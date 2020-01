Năm 2020 Canh Tý là năm phát triển mạnh mẽ của sự thịnh vượng. Để thu hút được những năng lượng tích cực và sự giàu có phát tài phát lộc cho bản thân, gia đình và không gian sống của mình, có vài bí quyết đã trở thành truyền thống mà bạn nên thử áp dụng dưới đây.



Cây Quất

Tết đến xuân về, trong mỗi gia đình thường không thể thiếu được cây quất để trưng bày. Không chỉ là một thói quen tinh thần của truyền thống mà trang trí quất ngày Tết còn mang đến nhiều ý nghĩa sâu xa.

Những chùm quả vàng rộ chen chúc sau nhành lá xanh cùng thấp thoáng những bông hoa bé bé xinh xinh ấy lại là biểu tượng của may mắn và thịnh vượng.

Tròn trịa, rực rỡ của những trái quất mang đến lời chúc phúc sinh tài, sinh lộc. Bởi vậy, ngày Tết gia đình nào thiếu cây quất thì cũng ngụ ý lộc không tròn đầy.

Hoa tươi nở

Ngày Tết giống như biểu tượng của sự tái sinh phúc lành và năng lượng mới cho mọi người. Dọn bỏ những điều cũ kỹ và đón những điều mới may mắn của một năm sắp tới.

Bởi vậy, trong mỗi nhà cần có hoa nở. Người Việt ta thường dùng cúc, lay ơn, ly...và không thể thiếu được hoa đào, hoa mận tụ hội quốc hồn quốc túy tinh hoa của sức sống mới trong đó. Hoa đào chỉ nở khi xuân về, đó là mùa của đâm chồi nảy lộc, ngụ ý của những niềm vui mới và thành công mới.

Người người nhà nhà kháo nhau cách cắm hoa, chọn hoa để nở đúng dịp Giao thừa, mùng 1 Tết thì gia đình đó càng có lộc.

Hoa đào trong phong thủy còn có tác dụng xua đuổi tà ma, âm khí. Bởi vậy, Tết đến trong nhà có cành đào, gia đình được che chở êm ấm.

Dán chữ và hình giấy cắt

Nhiều gia đình trang trí đón năm mới có sở thích dán chữ Phúc ngoài cửa và hình giấy cắt linh vật của năm đó. Năm Canh Tý 2020, linh vật là Chuột, vì vậy trang trí hình Chuột cũng sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn và thành công hơn trong năm.

Bên cạnh đó, bày hình tượng Chuột bằng vàng hoặc kim loại cũng sẽ giúp chiêu tài vận tới cho năm mới. Kim loại là vật chất thu hút năng lượng rất tốt.

Đồng thời hành Kim chỉ về hướng Tây và Tây Bắc, vì vậy năm mới nếu có xuất hành về hướng này, nên sử dụng màu vàng hoặc xám để thu hút may mắn.

Ăn cam và quýt

Dân gian ta đến ngày lễ Tết thường bày mâm ngũ quả trên tủ bàn, ngụ ý cầu mong một năm đầy đủ, sung túc. Nhưng thời nay, không phải gia đình nào cũng có điều kiện giữ gìn thói quen đó.

Thay bằng mâm ngũ quả, nhiều gia đình đặt trên bàn thật nhiều cam quýt và trong Tết sẽ ăn những loại quả này.

Lì Xì Đỏ

Nhiều người tin rằng, lì xì chỉ có ý nghĩa với trẻ nhỏ. Nhưng sự thực thì, số tiền trong bao lì xì không quan trọng bằng việc có bao lì xì màu đỏ là thể hiện phúc khí và vận may trong năm mới. Cho đi để nhận về, nghĩa là lì xì cho người khác thể hiện sự hào phóng và tấm lòng rộng lớn, người đó sẽ nhận về sự may mắn, bình an.

Những câu chúc đi kèm phong bao sẽ mang đến may mắn cho cả bạn và người khác nên đừng ngại nói lời may mắn, chúc tụng đến mọi người.

Năm Canh Tý nên sử dụng bao lì xì đỏ có hình Chuột cũng giúp đón nhận thêm phúc khí của năm Tý mang tới.

Đĩa vuông và tách trà tròn

Mỗi dịp Tết đến, các mẹ các chị lại rộn ràng chuẩn bị những mẻ mứt, các loại hoa quả, bánh kẹo để trưng bày trên bàn phòng khách. Đầy đủ sắc màu rực rỡ tượng trưng cho niềm hạnh phúc dồi dào. Khay để đồ thường được sử dụng là hình tròn hoặc hình chữ nhật, hình vuông mang ý nghĩa trời tròn đất vuông, thiên địa hòa hợp mang lại phúc khí cho muôn dân.

Ngoài ra, trước khi đón Giao thừa, tục lệ dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa những cánh cửa hỏng là hành động cần thiết được tin rằng để tránh xui xẻo bám lấy trong năm mới.

Nhiều người trẻ cảm thấy mệt mỏi với những ngày dọn dẹp nhà cửa trước năm mới, đây thực chất là hành động loại bỏ những đồ cũ, những điều buồn, bất hạnh và năng lượng tiêu cực trong năm cũ và sơn sửa sạch đẹp để đón năm mới tốt lành hơn.

Mở cửa trong đêm Giao thừa là đón không khí tươi sạch của năm mới đến, loại bỏ đi khí cũ trong năm qua.

(Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm)