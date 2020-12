Dù muốn hay không, bạn cần bổ sung 8 loại thực phẩm sau để tăng cường hệ miễn dịch chống lại COVID-19

Một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ giúp giữ cho một người khỏe mạnh. Kết hợp các loại thực phẩm cụ thể vào chế độ ăn uống có thể tăng cường hệ miễn dịch của bạn.



Vai trò của hệ thống miễn dịch

Hệ thống miễn dịch bao gồm các cơ quan, tế bào, mô và protein. Cùng nhau thực hiện các quá trình chống lại mầm bệnh. Đó là virus, vi khuẩn và các vật thể lạ gây nhiễm trùng hoặc bệnh tật.

Khi hệ thống miễn dịch tiếp xúc với mầm bệnh, nó sẽ kích hoạt phản ứng miễn dịch. Hệ thống miễn dịch giải phóng các kháng thể, gắn vào các kháng nguyên trên mầm bệnh và tiêu diệt chúng.

Tham khảo ngay những thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

1. Tỏi

Tỏi là thực phẩm hàng đầu trong việc ngăn ngừa cảm lạnh, cúm và các bệnh khác.

Theo các nghiên cứu y khoa, ăn tỏi có thể giúp giảm huyết áp, làm chậm quá trình xơ cứng động mạch.

Tỏi còn chứa rất nhiều vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

2. Nghệ

Củ nghệ là một loại gia vị được nhiều người sử dụng trong nấu ăn. Ăn nghệ có thể cải thiện phản ứng miễn dịch.

Điều này là do chất lượng của curcumin, một hợp chất có trong củ nghệ.

Theo đánh giá năm 2017, curcumin có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm.

3. Bông cải xanh

Bông cải xanh là một nguồn rất giàu vitamin C. 100 g bông cải xanh có thể cung cấp tới hơn 80% vitamin C cơ thể cần trong một ngày.

Ăn nhiều bông cải xanh có thể giúp hệ miễn dịch của bạn hoạt động hiệu quả.

Bông cải xanh chứa nhiều vitamin A, C và E cũng như nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ khác. Bông cải xanh là một trong những loại rau rất tốt cho sức khỏe. Lưu ý, chỉ hấp hoặc luộc sơ, tránh hầm hoặc nấu quá kỹ.

4. Sôcôla đen

Sôcôla đen chứa chất chống oxy hóa gọi là theobromine, có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Bằng cách bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi các gốc tự do.

Các gốc tự do là các phân tử mà cơ thể tạo ra khi phân hủy thức ăn hoặc tiếp xúc với các chất ô nhiễm. Các gốc tự do có thể làm hỏng các tế bào của cơ thể và có thể góp phần gây bệnh.

Mặc dù có lợi ích tiềm năng sôcôla đen chứa nhiều calo, chất béo bão hòa, vì vậy điều quan trọng là phải ăn lượng chừng mực.

5. Gừng

Mọi người sử dụng gừng trong nhiều món ăn, món tráng miệng, cũng như trong các loại trà. Gừng là thực phẩm có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cơ thể.

Theo một đánh giá, gừng có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và có khả năng mang lại lợi ích cho sức khỏe.

6. Ớt chuông đỏ

Ngoài các loại trái cây họ cam quýt, ớt chuông cũng là một nguồn cung cấp vitamin C rất dồi dào.

Thậm chí, lượng vitamin C có trong ớt chuông đỏ nhiều hơn gấp đôi so với lượng vitamin C có trong các loại trái cây họ cam, quýt.

Không những vậy, ớt chuông còn rất giàu beta carotene, một dưỡng chất không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể mà còn giúp tăng sức đề kháng tự nhiên của da.

7. Trà xanh

Cả Trà xanh và trà đen đều chứa nhiều flavonoid, một loại chất chống oxy hóa. Trà xanh thực sự vượt trội ở mức độ epigallocatechin gallate (EGCG), một chất chống oxy hóa mạnh khác.

Trong các nghiên cứu, EGCG đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch. Quá trình lên men trà đen đã phá hủy rất nhiều EGCG. Mặt khác, trà xanh được hấp và không lên men nên EGCG được giữ nguyên.

Trà xanh cũng là một nguồn tốt của axit amin L-theanine. L-theanine có thể hỗ trợ sản xuất các hợp chất chống vi trùng trong tế bào T của bạn.

Cũng như quả việt quất, trà xanh có chứa flavonoid, có thể làm giảm nguy cơ cảm lạnh. Tuy nhiên, cần uống với liều lượng vừa đủ.

8. Các loại thủy hải sản có vỏ

Là nhóm thực phẩm được nhiều người nghĩ đến nhất khi muốn tìm cách tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể bởi chúng thường có chứa rất nhiều kẽm. Kẽm là vi chất mà cơ thể chúng ta rất cần để các tế bào miễn dịch có thể hoạt động tối ưu.

Một số loài động vật có vỏ có chứa nhiều kẽm mà bạn nên thêm vào chế độ ăn như: cua, sò, tôm, hàu... Dù kẽm rất quan trọng nhưng mỗi ngày chỉ nên bổ sung một lượng vừa phải.

Song song với việc ăn uống các thực phẩm nêu trên còn cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa như: rửa tay với xà phòng thường xuyên, đeo khẩu trang nơi đông người,…

Theo Healthline