Du lịch vòng quanh thế giới, anh chàng này vẫn đều đặn gửi ảnh về cho mẹ yên tâm

Vài năm trước, anh chàng Jonathan Kubben Quiñonez đã khiến dân mạng xôn xao vì đi chơi xa vẫn nhán về: "Mẹ, con ổn mà", theo những cách không thể khó đỡ hơn.

Quiñonez bỏ công việc tư vấn kinh doanh tại Brussels, bán xe, đặt vé một chiều đến Cuba từ tháng 3/2016.

Ông con trai đột ngột từ bỏ cuộc sống ổn định đã khiến bố mẹ lo lắng rồi, đằng này lại vừa bỏ việc vừa đi du lịch vòng quanh thế giới! Tuy nhiên, anh chàng đã cố gắng xoa dịu gia đình và người mẹ thân yêu bằng cách gửi về thông điệp: "Mẹ, con ổn mà".

"Mẹ, con ổn mà"

Tấm biển "Mẹ, con ổn mà" trong mỗi bức ảnh của Quiñonez còn quan trọng và được chú ý hơn cả những địa danh mà anh đi qua.

Quiñonez muốn trấn an mẹ mình rằng anh luôn được an toàn trong mỗi chuyến đi, và thông qua du lịch, anh muốn giải phóng bản thân khỏi những "vùng an toàn" của chính mình. Việc làm này của Quiñonez đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người trên thế giới.

"Mọi người đều thích đi du lịch, đã thích thì phải dám làm", hay "Tôi đang cố gắng chứng tỏ rằng mọi nơi trên thế giới này đều đẹp tuyệt vời...", Quiñonez chia sẻ.

Cùng chiêm ngưỡng chuyến đi của anh chàng "Mẹ, con ổn mà":

Theo B.P