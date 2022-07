Đừng chỉ ép nước hoặc ăn trực tiếp nữa, đây là 3 cách ăn dứa ngon gấp vạn lần!

Ăn dứa có ích lợi gì?

Dứa được mệnh danh là "biển" vitamin C khi chúng có thể cung cấp 100% lượng vitamin C cần thiết trong ngày. Chúng giúp bảo vệ tế bào, tạo collagen.

Ngoài vitamin C, dứa chứa một lượng lớn vitamin B6, thiamin, folate, kali, niacin, riboflavin và sắt. Bên cạnh đó, dứa cũng chứa bromelain có tác dụng phá vỡ protein và làm mềm thịt, giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn. Không chỉ vậy, chất này còn có đặc tính chống viêm và giảm đau.

Cơ thể bạn lão hóa không chỉ do tuổi tác mà còn do bức xạ và tiếp xúc với khói thuốc lá. Dứa giàu flavonoid và axit phenolic - hai chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi sự phá hoại của những gốc tự do gây ra các bệnh mãn tính.