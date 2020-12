Du lịch nội địa bứt tốc: Du khách thêm nhiều trải nghiệm thú vị

Theo các chuyên gia, Covid – 19 đã làm thay đổi nhu cầu du lịch, dẫn đến nhiều điều chỉnh về hành vi của du khách và định hình những xu hướng du lịch mới. Nhiều người Việt vốn chỉ say mê khám phá những miền đất xa xôi ngoại quốc, thì nay lại thích thú trải nghiệm những điểm đến hấp dẫn ngay trên chính đất nước mình.

Du lịch nội địa "trỗi dậy"

Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và các chương trình kích cầu "người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" của Chính phủ, địa phương cũng như các doanh nghiệp lớn, thị trường du lịch nội địa vẫn nhộn nhịp trong thời kỳ bình thường mới. Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, trong 10 tháng đầu năm nay, khách du lịch nội địa đạt 42,5 triệu lượt.

Đáng chú ý, theo kết quả khảo sát xu hướng du lịch của người Việt Nam do Booking.com thực hiện, thì du lịch nội địa nước ta tăng trưởng chưa từng có trong Covid-19, với hành trình trong nước chiếm đến 96% tổng quãng đường du lịch của người Việt trong giai đoạn từ 1/6 đến 31/8, trong khi cùng kỳ năm ngoái, con số này chỉ ước đạt 52%.

Check in con đường hoa ra biển tại FLC Quy Nhơn đang ược nhiều tín đồ sống ảo yêu thích

Sự "trỗi dậy" của du lịch nội địa cũng thúc đẩy các loại hình dịch vụ không ngừng điều chỉnh, mở rộng trải nghiệm, gia tăng quyền lợi cho du khách.

Nhiều doanh nghiệp lớn đẩy mạnh liên kết để tạo nên những combo, voucher ưu đãi cho du khách như "bay Bamboo nghỉ dưỡng FLC/Vinpearl", tour trọn gói của Saigontourist kết hợp với Viet Nam Airlines...

Các đơn vị phân phối phát triển mô hình sở hữu kỳ nghỉ nhanh chóng "bắt nhịp" nhu cầu mới của thị trường, tập trung chú trọng đa dạng hóa điểm đến, mang đến cho khách hàng thành viên nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng mới lạ, hấp dẫn.

Thêm điểm đến, thêm trải nghiệm

Khác với lần kích cầu đợt 1, giảm giá ồ ạt không còn là yếu tố hấp dẫn hàng đầu đối với du khách Việt trong chương trình kích cầu du lịch nội địa lần thứ 2. Thay vào đó, các doanh nghiệp lớn như Vingroup, Sungroup hay FLC…đang tập trung phát triển những sản phẩm đặc sắc, đồng thời gia tăng được chất lượng trải nghiệm cũng như giá trị quyền lợi cho khách hàng.

Ví dụ, cuối năm nay, Vingroup sẽ cho ra mắt tàu lặn vô cực, nâng cấp chuỗi chương trình nghệ thuật Tata show tại Nha Trang, còn FLC ngay từ cuối tháng 11/2020 đã khai trương khách sạn 1500 phòng có quy mô hàng đầu Việt Nam tại Quy Nhơn, đồng thời bổ sung dịch vụ du thuyền hạng sang phục vụ du khách tại vùng biển này.

Với Bamboo Airways, hãng hàng không vừa ra mắt 5 đường bay thẳng tới Côn Đảo, từ Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa và Đà Nẵng. Đây cũng là mạng bay quy mô nhất toàn ngành hàng không nội địa từ hòn đảo nổi tiếng này, giúp du khách có thêm lựa chọn hành trình, và góp phần hình thành tuyến du lịch mới mẻ, hấp dẫn.

Từ tháng 10/2020, FLC DigiCom (đơn vị quản lý và vận hành thương hiệu Sở hữu kỳ nghỉ FLC Holiday) tích cực mở rộng hệ thống các khu nghỉ liên kết, giúp khách hàng thành viên có thêm 6 lựa chọn nghỉ dưỡng đẳng cấp trong nước: Altara Suites Managed by Ri-Yaz Danang, Dusit Princess Moonrise Beach Resort – Phú Quốc, Pao’s Sapa Leisure Hotel, Silk Path Grand Sapa Hotel & Spa, Silk Path Grand Hue Hotel & Spa và Four Points by Sheraton Danang.

Đơn cử, nếu là "tín đồ" của xứ Huế mộng mơ, thì với tấm thẻ FLC Holiday Membership, giờ đây du khách có thể dễ dàng trải nghiệm vùng đất kinh kỳ này tại một trong những điểm đến đẳng cấp bậc nhất Trung trung bộ - Silk Path Grand Huế Hotel & Spa. Sở hữu 198 phòng nghỉ từ Deluxe tiêu chuẩn đến các phòng Suite đẳng cấp, Silk Path Grand Huế mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng hoài cổ tinh tế giữa lòng cố đô.

Khu nghỉ dưỡng Silk Path Grand Sa Pa view trọn vẻ đẹp trong mây của dãy núi Hoàng Liên Sơn

Còn với lữ khách yêu thích vẻ đẹp của lối kiến trúc Pháp cổ điển, thì khu nghỉ dưỡng Silk Path Grand Sa Pa – mới gia nhập mạng lưới liên kết sở hữu kỳ nghỉ của FLC Holiday cũng sẽ là một điểm đến lí tưởng. Khu nghỉ dưỡng này nằm trên một ngọn đồi xinh xắn, với các dãy nhà được xây vòng theo sườn đồi hướng ra toàn cảnh dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.

Với lợi thế phát triển từ mô hình mua trọn gói lưu trú trong thời gian dài tại một quần thể du lịch, khách sạn cao cấp có chi phí tiết kiệm đến 50 – 70% so với giá niêm yết, FLC Holiday Membership mang đến đặc quyền nghỉ dưỡng hàng năm cho khách hàng tại 4.300 khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp thông qua mạng lưới trao đổi kỳ nghỉ lớn nhất thế giới RCI, và chuỗi quần thể tiêu chuẩn quốc tế của Tập đoàn FLC ở những "thiên đường" du lịch của Việt Nam như Hạ Long, Sầm Sơn, Quy Nhơn...

Được vận hành theo quy chuẩn quốc tế, đồng thời được vinh danh với các giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới, 6 khu nghỉ liên kết mới trong hệ thống FLC Holiday mang đến cho du khách cơ hội tự do trao đổi quyền lợi nghỉ dưỡng và tận hưởng trải nghiệm tại những điểm đến chất lượng 5 sao đỉnh cao.