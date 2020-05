Đừng bỏ qua cơ hội mua sắm áo thun UT họa tiết đặc biệt trong BST Billie Eilish ra mắt ngày 29/05

Màn kết hợp đặc biệt được khơi nguồn từ Instagram

Cuộc trò chuyện với những tin nhắn qua lại trên Instagram đã khơi nguồn cho quá trình hợp tác của hai nghệ sỹ. Bộ đôi sau đó đã cùng sáng tạo nên video ca nhạc cho ca khúc "You Should See Me in a Crown" của Billie Eilish, với những nét vẽ của Murakami để "thổi hồn" cho những ý tưởng của chính Eilish theo một phong cách độc đáo, có một không hai của nghệ sỹ đến từ Nhật bản. Video này đã thu hút hơn 68 triệu lượt xem trên Youtube, từ đó trở thành điểm khởi đầu cho những màn hợp tác tiếp theo của hai nghệ sỹ tài năng.



Điểm nhấn từ những thiết kế graphic đương đại

Một trong những điểm nhấn không thể bỏ qua BST UT kết hợp đặc biệt này là những thiết kế graphic, lồng ghép những thiết kế biểu tượng của Eilish với dòng thời trang riêng Blohsh và hình ảnh bông hoa "mặt cười" đầy màu sắc đặc trưng của Murakami. Các thiết kế cũng bao gồm hình ảnh của Billie Eilish với những bản vẽ được lấy cảm hứng từ video âm nhạc của cô và logo Billie Eilish độc quyền dành cho dòng sản phẩm UT.

Sản phẩm dành cho nam

Sản phẩm dành cho nữ



Sản phẩm dành cho trẻ em

Sản phẩm dành cho cả NAM & NỮ

Các mẫu thiết kế được sáng tạo bởi chính Billie Eilish

Đích thân Billie Eilish đã sáng tạo và trực tiếp chỉ đạo quá trình thiết kế nên các mẫu graphic được đưa vào các mẫu UT và mũ thể thao cùng với mẫu logo độc quyền của Billie Eilish dành cho BST UT lần này.