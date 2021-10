Dùng rìu tấn công tình trẻ kém 27 tuổi, cụ bà U70 thoát án tù ngoạn mục vì tình tiết không tưởng, thẩm phán cũng "chào thua"

Mới đây, tại một tòa án ở khu vực Tomsk, vùng Siberia (Nga) đã xảy ra một sự việc vô cùng kỳ lạ và hy hữu khiến dư luận và truyền thông xôn xao. Nạn nhân và bị cáo đã có cú "quay xe" cực gắt khiến tất cả những người có mặt trong phiên tòa không khỏi ngỡ ngàng. Bị cáo cũng vì thế mà được giảm án, không phải ngồi tù nữa mặc cho bà đã gây tội tày đình.

Theo tờ tin tức Gazeta, bị cáo là người phụ nữ 67 tuổi còn nạn nhân là một người đàn ông 40 tuổi, cả 2 đều không được tiết lộ danh tính.

Ảnh minh họa.

Hồ sơ của tòa án cho hay, vào tháng 9 năm 2019, người phụ nữ (khi ấy 65 tuổi) trong tình trạng say rượu trở về nhà, nơi bà chung sống với bạn trai kém tới 27 tuổi. 2 người bắt đầu cãi vã về chuyện dọn dẹp căn hộ. Cụ thể, người phụ nữ cho rằng bạn trai quá luộm thuộm.

“Sau khi tranh cãi, bà ta tiến đến từ phía sau người đàn ông đang say sưa xem TV và dùng rìu giáng nhiều nhát vào đầu, sườn và cổ của anh ta. Cảnh sát và xe cứu thương đã được gọi đến nhưng anh ta một mực khẳng định rằng mình bị thương do một cú ngã. Nhưng phía công tố khẳng định những vết thương rõ ràng là do tác động của người nào đó”, đại diện truyền thông của văn phòng công tố khu vực cho biết.

Người phụ nữ bị buộc tội theo khoản "h" của Phần 2 điều 111 của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (tội cố ý gây tổn hại thân thể, nguy hiểm đến tính mạng con người với hành vi sử dụng đồ vật làm hung khí).

Tuy nhiên, khi phiên tòa xét xử diễn ra mới đây, đã có một pha "bẻ lái" không tưởng. Văn phòng công tố ở vùng Tomsk cho biết: "Trong phiên tòa, người đàn ông đã cầu hôn bị cáo và họ đã kết hôn. Với tư cách là một người chồng, anh ta yêu cầu tòa án không bỏ tù vợ mới cưới của mình".

Tòa án quận khu vực Tomsk đã kết luận người phụ nữ giấu tên này phạm tội làm tổn hại nghiêm trọng cơ thể người khác. Luật pháp Nga quy định tội danh này có mức án tù tối đa là 10 năm, tuy nhiên người phụ nữ này đã được cho hưởng án treo ba năm với ba năm quản chế.

Người ta cho rằng do có lời cầu hôn của nạn nhân, bản án của bà này đã được giảm như vậy. Bản án này hiện vẫn chưa có hiệu lực và có thể bị kháng cáo, tuyên bố từ văn phòng công tố cho biết.

Không rõ làm thế nào mà cặp đôi này lại có thể kết hôn trong khi người phụ nữ bị xét xử. Có vẻ như các cáo buộc chống lại người phụ nữ là do các nhà chức trách đưa ra, chứ không phải nạn nhân gửi đơn tố cáo.

Dù đây là một chuyện vô cùng kỳ lạ và hy hữu nhưng không phải chưa từng xảy ra.

Trong phiên tòa xét xử vụ giết người năm 1980, kẻ giết người hàng loạt khét tiếng người Mỹ Ted Bundy đã cầu hôn bạn gái Carol Ann Boone tại tòa án.

Trong phiên tòa xét xử vụ giết người vào năm 1980, kẻ giết người hàng loạt khét tiếng người Mỹ Ted Bundy đã cầu hôn bạn gái Carol Ann Boone. Trong ảnh: Ted Bundy ra tòa năm 1978.

Carol đã chấp nhận lời cầu hôn và tên Ted Bundy tuyên bố họ kết hôn ở đó và sau đó, hắn "lách luật", sử dụng một điều khoản tối nghĩa của luật pháp bang Florida (Mỹ), trong đó quy định rằng một cặp đôi có thể trở thành vợ chồng bằng cách tuyên bố họ đã kết hôn trong phòng xử án với sự hiện diện của thẩm phán.

Tuy nhiên, động thái này không giúp Ted Bundy được giảm án. Sau đó, hắn vẫn bị kết án tử hình.

Nguồn: Gazeta, Daily Mail