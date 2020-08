Đừng để con không lớn nổi vì những câu nói đầy "sát thương" được thốt ra trong lúc nóng giận nhất thời của bố mẹ như thế này

Nuôi dạy con cái là một công việc khó khăn mà ai làm cha mẹ cũng hiểu. Đôi khi, việc dạy dỗ khiến bố mẹ cảm thấy căng thẳng dẫn đến những lời nói vô tình làm tổn thương con. Dẫu rằng, ai cũng có những lúc sai lầm và bố mẹ cũng không phải là những người hoàn hảo nhất.

Nhưng, nếu muốn con không bị ảnh hưởng tiêu cực, tự ti và tủi thân thì bố mẹ cần tuyệt đối tránh những câu nói mang tính đả thương sâu sắc dưới đây:

Cha mẹ hãy tránh nói những câu khiến tâm lý con bị ảnh hưởng nặng nề. (Ảnh minh họa).

- "Con ích kỷ thế": Mọi đứa trẻ đều ích kỷ trước khi học cách chia sẻ với mọi người theo thời gian. Nhưng lời nói này của bố mẹ đã vô tình đóng khung sự ích kỷ nhất thời của trẻ, không cho chúng cơ hội được thay đổi sau này.

- "Con đừng làm quá lên nữa": Trẻ em luôn tìm đến bố mẹ để học cách quản lý cảm xúc của bản thân. Nhưng nếu như bố mẹ chỉ luôn cho rằng con đang làm quá mọi việc lên thì chúng sẽ thu mình lại với bố mẹ. Lâu dần, bố mẹ sẽ không còn giữ được sự chia sẻ và đồng cảm với con nữa.

- "Có đau đến thế đâu": Câu nói này luôn khiến mọi đứa trẻ nghe được cảm thấy mình đang bị bỏ rơi. Bởi khi bố mẹ phủ nhận những cảm giác mà con chia sẻ thì con sẽ hiểu rằng bố mẹ không còn tin và yêu thương con nữa.

- "Mẹ ước đừng sinh ra con": Chỉ cần đặt bản thân mình vào đứa trẻ phải nghe câu nói này cũng đủ để bố mẹ thấy được sức sát thương khủng khiếp của nó. Nhiều đứa trẻ đã mang theo vết sẹo tâm lý suốt cuộc đời chỉ vì một lần nghe thấy mẹ chối bỏ mình.

- "Sao con chẳng giống anh/chị/em của con thế": Sự ganh tị giữa anh chị em trong nhà luôn là điều tiêu cực dù hiểu theo cách nào đi chăng nữa. Nếu muốn con cố gắng hơn, bố mẹ có rất nhiều cách chứ đừng so sánh con với chính anh chị em trong nhà. Điều đó sẽ chỉ khiến con cảm thấy tự ti và thu mình lại mà thôi.

- "Ngốc quá": Trừ khi bố mẹ muốn làm tổn hại vĩnh viễn mối quan hệ của mình với con cái, nếu không đừng bao giờ nói con ngu ngốc hay không thông minh. Có thể điều này được thốt ra trong cơn thất vọng hay tức giận vô cùng, nhưng hãy cố gắng kiềm chế nó. Bởi chỉ một câu thôi cũng đủ khiến niềm tin về bản thân của một đứa trẻ thay đổi hoàn toàn.

- "Con là anh/chị cơ mà": Nếu như bố mẹ sử dụng câu nói này để ép buộc trẻ thực hiện một hành động nhường nhịn hay giúp đỡ em của mình thì chúng đã gây ra tác dụng ngược lại hoàn toàn. Các con vẫn sẽ thực hiện mệnh lệnh theo yêu cầu nhưng với tâm trạng khó chịu và khiên cưỡng. Điều này cũng sẽ gây ra những nguy cơ tiềm ẩn về sự bất hòa giữa anh chị em trong nhà.

- "Nhanh lên!": Với những đứa trẻ con nhỏ, theo kịp tốc độ của người lớn luôn là một nhiệm vụ bất khả thi. Hơn thế nữa, mỗi đứa trẻ cũng cần một khoảng thời gian đủ để học hay thực hiện một kỹ năng nào đó. Bởi vậy, thay vì đưa ra mệnh lệnh thúc ép, bố mẹ hãy chỉ dẫn và giúp đỡ để con hoàn thành mọi việc thuận tiện hơn.

- "Nín ngay": Dù là người lớn hay trẻ nhỏ, khi được yêu cầu ngừng khóc ngay lập tức thì chúng ta đều không thể làm được. Vẫn sẽ có những cơn thổn thức và cảm giác ấm ức trong lòng. Đừng yêu cầu con những điều vô lý như vậy, hãy ôm ấp vỗ về và xoa dịu con, điều đó giúp con ngưng khóc nhanh hơn là những lời quát nạt.

- "Không việc gì phải sợ": Ai cũng có một nỗi sợ dù là vô hình hay hữu hình. Việc khẳng định với con về việc nỗi sợ không hề tồn tại sẽ chỉ khiến con sợ thêm và cảm thấy mất an toàn mà thôi. Hãy cùng con đối diện với những điều con sợ hãi, ôm chúng vào lòng hoặc an ủi rằng luôn có bố mẹ ở bên con sẽ tốt hơn nhiều so với câu nói này.

Nguồn: Bestlifeonline, DailyMail, Moms