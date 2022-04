Dùng serum vitamin C: Hai điều nên và không nên để qua 40 tuổi da vẫn căng mịn, trẻ măng

Càng gần đến ngưỡng 30 tuổi, serum vitamin C càng trở nên quan trọng đối với quy trình skincare của chị em. Không chỉ đơn thuần giúp làm mờ đốm thâm, hack da tươi sáng, rạng rỡ hơn, vitamin C còn là chất chống oxy hóa cho hiệu quả bảo vệ da khỏi các gốc tự do - nguyên nhân chính khiến bạn già sớm. Chính vì vậy, serum vitamin C luôn được bác sĩ khuyên dùng bên cạnh kem chống nắng, giúp bảo vệ làn da của chị em nghiêm ngặt hơn. Công dụng của serum vitamin C rất kỳ diệu, nhưng nếu dùng sai cách, chị em sẽ làm phí hoài món chăm da "thần dược" này. Dưới đây là vài điều nên và không nên làm khi bôi serum vitamin C, chị em hãy ghim ngay để tận dụng được hết lợi ích từ sản phẩm nhé!

Không nên bôi serum vitamin C với retinol hoặc AHA/BHA cùng lúc

Vitamin C, retinol, AHA/BHA đều là những thành phần hoạt tính, có hiệu lực khá mạnh đối với làn da, nên chị em cần phải cẩn trọng khi dùng. Theo bác sĩ Hadley King tại New York: "Các nghiên cứu không hoàn toàn chỉ rõ về việc vitamin C có làm giảm hiệu lực của retinol hay không. Vậy nên để chắc chắn nhất, tôi vẫn thích dùng vitamin C vào ban ngày, retinol vào buổi tối hơn". Về phần serum vitamin C và AHA/BHA, nếu dùng các sản phẩm này cùng lúc, làn da có thể đối mặt với nguy cơ kích ứng.

Không nên dùng serum vitamin C đã bị oxy hóa

Serum vitamin C là sản phẩm rất dễ bị oxy hóa bởi không khí. Nếu chị em không bảo quản đúng cách ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng, lọ serum có thể sẽ bị hỏng, thay đổi từ màu trong veo sang nâu hoặc vàng. Một khi serum bị biến chất, sản phẩm sẽ vô tác dụng trong khoản làm sáng da, chống lão hóa. Do đó lúc này, bạn cần đổi sang lọ serum mới. Ngoài việc bảo quản đúng chỗ, chị em cần đóng nắp serum thật kỹ sau khi dùng để tránh bị không khí xâm nhập nhé!

Nên dùng serum vitamin C vào buổi sáng

Bạn có thể dùng serum vitamin C vào buổi tối nhưng sẽ lý tưởng hơn nếu sản phẩm này được thoa vào buổi sáng. Chất chống oxy hóa là vitamin C sẽ cùng với kem chống nắng, bảo vệ làn da của bạn toàn diện trước sự tấn công của các yếu tố gây hại từ môi trường. Bôi serum vào buổi sáng đồng nghĩa là da bạn vừa được bảo vệ, vừa được cải thiện, vì thế mà hưởng lợi đủ đường.

Nên dùng serum vitamin C mỗi ngày

Khác với các sản phẩm tẩy da chết hay retinol - những món skincare có thể dùng cách ngày, serum vitamin C nên được có mặt trong quy trình hàng ngày của các chị em. Như vậy, làn da sẽ luôn được bảo vệ tốt nhất, có thể miễn nhiễm với "lão hóa" ngay cả khi vượt tuổi 40. Bên cạnh đó, việc chăm chỉ dùng serum vitamin C mỗi ngày sẽ đẩy nhanh quá trình làm sáng da, xóa khuyết điểm; đồng thời duy trì được làn da sáng khỏe bền vững.

