Đừng biến đôi chân thành "khúc giò" với kiểu quần jeans này: Nàng chân to nắm rõ 4 tips sau thì tha hồ mặc đẹp

Rất nhiều chị em gặp phải vấn đề về đùi và chân to, mà nhược điểm này người ta hay gọi là "chân/đùi cột đình". Không kể là những người béo tròn mà dáng người quả lê với phần trên nhỏ dưới to cũng là một điểm khiến các chị em khó khăn khi chọn quần jeans.

Bởi chất vải jeans cứng cáp dày dặn hơn các chất vải khác nên càng là những người "chân cột đình" ngấn mỡ lại càng chịu trận. Nếu không chọn cẩn thận thì nguyên cả cặp chân như "biến hình" thành khúc giò ngay tức khắc.

Vấn đề ở đâu không phải chuyện "soi mói" về vóc dáng và nhược điểm của mỗi người, nhưng thực tế "khổ chủ" vẫn có những chiêu chọn quần jeans để giấu đi điểm xấu này.

Quần jeans có hàng tá kiểu dáng, mỗi dáng lại hợp với một kiểu thân hình khác nhau, đối với những cô nàng có đôi chân to ngấn mỡ hay dáng người quả lê, hãy nắm vững 4 điểm mấu chốt này để có thể "giấu nhẹm" nhược điểm đôi chân.



#1. Không chọn quần jeans ôm sát sạt, chất liệu co giãn

Điều này thực sự quan trọng đối với những nàng chân to. Nhiều dáng quần jeans sẽ nhấn mạnh vào chất liệu siêu co giãn, vừa vặn, để tạo độ thoải mái cho người mặc. Hay chọn những thiết kế skinny để tạo hiệu ứng chân dài.

Với đôi chân to, bạn nên tránh tuyệt đối jeans co giãn và skinny jeans; chỉ nên tập trung vào dáng jeans đứng dáng, chất liệu dày dặn vừa phải.

Thực tế đây là một điều "dối trá", quần jeans co giãn hay skinny chỉ dành cho những người có đôi chân đẹp, thon gọn. Nhưng nếu dáng người quả lê với phần đùi ngấn mỡ, chân to cột đình thì quần jeans co giãn hay skinny jeans sẽ khiến đôi chân như thắt lại, chân đã to càng bó như "khúc giò".

#2. Dáng quần cạp cao luôn hợp với vóc dáng và đôi chân của bạn

Những bạn gái có dáng người quả lê có phần eo nhỏ nhưng phần hông lại to hơn nên làm nổi bật ưu điểm và giấu đi khuyết điểm của mình, lúc này quần jean cạp cao sẽ là lựa chọn tối ưu của bạn.

Nếu bạn chọn quần jeans có phần cạp eo từ trễ hay trung bình, vì bản thân phần chân bạn khá to nên cạp thấp sẽ khiến phần hông càng dày hơn, càng nổi bật mông to và khiến đôi chân của bạn to và thô hơn. Trong khi quần cạp cao nhấn luôn vào phần eo thon, giúp phần hông nhẹ nhàng thanh thoát hơn, thậm chí còn biến nhược điểm thành ưu điểm.

#3. Di chuyển đường rách ở quần để bớt đi ấn tượng về đôi chân to

Quần jeans ống suông đang rất được ưa chuộng hiện nay, nhưng nếu bạn có dáng người quả lê với đôi chân to thì không nên chọn kiểu quần rách ở đùi, nó sẽ làm nổi bật phần đùi chắc nịch, to và thô của bạn.

Nếu muốn diện quần jeans rách, các bạn nên tiết chế chi tiết rách ở quần, điều chỉnh xuống phần gối hoặc ống đồng - 2 điểm thon gọn nhất của đôi chân, lộ ra cũng không vấn đề gì. Chi tiết rách ở phần này cũng sẽ tạo cảm giác đôi chân thon gọn hơn.

#4. Riêng quần ống rộng, nên chọn chất liệu denim mỏng nhẹ

Quần ống rộng có thể hợp với rất nhiều dáng người, đặc biệt với những bạn chân to. Nhưng riêng quần ống rộng, các bạn nên chọn chất denim mỏng nhẹ một chút.

Nếu quần ống rộng bạn chọn là loại quần jeans dày dặn, cùng với đường xẻ rộng sẽ dễ làm nổi bật phần hông dày và phần đùi thô cứng; còn chất liệu nhẹ nhàng, thanh thoát lại có thể tôn đường cong cơ thể và che da thịt một cách hiệu quả. Chất liệu còn tạo cảm giác đôi chân nhìn thon thả và mỏng nhẹ hơn hẳn bình thường.

Nguồn: Beauty321