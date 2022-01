Đũa dùng quá 3 tháng có gây ung thư không? Một thí nghiệm tiết lộ loại đũa dễ nhiễm chất gây ung thư cấp độ 1 mà WHO cảnh báo

Theo khảo sát của tạp chí Life Times, 92% hộ gia đình thường không thay đũa trong một hoặc hai năm, trong khi một số nhà hàng còn không thay đũa trong ba năm.



Tiết kiệm là đức tính truyền thống của nhiều người, nhưng tiết kiệm không đúng cách thế này có thể khiến cả nhà bạn gặp nguy hiểm nhiều hơn, bao gồm cả tiềm ẩn nguy cơ ung thư. Trong khi đó, cũng có những người quan tâm đến sức khoẻ. Họ đặt ra câu hỏi "sử dụng đũa quá ba tháng sẽ dẫn đến nấm mốc quá mức và gây ngộ độc mãn tính và ung thư gan?". Vậy điều này là đúng hay sai?

Dùng đũa ba tháng có bị mốc quá tiêu chuẩn và gây ung thư không?

Để mọi người hiểu rõ hơn về số lượng vi khuẩn trên đũa, Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng Thượng Hải đã tiến hành một cuộc kiểm tra đặc biệt.

Cuộc kiểm tra đã thu thập 200 đôi đũa cũ từ 5 chất liệu khác nhau và 660 đôi đũa mới được các hộ gia đình bình thường sử dụng. Thử nghiệm mô phỏng sự thay đổi số lượng nấm mốc trên đũa trong các môi trường khác nhau (mùa mưa, mùa hè và mùa đông). Người ta nhận thấy đũa cũ, đũa tre, gỗ dễ bị mốc hơn.

Phân tích so sánh cho thấy đũa gỗ sử dụng trên 6 tháng dễ bị nấm mốc, số lượng mốc nhiều hơn 30% so với đũa gỗ sử dụng dưới 3 tháng. Kết cấu đũa gỗ, tre lỏng lẻo, có đường vân, rãnh trên bề mặt, dễ ẩn chứa vi khuẩn. Số lượng nấm mốc ở đũa tre, gỗ nhiều gấp 7 lần so với các chất liệu khác.

Tiến sĩ Wang Yingyi, Khoa Ung thư, Bệnh viện Đại học Y Liên hiệp Bắc Kinh cho biết, khi đũa gỗ hoặc tre được sử dụng lâu ngày, các vết nứt và rãnh khác nhau sẽ xuất hiện trên bề mặt vật liệu bị lão hóa, và một số cặn thức ăn nhỏ có thể bị lắng đọng trong các "vết nứt" này. Đôi đũa này chưa được vệ sinh, khử trùng hiệu quả, chỉ cần dùng khoảng 6 tháng là đã nhiễm độc tố aflatoxin.

Không phải cứ đũa bị mốc là sinh ra aflatoxin vì cũng có những loại nấm mốc khác. Tuy nhiên, đây cũng là lời cảnh báo cho những ai lười thay đũa, dùng từ năm này sang năm khác.

Thời gian nên thay đũa là bao lâu?

Trong mắt nhiều người, đũa vẫn có thể tiếp tục được sử dụng ngay cả khi chúng không bị hỏng. Nhưng trên thực tế, đũa đều có "thời hạn sử dụng". Nói chung từ 3-6 tháng, sau khi mài mòn, lau chùi... đũa sẽ đổi màu. Đã đến lúc phải thay thế nó ngay lập tức.

Sự thay đổi màu sắc của đũa nói chung cho thấy bản chất của vật liệu đó đã thay đổi. Càng sử dụng thường xuyên, lớp sơn ăn mòn trên bề mặt bị mài mòn và vi khuẩn tích tụ lâu ngày sẽ khiến đũa đổi màu. Nếu đũa đã thay đổi đáng kể thì cũng nên thay thế kịp thời.

3 gợi ý làm sạch đũa chúng ta phải ghi nhớ

Trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần chúng ta sử dụng, vệ sinh và bảo quản hợp lý là có thể giảm thiểu rất nhiều nguy cơ bị mốc trên đũa. Vậy, sử dụng đũa như thế nào là đúng cách?

