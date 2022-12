Du lịch Tết: Loạt khách sạn gần trung tâm thành phố Đà Lạt đang giảm giá, còn phòng cho cả kì nghỉ

Mức giá nhỉnh hơn so với khách sạn HANZ Thiên Niên Kỷ Đà Lạt nhưng các phòng ở khách sạn An Nam đều có đầy đủ nội thất và được bố trí hệt như đang ở nhà, nên các bạn có thể tự do nấu nướng, sinh hoạt, giúp tiết kiệm chi phí nếu có ý định ở dài ngày. (Ảnh: agoda)