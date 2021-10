Dùng lọ phấn phủ chỉ 33k, nàng công sở ngỡ ngàng vì da dẻ "lên hương": Ráo mịn, trắng hồng

Trong thế giới mỹ phẩm, các sản phẩm vốn vô cùng đa dạng từ chất lượng cho đến giá cả. Bất ngờ là có nhiều món dù bình dân nhưng chất lượng lại ưng ý ra trò. Em phấn phủ mà tôi nói đến hôm nay chính là 1 trong những món mỹ phẩm chân ái, xứng đáng thành must have item mà nàng công sở nào cũng nên có, đó là: Pond's White Beauty Tone Up Milk Powder.



Thiết kế tiện dụng nhưng vẫn có điểm trừ

Em phấn phủ này có thiết kế dạng hũ khá tiện dụng. Khi dùng, bạn chỉ cần xoay khớp để lộ phần lỗ thủng bên trên, rồi đổ phấn ra tay và tán lên mặt.

Ưu điểm của em nó là nhỏ gọn, dễ dàng mang theo trong túi xách. Nhưng nhược điểm là phần nắp đục lỗ, nếu có nhỡ tay đổ quá nhiều phấn thì bạn không thể đổ phấn trở lại hũ. Vì vậy khi sử dụng bạn cần căn chỉnh để tránh đổ phấn quá tay, tránh lãng phí. Ngoài ra, sản phẩm không đi kèm bông mút, tôi thường dùng đầu ngón tay để tán phấn nhưng nếu cầu kỳ hơn thì bạn có thể trang bị thêm bông mút, chổi tán phấn.

Công dụng

Theo hãng giới thiệu, đây là dòng phấn phủ nâng tông được bổ sung tinh chất từ sữa với hạt phấn siêu mịn giúp da trắng mịn.

Chất phấn bên trong là phấn phủ dạng bột, có thêm bột ánh nhũ nhẹ. Phấn có màu trắng nhưng khi thoa lên da rất mỏng mịn, vừa đủ che đi khuyết điểm nhưng không khiến da bị trắng bật tông giả tạo.



Review

Với bản thân mình, mình cần tìm một em phấn phủ có khả năng nâng tông nhẹ và giúp kiềm dầu, tránh da bóng dính sau khi dùng kem chống nắng. Và em phấn phủ này đã đáp ứng được cả 2 tiêu chí trên.

Chất phấn mỏng, tán lên da sẽ làm da sáng hơn 1 – 2 tông nhưng không bị quá giả tạo. Sử dụng em phấn phủ này sau kem chống nắng cũng giúp da mình ráo mịn hơn, không còn bị căng bóng, nhờn dính.

Em phấn phủ này giúp da mình nâng tông nhẹ nhàng, duy trì hiệu quả kiềm dầu khá tốt

Hiệu quả kiềm dầu của sản phẩm cũng được duy trì khá tốt. Nếu không dùng phấn phủ thì tầm 2 – 3h chiều là da mình đã đổ dầu nhẹ ở vùng chữ T, nhưng nếu dùng thêm em phấn phủ này thì đến cuối ngày da vẫn khô ráo.

Mình đánh giá đây là sản phẩm ổn áp, giá rẻ, tiện dụng, hợp với nàng công sở makeup tự nhiên.