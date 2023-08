Đưa cả gia đình về phố đi bộ Nhật Bản bùng nổ cùng sự kiện Zô Zô Party - Get gô

Về phố đi bộ Nhật Bản vi vu mùa lễ



"Nếu Quốc Khánh này gia đình bạn chưa biết đi đâu, hãy ghé thăm Phố đi bộ Wyndham Thanh Thủy để tận hưởng món quà thú vị dành cho các gia đình, hội nhóm, và cả những tín đồ du lịch độc thân." - Thông tin đang đặc biệt hấp dẫn du khách Thủ đô và khu vực lân cận đổ về Phú Thọ mùa lễ này. Vậy điều gì thực sự lôi cuốn du khách đến thế?

Đại tiệc sinh tố lúa mạch - Zô Zô Party

Không cần "bay" đến Đức, du khách sẽ được vui thỏa cùng Zô Zô Party tại Phố đi bộ Nhật Bản Wyndham Lynn Times Thanh Thủy. Đắm mình trong hương vị bia tươi truyền thống, chạm đến tận cùng tinh hoa thức uống lôi cuốn.

Trong khuôn khổ Discovery Vietnam tại Wyndham Lynn Times Thanh Thủy (25/8-4/9), Zô Zô Party không chỉ là nơi để mọi người tự do thưởng thức thứ đồ uống yêu thích mà còn là nơi tôn vinh văn hóa, ẩm thực đặc trưng của các vùng miền, thưởng thức các chương trình nghệ thuật, âm nhạc ấn tượng, đồng thời là nơi gắn kết con người với nhau bất kể khoảng cách vùng miền, quốc gia.

Trải dọc các vùng miền trên đất nước Việt Nam đều có đặc sản của riêng mình, mỗi món đặc sản lại có nguồn gốc, cách chế biến khác nhau. Góp mặt trong đại tiệc lần này tại Phố đi bộ Nhật Bản Wyndham Lynn Times Thanh Thủy là rất nhiều thương hiệu truyền thống nổi tiếng: Thịt chua Thanh Sơn (Phú Thọ) với hương vị nồng đậm và trở thành niềm tự hào ẩm thực của vùng đất Tổ; Ô mai Hà Nội - tinh hoa Hà Thành, Trà sữa hoa quả tươi; Nông sản Thuần Việt; Trà hữu cơ Thủ Thuật; sữa bò Ba Vì;..

Hương vị đặc sản Trung cũng góp mặt với Nem chua Ý Bình (Hà Tĩnh); giò me Đức Tuấn (Nghệ An); nông sản Đồng Tâm (Nghệ An) ;... Cùng nhiều đặc sản, OCOP Nam Bộ. Hàng trăm gian hàng đặc sản vùng miền hứa hẹn sẽ mang đến một đại tiệc Zô Zô Party - Đặc sản vùng miền không khoảng cách. Không gian tuyệt vời để du khách và gia đình thỏa sức vui chơi, mua sắm, thưởng thức hương vị tinh hoa vùng miền.

Để mở rộng cơ hội cho du khách tận hưởng và mua sắm, nếu như Zô Zô Party tổ chức trong 4 ngày liên tiếp từ 31/8 đến 3/9, hội chợ đặc sản vùng miền sẽ được mở cửa từ 25/8 để chào đón du khách và duy trì xuyên suốt 11 ngày lễ hội (Các gian hàng hoạt động liên tục từ 25/8-4/9).

Tận hưởng và lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc về người thân yêu

"Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau…"



Không cần chờ đến Giao thừa để thưởng thức màn pháo hoa cảm xúc bên gia đình, đến với Lễ hội Discovery Vietnam mùa Quốc Khánh này, du khách cũng sẽ được dẫn vào khung trời lung linh sắc màu Thanh Thủy với đêm hội pháo hoa rực sáng 31/8/2023.

Ít ai biết được ý nghĩa đầu tiên của việc bắn pháo hoa dịp năm mới và những dịp đặc biệt. Không chỉ cho đẹp, người ta tin rằng màu sắc tươi vui, rực rỡ ấy sẽ xua đuổi những điều xui xẻo của quá khứ và mang đến may mắn, hạnh phúc cho hiện tại và tương lai.

Những gia đình bên nhau ngắm pháo hoa sẽ thêm gắn kết. Những cặp đôi cùng nhau ngắm pháo hoa dưới những tia sáng lóe trên bầu trời thì tình yêu sẽ được chứng giám và tình cảm sẽ ngày càng được bền chặt hơn… Đây sẽ là điều tuyệt vời du khách tìm thấy khi đến với Wyndham Thanh Thủy dịp Quốc Khánh này.

Giao lưu văn hóa Nhật Bản đặc sắc

Nếu bạn từng nghe đến Haru Matsuri Thanh Thủy 2023, bạn sẽ không thể không nhớ đến màn đồng diễn và chụp hình tập thể kỷ lục với gần 300 vũ công Yosakoi trong không sắc màu văn hóa Nhật Wyndham Lynn Times Thanh Thủy.

Mùa lễ này, trong khuôn khổ Lễ hội Discovery Vietnam (25/8-4/9), một lần nữa, vũ điệu của những nụ cười và loạt chương trình giao lưu văn hóa Nhật Bản hấp dẫn sẽ hiện diện tại Phố đi bộ Nhật Bản Wyndham Thanh Thủy vào hai ngày 29/8 và 30/8. Cùng với đó là chương trình Đón bình an, rước may mắn - Ra mắt Daruma, biểu tượng may mắn Nhật Bản.

Nếu bạn là một tín đồ xứ Phù Tang, từng mơ ước một lần được hòa mình vào không gian văn hóa bản sắc xứ Anh Đào thì đây là cơ hội cho bạn.

Bên cạnh Zô Zô Party, đặc sản vùng miền, đêm tiệc pháo hoa,... Du khách khi đến với Wyndham Thanh Thủy mùa lễ Quốc khánh này sẽ được lạc vào xứ Phù Tang với những trải nghiệm cảm xúc, chân thật nhất thông qua chuỗi hoạt động đặc sắc tại Phố đi bộ Nhật Bản.

Nhâm nhi một tách trà, viết một điều nguyện ước, tận hưởng vũ điệu của những nụ cười,... sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời khó quên.

Lễ hội Discovery Vietnam

Thời gian tổ chức: 25/8-4/9/2023

Địa điểm: Quần thể nghỉ dưỡng suối khoáng 5 sao Wyndham Lynn Times Thanh Thuỷ, (Bảo Yên, Thanh Thuỷ, Phú Thọ)