Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đạt doanh thu hơn 93 tỷ đồng trong 2 ngày

Thành phố Vũng Tàu là địa phương có số lượng du khách đến tắm biển, vui chơi nhiều nhất với 60.000 lượt khách, doanh thu đạt 39 tỷ đồng, kế đến là huyện Xuyên Mộc 26,4 tỷ đồng với hơn 33.400 lượt khách.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón gần 142 ngàn lượt khách đến vui chơi, tắm biển.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu điểm tham quan, bãi tắm… các địa phương đã bố trí lực lượng túc trực dọc bãi biển, thường xuyên phát loa thông tin tại các bãi tắm công cộng nhằm cảnh báo cho du khách về tình hình an ninh trật tự, trộm cắp, tội phạm ... do đó tình trạng chèo kéo, tranh giành khách giảm đáng kể.

Do lượng khách đông, tại TP Vũng Tàu vẫn còn xảy ra tình trạng tổ chức ăn uống ở các bãi biển, công viên, bờ kè; bán hàng rong và vi phạm an toàn giao thông… Lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở và lập biên bản vi phạm hành chính 28 trường hợp.

Trong ngày 3/9, lực lượng chức năng TP Vũng Tàu đã phối hợp tiếp nhận 10 trẻ đi lạc trong lúc tắm biển và trao trả về gia đình an toàn.