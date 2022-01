Đừng để trẻ em đối mặt nguy hiểm trong chính ngôi nhà của mình

Trong đó, tai nạn do cửa cuốn chất lượng kém cũng từng xảy ra và khiến nhiều bậc phụ huynh lo ngại khi có ý định lắp đặt sản phẩm này.



Để tránh được những tai nạn đáng tiếc trong quá trình sử dụng cửa cuốn và bảo vệ an toàn cho gia đình trước mọi thủ đoạn tinh vi của siêu trộm, các bậc phụ huynh hãy lựa chọn những bộ cửa cuốn cao cấp, chất lượng tốt, tích hợp công nghệ đảm bảo an ninh, an toàn thông minh, hiện đại.

"Trẻ em gặp tai nạn do cửa cuốn chất lượng kém khá phổ biến"

Với nhu cầu bảo vệ ngôi nhà ngày càng cao, nhiều người tiêu dùng đã lựa chọn cửa cuốn vì sản phẩm này mang lại nhiều tính năng ưu việt hơn so với cửa truyền thống như công nghệ đảm bảo an ninh, an toàn hiện đại, chất liệu nan cửa có độ bền cao, không bị cong vênh dưới tác động của thời tiết, có khả năng chống chịu với mưa giông, bão táp lớn, đóng/mở dễ dàng (có thể điều khiển từ xa).

Nhờ đó, cửa cuốn trở thành người "vệ sĩ" thầm lặng, giúp bảo vệ an toàn cho hàng triệu hộ gia đình trước mọi biến cố của thời tiết, khí hậu cũng như những thủ đoạn tinh vi của siêu trộm. Đặc biệt, với các công ty, nhà xưởng, cửa hàng kinh doanh, lắp đặt cửa cuốn là việc làm rất cần thiết để bảo vệ tài sản, máy móc có giá trị lớn.

Tuy nhiên, để đảm bảo sử dụng an toàn tối đa, khách hàng cần chú ý một số nguyên tắc để tránh các tai nạn, rủi ro không mong muốn. Tại các hộ gia đình, nhiều người dân chưa nhận thức đúng đắn về vấn đề này, dẫn đến tai nạn đáng tiếc xảy ra với trẻ em, khiến các em bị thương nặng, thậm chí tử vong.

Thời gian vừa qua, cư dân mạng rúng động trước clip ghi lại cảnh cháu bé bị cửa cuốn đè lên người do cố chui ra ngoài khi cửa đang đóng. Rất may bố mẹ đã phát hiện kịp thời và ấn nút mở cửa lên.

Mặc dù, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cháu bé vẫn bị hoảng loạn sau khi tai nạn xảy ra. Đây không phải là sự cố duy nhất do cửa cuốn gây ra. Trước đó, vào năm 2018, nhiều người xót xa trước tin tức một cháu bé tử vong do bị cửa cuốn đập vào trúng đầu trong lúc chạy qua cửa khi cửa đang đóng.

Vì thế, bên cạnh những nguy hiểm mà trẻ nhỏ phải đối mặt do sự bất cẩn của cha mẹ thì chất lượng, công nghệ an toàn tích hợp trên cửa cuốn cũng là vấn đề đáng quan tâm. Nhiều loại cửa cuốn sử dụng công nghệ cũ nên cơ chế hoạt động còn cứng nhắc, chưa hoàn toàn thân thiện với người dùng.

Do đó, nếu muốn lắp đặt cửa cuốn, các bậc phụ huynh cần tham khảo kỹ các mẫu cửa đảm bảo an toàn cho các bé, để tránh được những tai nạn đáng tiếc do cửa cuốn gây ra.

BössDoor - Thấu hiểu nỗi lòng cha mẹ

Là nhà sản xuất cửa cuốn hàng đầu thị trường, Tân Trường Sơn Group không chỉ nỗ lực mang đến bộ cửa cuốn thẩm mỹ, chất lượng tốt mà chúng tôi còn chú trọng đến việc nghiên cứu những tính năng đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Và BössDoor chính là bộ cửa cuốn có thể thỏa mãn yêu cầu về độ an toàn khi vừa có thể bảo vệ tài sản và vừa có thể bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người sử dụng, đặc biệt là trẻ em.

Tân Trường Sơn Group hiểu rằng, trẻ em luôn luôn hiếu động còn cha mẹ sẽ có đôi lúc bất cẩn. Chính vì thế, đội ngũ kỹ thuật viên của Tân Trường Sơn Group đã nghiên cứu tích hợp nhiều công nghệ thông minh, hiện đại trên những bộ cửa cuốn BössDoor để tăng mức độ an toàn trong quá trình sử dụng cửa cuốn.

Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến khả năng tự động dừng và hú còi báo động khi gặp vật cản. Sau khi nghiên cứu các tai nạn cửa cuốn liên quan đến trẻ em, Tân Trường Sơn Group nhận thấy hầu hết các tai nạn đều do các em cố chui ra khi cửa đóng.

Để cửa cuốn có thể tự động dừng ngay lập tức khi gặp vật cản, Tân Trường Sơn Group đã sử dụng bộ ti đồng tự dừng có công tắc cảm biến nhạy, có thể dừng ở mọi vị trí tiếp xúc, độ bền cao, độ đàn hồi tốt, không bị xẹp khi nan cửa đè xuống. Đồng thời, ti đồng được lắp đặt bên trong nan cửa nên đảm bảo tính thẩm mỹ cao, lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng.

Đặc biệt, công nghệ tự dừng được tích hợp trên cửa cuốn BössDoor có tính năng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người hoặc vật bị mắc kẹt. Tức là người/vật bị mắc kẹt cần phải được ra ngoài an toàn thì cửa mới tiếp tục hoạt động. Với một số dòng cửa cuốn khác, khi gặp vật cản cửa sẽ dừng nhưng nếu bạn chưa lấy vật cản ra mà lại bấm nhầm nút xuống thì cửa vẫn tiếp tục hoạt động.

Điều này, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu có người đang bị mắc kẹt dưới cửa cuốn hoặc có thể làm hỏng nan cửa, hỏng đồ vật bị mắc kẹt. Lắp đặt cửa cuốn tích hợp công nghệ tự dừng và hú còi khi gặp vật cản mang đến giải pháp an toàn cho mọi công trình đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ hay cửa hàng kinh doanh có nhiều hàng hóa.

Chị Hoàng Thị Mai (35 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi có ý định lắp đặt cửa cuốn nhưng đọc những tin tức về các tai nạn của trẻ em do cửa cuốn gây ra khiến tôi rất lo lắng. May mắn là gia đình tôi biết đến BössDoor và được giới thiệu tính năng tự động dừng khi gặp vật cản. Như vậy, tôi cũng yên tâm hơn vì con nhỏ sẽ tránh được nhiều rủi ro."

Để giúp khách hàng an tâm hơn nữa khi sử dụng cửa cuốn BössDoor, Tân Trường Sơn Group đã nghiên cứu tích hợp thêm những công nghệ đảm bảo an ninh, an toàn thông minh như:

● Tự động cảnh báo khi cửa có dấu hiệu bị cạy phá.

● Công nghệ chống sao chép mã khóa ARC - Có khả năng sinh ra hàng tỷ mã khóa, mỗi lần mở cửa sẽ là một mã khóa khác nhau, ngăn không cho siêu trộm dò mã khóa đột nhập vào nhà.

● Sử dụng bộ khóa chốt tự động (được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận) là bước tiến đột phá thông minh của BössDoor trong cuộc chiến với siêu trộm. Bộ khóa chốt tự động sở hữu thiết kế chắc chắn, thẩm mỹ tinh tế và khả năng chống trộm tốt nhất hiện nay. Với chốt chống cạy nâng siêu bền bỉ, cứng chắc phía trong cùng hệ thống các bánh răng chắc chắc, siêu trộm không có cơ hội ngắt điện và cạy cửa đột nhập vào nhà được. Đặc biệt, bộ khóa chốt tự động của BössDoor có khóa cơ để thu hồi chốt trong trường hợp khẩn cấp, mang đến giải pháp thoát hiểm an toàn cho gia chủ.

Trải qua hành trình hơn 30 năm xây dựng và phát triển, những bộ cửa cuốn của Tân Trường Sơn Group đã được hàng triệu khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng, lựa chọn. Đặc biệt, với siêu phẩm cửa cuốn BössDoor, Tân Trường Sơn Group đã tạo được tiếng vang lớn và khẳng định trí tuệ Việt trên thị trường Quốc tế.

Thiết kế sang trọng, hiện đại, màu sắc, kiểu dáng đa dạng cùng công nghệ đảm bảo an ninh, an toàn thông minh là những yếu tố quan trọng giúp cửa cuốn BössDoor chiếm trọn được niềm tin yêu của khách hàng. Đặc biệt, với những gia đình có trẻ nhỏ, đừng để trẻ em gặp nguy hiểm trong chính ngôi nhà của mình, hãy để vệ sĩ BössDoor đồng hành bảo vệ an toàn cho gia đình bạn 24/24h!