1. Đừng chà xát quá mạnh

Nhiều hộ gia đình thích dùng một tay nắm đũa rồi chà xát với chất tẩy rửa vài lần vì nghĩ rằng qua ma sát có thể cọ rửa sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, cách rửa "thô lỗ" này có thể dễ làm trôi lớp bảo vệ, khiến đũa trở nên thô ráp, dễ nứt.

2. Lau khô hoàn toàn trước khi cất giữ

Nhiều người đã quen với việc đặt đũa trực tiếp vào ống đựng đũa hoặc trong tủ sau khi rửa. Tuy nhiên, đũa bằng gỗ hoặc tre rất dễ bị mốc khi bị ướt. Vì vậy, đũa sau khi rửa sạch nên phơi khô hoàn toàn hoặc phơi ở nơi thoáng gió rồi mới cất vào tủ.

3. Khử trùng đun sôi hàng tuần

Tốt nhất mỗi tuần nên khử trùng đũa một lần, có thể cho đũa vào nước sôi nửa tiếng hoặc dùng tủ khử trùng để khử trùng. Khử trùng thường xuyên có thể loại bỏ nấm mốc trong đũa một cách hiệu quả và dễ dàng.

Năm mới, những thứ này trong nhà cũng nên thay đổi thường xuyên

Năm Nhâm Dần đang đến gần, nhiều người đã "bật chế độ" dọn dẹp nhà cửa từ trước Tết Nguyên đán. Nên vứt bỏ một số đồ cũ, ẩm mốc trong nhà trước Tết. Ngoại trừ bát đũa, những thứ cũ kỹ này ở nhà, cũng nên được xem xét thay thế nếu như bạn đã dùng quá lâu rồi.

1. Thớt

Trên thớt sẽ ít nhiều xuất hiện những vết xước nhỏ, nếu không chú ý vệ sinh sạch sẽ rất dễ ẩn chứa bụi bẩn và sinh sôi vi khuẩn. Vì vậy, thớt ở nhà cũng nên thay thường xuyên, tốt nhất là dùng riêng thớt cho thức ăn sống và chín.

2. Khăn tắm

Khăn tắm cũng có thể là một trong những thứ bẩn nhất trong nhà bạn. Vi khuẩn thích môi trường ẩm ướt và ấm áp. Môi trường tương đối kín của băng vệ sinh và cặn bã nhờn của con người đều tạo điều kiện cho vi khuẩn sống thoải mái. Vì vậy, khăn sau khi sử dụng phải được lau khô, tốt nhất hai tuần nên đun với nước nóng một lần, hai ba tháng thay khăn một lần.

3. Bàn chải đánh răng

Đầu lông bàn chải dễ bị hỏng và biến dạng, điều này không chỉ không tốt cho việc chải răng mà còn làm tổn thương nướu. Nên thay bàn chải đánh răng ở nhà ít nhất 3-4 tháng một lần.

4. Chảo chống dính

Nếu chảo chống dính sử dụng lâu ngày, lớp tráng phủ trên bề mặt chảo dễ bị hỏng, thức ăn dễ bị cháy khét. Nếu bạn thấy chảo chống dính có nhiều vết xước thì hãy bạn nên thay ngay.

5. Gối

Nhiều người biết rằng ga trải giường và chăn gối rất dễ sinh ra mạt và cần được thay thường xuyên, nhưng họ lại quên mất chiếc gối! Ruột gối tiếp xúc với tóc của chúng ta và dễ bị nhiễm lông tơ, mạt bụi... Vì vậy, nên thay vỏ gối định kỳ 6 tháng đến một năm và giặt gối thường xuyên.

Bản thân những vật dụng trên không phải là thứ gây ung thư nhưng nếu sử dụng không đúng cách sẽ tạo cơ hội cho vi khuẩn sinh sôi. Tiết kiệm là điều tốt, nhưng một số nhu cầu thiết yếu hàng ngày cũng không thể tiết kiệm quá, nếu không bệnh tật càng có cơ hội tìm đến bạn.

https://afamily.vn/dua-dung-qua-3-thang-co-gay-ung-thu-khong-mot-thi-nghiem-tiet-lo-loai-dua-de-nhiem-chat-gay-ung-thu-cap-do-1-ma-who-canh-bao-2022013011050516.chn