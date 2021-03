"Dục Vọng Chiếm Hữu" - Series thủ đoạn tình trường chốt sổ sự nghiệp diễn xuất của chị đại Ploy Chermarn

Không quá lời khi có thể nói Thủ Đoạn Tình Trường: Dục Vọng Chiếm Hữu (tựa quốc tế: I Am Reya) là bộ phim Thái Lan được mong chờ bậc nhất tháng 3 này. Bộ phim được kỳ vọng sẽ giúp xứ Chùa Vàng tiếp tục "đánh chiếm" thị trường châu Á sau một năm dịch bệnh không có nhiều tác phẩm đáng chú ý.

Kịch bản ấn tượng, khán giả "hít" drama cực mạnh

Dĩ nhiên một đạo diễn tốt, dàn diễn viên tốt vẫn không thể khiến bộ phim "hot banh nóc" nếu kịch bản tồi, đáng mừng là ở những màn "nhá hàng" đầu tiên có thể thấy Thủ Đoạn Tình Trường: Dục Vọng Chiếm Hữu sở hữu phần kịch bản thuộc dạng không hề tầm thường.

Đây thực chất là phần 2 của bộ phim đình đám cách đây tròn 10 năm. Khán giả phải mất quá nhiều thời gian để mong chờ một cái kết trọn vẹn hơn, vì vậy sức hút của phim cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ với những hình ảnh đầu tiên, khán giả đã hứng thú cực độ khi được thấy một Reya thậm chí còn còn táo bạo, mạnh mẽ và "lì đòn" hơn phần một.

Là một phụ nữ xinh đẹp, Reya không hề ngần ngại những cuộc đấu đá, thậm chí những đêm tình nóng bỏng để có được tất cả những gì mình muốn. Sau một cuộc hôn nhân lừa dối khiến Reya mất trắng cả tiền tài lẫn hạnh phúc, cô tức tốc lao vào cuộc chiến "săn chồng" mới. Cô đã để mắt tới David (Mardthong Sarawut), người đàn ông đã có vị hôn phu là Yaowarat (Yardthip Rajpal).

Trận chiến giữa hai người phụ nữ bắt đầu và Reya sớm có được David. Thế nhưng, anh ta lại sớm bị đẩy ra nước ngoài bởi chính cha của Yaowarat. Chuyện này đã đẩy cả Reya và Yaowarat lao vào cuộc chiến báo thù, giành giật tình yêu còn khốc liệt hơn trước. Với kịch bản gay cấn này, khán giả chắc chắn sẽ được thưởng thức nhưng tập phim cực gắt, đủ cả cảnh nóng lẫn đánh ghen "tóe lửa", đúng chất drama Thái Lan.

Dàn diễn viên cực phẩm, bảo chứng rating

Một trong những điểm hút fan nhất của Thủ Đoạn Tình Trường: Dục Vọng Chiếm Hữu đích thị là màn góp mặt của dàn diễn viên cực phẩm có cả ngoại hình nổi bật lẫn khả năng diễn xuất không thể chê vào đâu được.

"Chị đại" Ploy Chermarn, người đảm nhận vai Reya, là một trong số những nữ diễn viên đình đám bậc nhất đất Thái. Ploy đã có gần 30 năm chinh chiến trong nghề, bỏ túi trên dưới 60 tác phẩm, cả truyền hình lẫn điện ảnh - một con số mà không phải đồng nghiệp cùng lứa nào cũng có được. Không chỉ là "nữ hoàng phòng vé", Ploy còn là cái tên bảo chứng rating nhiều năm nay, cô đã làm nên thành công của hàng loạt tác phẩm truyền hình đình đám như: Đam Mê Ám Muội, Club Friday The Series 10 và Sức Mạnh Của Nến…

Bên cạnh đó, nữ thứ chính Yardthip Rajpal cũng là một gương mặt được nhiều khán giả Việt yêu thích. So với Ploy, kinh nghiệm diễn xuất của Yardthip thậm chí còn nhiều hơn. Cùng một lúc có hai chị đại phim Thái xuất hiện trong một bộ phim, lại còn kình nhau cực gắt, chắc hẳn sẽ không khiến khán giả phải thất vọng.

Bên cạnh hai nữ chính, phim sở hữu dàn diễn viên nam cực kỳ đông đảo, đều là những gương mặt cực phẩm thuộc hai thế hệ diễn viên. New Wongsakorn, Iang Sittha, Yardthip Rajpal và Pete Thongchua... là một trong số những diễn viên nam nổi bật nhất trong dàn cast của Thủ Đoạn Tình Trường.

Cầm trịch bởi đạo diễn vàng đất Thái

Đâu chỉ có diễn viên, đến cả đạo diễn Sataporn Nakwilairoj của phim cũng là một cái tên không phải dạng vừa. Đây là người có hơn 30 năm chinh chiến trong giới điện ảnh nói chung và hơn 20 năm kinh nghiệm làm đạo diễn phim với một số tác phẩm nổi bật như: Queen of Morlum, Bangkok Creation và Her Name is Boonrod...

Với mọt phim Thái, Sataporn không phải một gương mặt xa lạ bởi ông từng xuất hiện với tư cách diễn viên trong vô số tác phẩm đình đám. Vừa là diễn viên chuyên nghiệp vừa là đạo diễn có thâm niên trong nghề lại đã từng làm việc chung với Ploy ở một vài dự án, Sataporn quá hiểu và có thể giúp dàn diễn viên bung tỏa tốt nhất có thể ở tác phẩm này.

Hơn thế nữa, Thủ Đoạn Tình Trường: Dục Vọng Chiếm Hữu còn là bộ phim cuối cùng trước khi Ploy dừng diễn xuất. Trước đó, người đẹp đã từng úp mở về việc quyết định dừng công việc của mình sau gần 30 năm cống hiến. Tất cả những điểm này đã tạo ra sức hút rất lớn, khiến I am Reya trở thành cái tên được mọt phim săn đón nhất tháng 3 này.

Bộ phim Thủ Đoạn Tình Trường: Dục Vọng Chiếm Hữu (tựa quốc tế: I Am Reya) được phát sóng sớm tại Việt Nam trên mục Phim truyện và ứng dụng Foxy của Truyền hình FPT, song song với Thái Lan bắt đầu từ ngày 08/03/2021. Phim lên sóng từ thứ hai đến thứ năm lúc 19 giờ, với lựa chọn thuyết minh và phụ đề.