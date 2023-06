Dùng mùi hương tạo không gian tươi mới cho mọi chủ đề

Bất kể phong cách hay sở thích của bạn là gì, hương thơm mang lại bản sắc riêng biệt. Mùi hương được xem là công cụ hữu hiệu đánh thức giác quan cảm xúc. Vì lý do đó, hương thơm có thể có những tác động mạnh mẽ đối với bất kỳ ai đặt chân qua cửa nhà bạn.



Air Wick có nhiều loại mùi hương phù hợp cho mọi dịp. Dưới đây là một vài ví dụ liên kết về mùi hương và chủ đề, góp phần hoàn thiện và làm phong phú cảm xúc của các dịp.

Tạo không gian spa thư giãn tại nhà: lavender

Bất kể bạn làm gì hàng ngày, có thể về nhà và thư giãn sau một ngày bận rộn là điều mà nhiều người mong muốn. Hoa oải hương thường được kết hợp với việc thư giãn, vì vậy nếu bạn muốn tạo ra một không gian spa giúp giảm căng thẳng và trầm cảm, thoải mái sẻ chia cảm xúc ngay tại nhà thì đây có thể là lựa chọn hương thơm hoàn hảo.

Ngày kỉ niệm, dịp sinh nhật: hương hoa hồng

Những ngày kỉ niệm, dịp sinh nhật, dịp đặc biệt bạn đang mong muốn một không gian vui vẻ, thêm chút ngọt ngào, lãng mạn, dễ chịu thì mùi hương hoa hồng sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Với hương thơm ngọt dịu nhẹ nhàng sẽ giúp cảm xúc của các thành viên tham dự thêm sự gắn kết và bồi hồi.

Khi bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc cần tiếp thêm năng lượng

Mùi hương cam quýt, chanh có thể giúp mang ánh nắng vào nhà bạn đồng thời tạo bầu không khí phấn chấn và tràn đầy sinh lực. Hương thơm cam quýt có thể giúp phục hồi năng lượng và mang lại sức sống cho không gian xung quanh bạn, đặc biệt là vào những thời điểm trầm lắng, giao mùa…

Trong những thập kỷ qua, Air Wick đã tạo ra rất nhiều hương thơm tuyệt vời được lấy cảm hứng từ những thành phần tốt nhất trong tự nhiên.

Air Wick biết hương thơm có thể giúp bạn cảm thấy tuyệt vời trong ngôi nhà của mình. Nhưng khi chúng ta càng dành nhiều thời gian trong nhà, chúng ta càng mất mối liên hệ với thế giới tự nhiên – một trong những cách đã được chứng minh là liệu pháp giúp chúng ta hồi phục và tái tạo.

Vì thế, Air Wick đã tự đặt ra cho mình sứ mệnh kết nối con người với thiên nhiên. Air Wick sẽ cung cấp cho bạn trải nghiệm hương thơm tuyệt vời đến từ thiên nhiên. Qua đó, Air Wick sẽ mang thế giới tự nhiên trở lại với cuộc sống hiện đại, tạo ra nhiều khoảnh khắc hạnh phúc và vui vẻ hơn.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, khử mùi nhanh, hương thơm tự nhiên giúp không gian lưu hương dễ chịu, hãy dùng thử các sản phẩm của Air Wick, thương hiệu nổi tiếng về sản phẩm khử mùi và chăm sóc gia đình đã có hơn 70 năm đến từ Anh Quốc.

Tại Việt Nam, Air Wick được phân phối bởi Công ty TNHH CLMV Distribution và tập trung phân phối các dòng sản phẩm bộ xịt phòng tự động, bình xịt refill tiết kiệm, bình xịt thơm 5 trong 1 và sáp thơm với các mùi hương như oải hương, hoa hồng và cam quýt. Hiện nay Air Wick Việt Nam phân phối chủ yếu qua kênh online như website, Shopee và Lazada, và các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi Co.op Finelife, Co.op Xtra, USmart, 7-eleven, Medicare,… và fanpage https://www.facebook.com/airwickvietnamofficial

Địa chỉ: Căn 15.10 lầu 15, tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.