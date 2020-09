Đưa con về thăm bà nội đúng ngày chồng cũ đi công tác, cô vợ cũ đỏ hoe mắt khi khám phá ra "bí mật chôn giấu" của anh qua lọ nước hoa trên bàn

Trên thực tế không hiếm những cặp vợ chồng ly hôn khi vẫn còn tình cảm dành cho nhau. Một trong số những nguyên do là bởi cái tôi của hai người đều quá lớn, họ không muốn phải là người đầu tiên nhún nhường xin lỗi đối phương. Để rồi càng ngày càng đầy đối phương ra xa mình dù trong lòng vẫn còn yêu.

Duyên (29 tuổi, Hà Nội) cho biết cô và chồng ly hôn sau 4 năm chung sống. Khi đó hai người đã có một cô con gái nhỏ. "Nói về lý do ly hôn, thực ra giữa chúng tôi cũng không có lý do gì quá to tát. Chỉ là cảm thấy cuộc sống chung quá ngột ngạt khi mà chúng tôi luôn khăng khăng giữ cái tôi của mình, không ai chịu nhường ai. Mâu thuẫn, cãi vã quá nhiều khiến ai cũng thấy mệt mỏi", Duyên nói.

Sau ly hôn con gái do Duyên nuôi dưỡng, Trí - chồng cũ Duyên nhận chu cấp. Một năm sau đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, Trí đều đặn gửi tiền nuôi con và đưa đón con gái về bên nhà chơi. Thi thoảng hai người vẫn trò chuyện nhưng chỉ nói được đôi câu là lại gây gổ cãi nhau. Sau đó Trí khoe với Duyên rằng đã có bạn gái mới, do đó cô cũng ít liên lạc với chồng cũ, trừ phi có chuyện gì liên quan đến con.

Ảnh minh họa

Cách đây một tuần, Duyên đưa con gái sang chơi với bà nội vì Trí đi công tác. Bà nội nhớ cháu nên gọi điện nhờ Duyên đưa bé sang. Mối quan hệ giữa cô và nhà chồng cũ vẫn khá hài hòa, Duyên lấy làm mừng vì điều đó sẽ tốt cho con gái cô.

Mẹ chồng cũ mời Duyên ở lại ăn cơm trưa. Cô không có kế hoạch gì nên đã đồng ý. Bà bảo Duyên ở nhà chơi, mệt thì vào phòng Trí nằm nghỉ, còn bà đi chợ mua thức ăn. Khi Duyên đưa con vào phòng chồng cũ chơi, cô ngẩn người khi nhìn thấy lọ nước hoa Trí đặt trên bàn.

Sẽ không có gì lạ nếu như đây không phải lọ nước hoa Duyên mua tặng Trí trong một lần đi công tác nước ngoài. Và bất thường hơn là trước nay Trí không bao giờ dùng nước hoa. Khi còn chung sống, được vợ tặng quà nhưng anh vẫn để đấy chứ không hề mang ra dùng. Thế mà giờ đây lọ nước hoa ấy lại vơi đi hơn nửa, rõ ràng Trí sử dụng khá thường xuyên. Xức nước hoa vợ cũ tặng để đi chơi với bạn gái mới, Duyên nghĩ bụng chồng cũ cô thật sự khá hài hước.

"Lúc mẹ chồng về tôi hỏi thăm bà về lọ nước hoa, bà bĩu môi bảo không hiểu tại sao đợt này Trí bỗng điệu đà hơn hẳn, đi đâu có dịp quan trọng là phải xịt nước hoa. Tôi hỏi thăm về bạn gái mới của Trí, bà cười như nắc nẻ bảo Trí làm gì có ai yêu. Đi làm về chỉ ở nhà, điện thoại vứt chỏng chơ khắp nơi, nếu có bạn gái sao bà lại không biết", Duyên kể.

Duyên sững sờ trước những thông tin vừa "khai thác" được từ mẹ chồng. Trong lòng cô lướt qua một ý nghĩ, để rồi không hiểu sao ý nghĩ ấy lại khiến cô cảm thấy xúc động và hạnh phúc đến mức đỏ hoe mắt.

Tôi ấy về nhà Duyên chủ động gọi cho Trí thông báo cô sắp kết hôn. Trí ở đầu dây bên kia lặng người một lúc lâu, để rồi bật thốt ra một câu chua chát: "Thật sao?". Duyên thở dài vẻ tiếc nuối, bày tỏ rằng thực ra cô vẫn muốn đoàn tụ cùng Trí để con có một gia đình đủ đầy. Thế nhưng vì Trí đã có bạn gái và hết tình cảm với cô. Trong khi cô vẫn còn trẻ, con gái cũng cần một gia đình mới, vì thế cô quyết định tái hôn.

Ảnh minh họa

Trí lập tức sốt sắng thanh minh rằng anh không hề có bạn gái nào cả. Thực ra anh vẫn còn yêu Duyên và muốn quay lại với cô. Nhưng lại không muốn phải là người làm lành trước, cũng sợ cô từ chối mà rước về tủi hổ. Duyên bật cười vui vẻ, khi nhìn thấy lọ nước hoa trong Trí và nghe những lời tiết lộ từ mẹ chồng cũ, cô đã đoán được Trí thực ra vẫn nhung nhớ mình.

"Chúng tôi đã là bố mẹ trẻ con nhưng lại vẫn cư xử chẳng khác gì con nít. Vì cái tôi cá nhân, không muốn phải hạ thấp mình mà suýt nữa đánh mất hạnh phúc và tước đi quyền lợi có một gia đình vẹn tròn của con gái", Duyên chia sẻ.

Sau khi đã tỏ tường nỗi lòng của nhau, kết thúc chuyến công tác trở về, Trí một lần nữa cầu hôn Duyên. Hai người nắm chặt tay nhau hứa hẹn sẽ không bao giờ lặp lại vết xe đổ, sẽ cố gắng nhường nhịn, bao dung và thẳng thắn với nhau hơn.

Quả thật trong đời sống hôn nhân, có những lúc người ta phải hạ thấp cái tôi cá nhân xuống, vì hạnh phúc chung mà nhún nhường đối phương. Nhưng chút thiệt thòi ấy thật sự không đáng kể so với thành quả là một tổ ấm hạnh phúc bền vững.