẩn xuất hiện ở phần cằm, có thể do thành phần có chứa BHA nên cũng giúp đẩy nhân mụn lên, tuy nhiên mình không nặn mụn linh tinh mà tiếp tục duy trì sử dụng bộ sản phẩm đều đặn.

Sang tuần thứ 2, mình thấy nền da khá ổn, lỗ chân lông nhỏ hơn, thấy da kiềm dầu khá tốt không bị đổ nhiều dầu như trước. Bề mặt da cũng mịn hơn, được làm sạch sâu nên mụn ẩn giảm, không lên nhiều nữa.

Sau 1 tháng sử dụng, điều khiến mình ấn tượng nhất là khả năng kiềm dầu và thu nhỏ lỗ chân lông, tuy nhiên vì thành phần có chứa AHA nên các nàng cũng nên cẩn thận khi kết hợp cùng Vitamin C hay Retinol, và đặc biệt là cần phải bôi kem chống nắng hàng ngày nữa nhé.

