Đụng hàng với Song Hye Kyo, Triệu Lệ Dĩnh eo nhỏ hơn nhưng chưa chắc đã sành điệu bằng

Vắng bóng trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn gần 3 năm, sự trở lại của Song Hye Kyo với bộ phim "Now, We Are Breaking Up" đang khiến công chúng vô cùng háo hức mong chờ.

Bên cạnh diễn xuất của Song Hye Kyo trong bộ phim sắp chiếu, thời trang cô áp dụng cũng là chủ đề nóng sốt, được dân tình hết sức quan tâm. Chưa bàn vội đến váy áo của Song Hye Kyo sẽ được lên sóng khi "Now, We Are Breaking Up" công chiếu thì trong giai đoạn quảng cáo trước bộ phim, loạt outfit cô diện đã vô cùng mãn nhãn. Chẳng hạn như trong lần phỏng vấn mới nhất, Song Hye Kyo chọn diện mẫu áo chấm bi rất nổi bật, và còn tạo nên màn đụng hàng gay cấn với một mỹ nhân siêu hot xứ Trung, đó là Triệu Lệ Dĩnh.

Không mặc áo quá kín mít như những lần dự event, hay phỏng vấn khác, Song Hye Kyo lần này phá cách hơn một chút khi diện mẫu áo blouse chấm bi với cổ vuông khoét rộng thênh thang, cùng chi tiết cut-out sexy. Mẫu áo này đúng là mang đến cho Song Hye Kyo vẻ ngoài gợi cảm, cuốn hút nhưng vẫn đảm bảo sự tinh tế. Đặc biệt là nhờ chi tiết tay bồng, outfit của Song Hye Kyo càng thêm yêu kiều, sang chảnh.

Với mẫu áo điệu đà này, Song Hye Kyo không hoàn toàn lên đồ theo kiểu bánh bèo. Nói một cách khác thì thay vì mix cùng chân váy, nữ diễn viên lại chọn diện quần jeans ống suông, rồi kết lại bằng đôi giày mũi nhọn. Hướng đi này đã tạo nên outfit hết sức sành điệu, trẻ trung, nhưng nét ngọt ngào, "chanh sả" vẫn được bảo toàn.

Kiểu tóc xõa suôn mượt, cách nhấn nhá phụ kiện của Song Hye Kyo cũng đem đến vẻ hiện đại, nổi bật cho cả tổng thể trang phục.

Trước Song Hye Kyo, Triệu Lệ Dĩnh đã từng chọn diện mẫu áo tương tự khi tham gia show truyền hình "Nhà hàng Trung Hoa" mùa 5. Nữ diễn viên đình đám của Cbiz ghi điểm ở sự trẻ trung, ngọt ngào khi kết hợp mẫu áo chấm bi tay bồng với chân váy da. Với sự kết hợp ăn ý này, Triệu Lệ Dĩnh còn khoe khéo được vòng eo nhỏ xíu.

Tổng thể trang phục của Triệu Lệ Dĩnh rất ổn, nhưng vấn đề lại nằm ở kiểu tóc. Vì được tạo phồng và giữ nếp quá đà, mái tóc của Triệu Lệ Dĩnh trông nặng nề và cứng nhắc, nếu không muốn nói là hơi "lỗi thời". Điều này ảnh hưởng khá lớn đến tổng thể trang phục, khiến vẻ ngoài của cô trông không được hiện đại, sành điệu cho lắm.

Được biết, mẫu áo mà Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo cùng diện đến từ thương hiệu Self-Portrait. Thiết kế này có giá khoảng 7,5 triệu đồng.

Với cùng một mẫu áo nhưng vì cách mix đồ, làm tóc và trang điểm khác nhau, Song Hye Kyo và Triệu Lệ Dĩnh đã mang đến những ấn tượng riêng biệt. Tuy nhiên, xét đến độ thời thượng và "chanh sả", Song Hye Kyo có lẽ sẽ thắng thế nhờ cách chọn kiểu tóc và makeup khéo léo, hợp thời.

