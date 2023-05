Đừng bỏ lỡ 3 ngày sắp tới nếu bạn là tín đồ của The Alley

Cùng tín đồ "hảo ngọt" tại Hà Nội tưng bừng chào hè sang, The Alley khao lớn với ưu đãi giảm trực tiếp 10% cho sữa tươi trân châu đường đen và 20% cho hồng trà sữa. Chưa dừng lại tại đó, mùa hè này sẽ còn nóng hơn với mã giảm thêm 50.000 đồng, áp dụng cho tất cả các thức uống tại The Alley khi đặt món trên ShopeeFood.



Mùa hè Hà Nội nóng hơn bao giờ hết cùng các ưu đãi độc quyền từ The Alley tại ShopeeFood.

Có thể nói sữa tươi trân châu đường đen chính là món đã làm nên thương hiệu The Alley tại Việt Nam. Chính vì vậy, nếu chưa từng thử thức uống này tại The Alley, bạn nhất định không được bỏ qua cơ hội hiếm có tại ShopeeFood. Ngoài ra, The Alley còn sở hữu bộ sưu tập trà nguyên chất, trà sữa, sữa chua… vô cùng đa dạng, kể đến như hồng trà sữa, lục trà nhài, sữa chua nếp than… mà bạn cũng nhất định thử qua trong mùa hè này.



Menu vô cùng đa dạng từ The Alley sẽ giúp bạn "thỏa mãn" cơn thèm đồ ngọt.

Đặc biệt, từ nay đến hết 29/5, khi đặt món tại The Alley trên ShopeeFood, bạn còn có thể áp dụng thêm mã SIEUTIEC với mức giảm từ 50.000 đến 70.000 đồng. Chào hè xịn cùng các loại thức uống siêu xịn đến từ thương hiệu trà sữa đình đám The Alley ngay hôm nay thôi!