Đưa chuẩn mực dinh dưỡng thể thao quốc tế đến với Việt Nam

Chương trình huấn luyện chuyên sâu cho thể thao Việt Nam

Đây là chương trình đào tạo dinh dưỡng thể thao chuyên biệt do Tiến sĩ Julián Álvarez García – thành viên Hội đồng Cố vấn Dinh dưỡng thuộc Tập đoàn Herbalife – trực tiếp giảng dạy. Trong hai ngày huấn luyện (15 và 17/11), các học viên sẽ được tiếp cận kiến thức khoa học cập nhật nhất về dinh dưỡng ứng dụng trong thể thao, được thiết kế phù hợp cho vận động viên, huấn luyện viên, bác sĩ và chuyên gia thể thao – những người trực tiếp tạo nên thành tích cho thể thao nước nhà.

Tiến sĩ Julián Álvarez García là chuyên gia Y học Thể thao và Dinh dưỡng thể thao với hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn cho các đội tuyển quốc gia, vận động viên Olympic và nhiều câu lạc bộ danh tiếng quốc tế. Ông hiện là thành viên Hội đồng Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife – đơn vị tập hợp các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng ứng dụng và y học thể thao toàn cầu.

TS. Julián Álvarez, chuyên gia dinh dưỡng từ Herbalife, sẽ dẫn dắt hai buổi đào tạo chuyên sâu tại VFF và VOC

Theo đại diện ban tổ chức, khóa học không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ lý thuyết, mà hướng tới việc xây dựng nền tảng kiến thức dinh dưỡng chuyên sâu, giúp các vận động viên, huấn luyện viên và bác sĩ thể thao có thể hiểu đúng, áp dụng đúng, từ đó lan tỏa kiến thức chuẩn quốc tế đến các trung tâm huấn luyện trên cả nước.

Tầm quan trọng của dinh dưỡng khoa học

Trong bối cảnh thể thao thế giới đang tiến tới huấn luyện toàn diện, dinh dưỡng khoa học đã trở thành "vũ khí chiến lược" giúp vận động viên tối ưu hiệu suất thi đấu, rút ngắn thời gian phục hồi và phòng ngừa chấn thương. Ở các quốc gia có nền thể thao phát triển, dinh dưỡng thể thao luôn được đặt ngang hàng với các yếu tố như thể lực, chiến thuật.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, lĩnh vực này vẫn còn tương đối mới. Nhiều vận động viên và huấn luyện viên chưa được trang bị kiến thức chuyên sâu về cách xây dựng thực đơn, phân bổ năng lượng hay lựa chọn thực phẩm phù hợp cho từng giai đoạn tập luyện.

Chính vì vậy, chương trình huấn luyện lần này mang ý nghĩa như một "cầu nối tri thức toàn cầu", giúp thể thao Việt Nam tiếp cận gần hơn với các chuẩn mực huấn luyện dinh dưỡng hiện đại đang được áp dụng tại nhiều quốc gia hàng đầu thế giới.

Chuyên gia Herbalife tại buổi huấn luyện dinh dưỡng chuyên sâu cho các vận động viên

Khóa học sẽ tập trung vào ba chủ đề trọng tâm: phân tích nhu cầu dinh dưỡng theo từng giai đoạn tập luyện, chiến lược phục hồi thể lực và quản lý năng lượng thi đấu, cùng phương pháp xây dựng chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa dựa trên thể trạng và vị trí thi đấu của từng vận động viên.

Thông qua các nội dung này, chương trình giúp đội ngũ huấn luyện và bác sĩ thể thao nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp cận các phương pháp dinh dưỡng hiện đại, từ đó hỗ trợ vận động viên đạt phong độ cao và duy trì thể lực ổn định trong suốt mùa giải.

"Dinh dưỡng đúng chuẩn không chỉ giúp vận động viên đạt phong độ đỉnh cao, mà còn bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi nghề," Tiến sĩ Julián Álvarez nhấn mạnh. "Một nền thể thao bền vững phải bắt đầu từ việc hiểu rõ cơ thể và chăm sóc đúng cách."

Tái khẳng định cam kết đồng hành của Herbalife với thể thao Việt Nam

Chương trình đào tạo là một phần trong chuỗi hợp tác dài hạn giữa Herbalife, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC). Từ năm 2012 đến nay, Herbalife đã là Đối tác Dinh dưỡng Chính thức của VOC, và từ năm 2021 trở thành đối tác dài dạn với VFF.

Herbalife hiện là đối tác dinh dưỡng của hơn 150 đội tuyển, vận động viên và sự kiện thể thao toàn cầu, trong đó có Cristiano Ronaldo, CLB LA Galaxy và nhiều đội tuyển quốc gia tại châu Âu, Mỹ Latinh và châu Á. Mạng lưới hợp tác rộng khắp này giúp Herbalife không ngừng cập nhật và chia sẻ các nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực dinh dưỡng thể thao, đưa những chuẩn mực quốc tế về gần hơn với Việt Nam.

Herbalife đồng hành bền chặt cùng bước tiến của thể thao Việt Nam

"Herbalife luôn tin rằng, một nền thể thao bền vững phải được xây dựng từ nền tảng khoa học vững chắc," đại diện Herbalife Việt Nam chia sẻ. "Chúng tôi mong muốn trở thành người đồng hành đáng tin cậy, kết nối các chuẩn mực toàn cầu với thể thao Việt Nam."

Với những chương trình hợp tác thiết thực và bền vững, Herbalife đang ngày càng củng cố vai trò sát cánh cùng thể thao Việt Nam xây dựng thế hệ vận động viên "bền – khỏe – chuyên nghiệp", sẵn sàng vươn mình chinh phục những đỉnh cao mới.