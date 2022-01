Đừng chỉ mặc đẹp trong 3 ngày Tết, chọn trang phục đơn giản mà dễ ứng dụng chính là xu hướng hậu đại dịch

Thời trang được xem như là hơi thở của nền văn hóa. Nó cũng được xem như một cách giao tiếp phi ngôn ngữ của mỗi người đối với thế giới quan xung quanh. Ngày nay, thời trang không chỉ thể hiện cá tính của người mặc mà còn phải tiện dụng trong sinh hoạt và nhiều hoạt động. Những trang phục có khả năng phối hợp với nhiều món đồ khác nhau, không bao giờ lỗi mốt sẽ ghi điểm hơn là những món đồ chỉ đẹp hoặc on trend trong một thời gian nhất định.

Đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu, trong đó nó tạo ra những thay đổi mang tính bước ngoặt cho lịch sử ngành thời trang thế giới và cả Việt Nam. “Bền vững” chính là cụm từ được nhắc tới nhiều nhất trong thời gian gần đây. Cũng theo xu hướng toàn cầu, thời trang không chỉ là phương tiện để con người phô diễn hình thức, phong cách cá nhân, mà thời trang còn phải đáp ứng được yêu cầu thân thiện môi trường, nhất là trong bối cảnh tất cả đang phải thắt chặt hầu bao vì dịch bệnh.

Cũng từ đại dịch, mọi người đã có thêm khoảng thời gian định hình lại cuộc sống và chi tiêu có phần thông thái hơn. Không chỉ nâng cao nhận thức về môi trường, việc tối ưu hóa ngân sách cho các hoạt động đầu tư cũng khắt khe hơn. Nhận định của một số chuyên gia thế giới trong ngành cho rằng thời trang nhanh sẽ có sự suy giảm đến 24% trong vòng 5 năm tới, thời trang bền vững, resale và dịch vụ rental có thể bước chân vào mở rộng thị phần.

Chúng ta ai cũng từng ngạc nhiên vì sự quá tải của tủ quần áo của mình. Và có lẽ, có nhiều hơn một món đồ bị lãng quên từ lâu vẫn nằm ở đó. Ngày trước, thay vì chỉ chọn sản phẩm thời trang dựa trên màu sắc hay kiểu dáng, người tiêu dùng thông thái hiện nay đang ngày càng hướng đến các sản phẩm có chất liệu thân thiện với môi trường, và đặc biệt là có “tuổi thọ” lâu dài.

Xu hướng sắm đồ Tết 2022 cũng có sự thay đổi. Nếu như vài năm trước, người tiêu dùng chỉ chú trọng vào mẫu mã, đôi khi có phần “hào nhoáng” thì năm nay, việc lựa chọn được chú trọng hơn vào chất lượng sản phẩm. Ví dụ với sản phẩm áo phao, nếu chọn mua các chị em sẽ nghĩ ngay tới Uniqlo. Mỗi chiếc áo phao lông vũ siêu nhẹ Ultra Light Down có giá thành không quá rẻ, nếu so với các thương hiệu nội địa hoặc Trung Quốc, nhưng so với công nghệ giữa âm vượt trội, chất lượng, độ bền, tính ứng dụng mà sản phẩm mang lại thì là một khoản “đầu tư” vô cùng xứng đáng nên hầu hết hội chị em vẫn thoải mái rút hầu bao. Hay đơn giản như 1 chiếc áo phông (áo thun), giới trẻ bây giờ sẽ có xu hướng chọn một chiếc áo có thể mặc được lâu dài, quan tâm đến chất lượng, độ thoải mái hơn là 1 chiếc áo chỉ mặc được vài lần và sau vài lần giặt là bai dão.

Một trong những lí do khiến việc lựa chọn trang phục đa năng trở thành một thay đổi tất yếu và vì tương lai còn nằm ở sư đa năng ở trang phục. Không phải cứ sản xuất trang phục có kiểu dáng đơn giản, đầu tư vào chất lượng là xong, mà hơn cả cái tâm và cái tầm của nhà sản xuất còn được thể hiện ở tính ứng dụng của trang phục đó trong cuộc sống. Nhịp sống bận rộn, với đa số mọi người, việc sở hữu một item đa năng ví dụ như chiếc quần Smart Pants của Uniqlo chẳng hạn, mặc được mọi lúc mọi nơi giống như việc sở hữu một ứng dụng “tất cả trong một” trong thế giới số ngày nay.

Với trang phục Tết, nếu nhìn lại trong tủ đồ hay những bức ảnh của mùa Tết cũ, bạn chắc hẳn sẽ nhận ra có những món đồ bạn không còn có thể mặc được nữa, có thể vì chúng quá nổi bật, rực rỡ để ứng dụng cho những dịp khác trong đời thường, hay đơn giản họa tiết, thiết kế đã qua mùa, lỗi mốt và khiến bạn không còn hứng thú. Trang phục Tết trước đây vốn chỉ dành cho 3 ngày Tết ngắn ngủi, có phải là quá lãng phí? Thay vào đó, Tết này, bạn hãy thử đón nhận một góc nhìn mới về trang phục Tết, suy nghĩ hơn về những trang phục nào mình thực sự cần đến, thiết kế đơn giản, nhưng tinh tế ở chi tiết, chất lượng để bạn ứng dụng trong được nhiều hoàn cảnh, mua một lần nhưng mặc được cả năm, thay vì 3 ngày Tết ngắn ngủi. Với tư duy ấy, bạn không chỉ tiết kiệm được cho bản thân hay gia đình với một khoản chi tiêu hợp lý hơn cho sắm Tết mà còn góp phần tạo nên một bước ngoặt trong tủ đồ của mình nữa đấy!

Từ xu hướng thời trang bền vững, dẫn đến xu hướng tiêu dùng thay đổi và từ đó mà tủ đồ quần áo cũng dần thay đổi. Những món đồ thiết yếu, vừa tiện dụng, dễ mặc trong mọi hoàn cảnh, dễ kết hợp sẽ ngày càng được ưa chuộng. Đây là xu hướng tất yếu và cũng là khẳng định sự văn minh của mỗi cá nhân: Mặc bền, đẹp cho bản thân và xa hơn là cho với môi trường.