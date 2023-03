Dùng dầu dừa trị nứt núm vú, mẹ đang cho con bú nên biết điều này

Nguyên nhân khiến núm vú bị khô hoặc nứt

Núm vú bị khô hoặc nứt có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, như cọ xát liên tục vào quần áo thô ráp; nhiễm trùng nấm men; do phản ứng kháng sinh hoặc do cho con bú. Ngoài ra, bệnh chàm cũng là một trong những nguyên nhân khiến núm vú bị khô hoặc nứt nẻ. Mùa đông cũng là một trong những lý do khiến da bị khô.

Dầu dừa trị khô núm vú có tốt không?

Dầu dừa thường được các chị em sử dụng để trị rạn da hoặc môi nứt nẻ. Theo chuyên gia, dầu dừa rất tốt để làm dịu làn da của bạn. Bạn chỉ cần thoa một lượng nhỏ dầu dừa lên núm vú và massage nhẹ nhàng. Điều này giúp giảm đau rất nhiều khi núm vú bị nứt, đau hoặc ngứa.

Vì dầu dừa là một chất giữ ẩm, được làm hoàn toàn từ các thành phần tự nhiên phù hợp với phụ nữ đang cho con bú. Dầu dừa giúp thúc đẩy quá trình chữa bệnh vì nó có chứa các đặc tính chống vi trùng, vi khuẩn, virus và chống nấm. Trong dầu dừa có axit lauric, cũng được tìm thấy trong sữa mẹ. Vì thế dầu dừa là phương pháp hoàn hảo để điều trị các vấn đề về vi khuẩn và nấm nếu bạn đang phải đối mặt với chúng.

Dầu dừa an toàn với bà mẹ đang cho con bú và phụ nữ mang thai

Dầu dừa có thể vô hiệu hóa một số vi khuẩn trong thai kỳ và cũng ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn cũng như virus thông thường. Chuyên gia cho biết, hãy sử dụng vừa phải khi bôi lên núm vú, dầu dừa sẽ an toàn ngay cả khi bạn đang cho trẻ sơ sinh bú mẹ. Thế nhưng khi bôi dầu dừa, nếu bạn thấy con mình nhạy cảm với dầu dừa thì ngừng sử dụng ngay lập tức và hỏi ý kiến bác sỹ khi muốn dùng lại. Các chuyên gia khẳng định rằng, dầu dừa là một sản phẩm tự nhiên và 100% an toàn trừ khi bạn bị dị ứng với nó.

Dầu dừa chữa khô núm vú trong bao lâu?

Chỉ sau vài lần thoa dầu dừa đầu tiên, bạn sẽ thấy vùng núm vú trở nên dễ chịu. Chuyên gia cho biết, việc sử dụng thường xuyên sẽ không chỉ chữa lành núm vú bị ảnh hưởng mà còn ngăn ngừa tình trạng tái phát.

Các loại dầu khác cho núm vú khô

Bác sĩ da liễu cho biết, bên cạnh dầu dừa, dầu ô liu có thể được sử dụng cho các vết nứt hoặc khô ở núm vú. Bạn có thể thoa một lượng nhỏ bạc hà pha loãng, dầu Lanolin hoặc tinh chất Menthol lên núm vú để làm dịu cơn đau ở núm vú và giúp vết thương mau lành. Lau sạch vết thương bằng kem hoặc nước thơm sát trùng trước khi cho con bú./.