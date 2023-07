Du khách Việt nhận 637 triệu đồng từ bảo hiểm du lịch

Đối mặt với những sự cố này, việc trang bị cho mình gói bảo hiểm Du lịch Quốc tế từ doanh nghiệp bảo hiểm uy tín sẽ là "cứu cánh" cho du khách, như trải nghiệm của khách Nguyễn Thị Diệu (Quảng Bình) trong chuyến hành hương đến Israel tháng 5/2023 vừa qua.



Bảo hiểm Toàn Cầu hỗ trợ chi trả 637 triệu đồng viện phí

Giữa tháng 5/2023, chị Diệu cùng đoàn hơn 40 người từ Việt Nam tham gia chuyến du lịch hành hương tám ngày đến Israel. Bốn ngày sau khi đặt chân đến đây, trải nghiệm nền văn hóa đa dạng, sinh động cùng nhiều danh thắng lịch sử, chị Diệu sốt cao bất thường và phải nhập viện Hadassah Hospital điều trị. Sau 12 giờ hôn mê, chị được đưa vào phòng ICU điều trị tích cực, sau đó đã tỉnh lại và được bác sĩ chẩn đoán bị viêm màng não cấp tính do sốt cao kéo dài.

Chị Nguyễn Thị Diệu cùng đoàn du lịch đến hành hương tại Israel (Hình ảnh: NVCC)

"Tôi tỉnh lại lúc 8h tối, đầu óc choáng váng, không hiểu tại sao mình nằm trong bệnh viện, xung quanh toàn những người xa lạ...", chị Diệu chia sẻ khi nhắc lại khoảnh khắc tỉnh dậy sau thời gian hôn mê tại bệnh viện Hadassah Hospital. Với tình trạng sức khỏe này, chi phí điều trị 6 ngày tại Israel của chị lên đến hơn 637 triệu đồng.



Việc phải nhập viện tại một đất nước xa lạ với chi phí y tế vô cùng đắt đỏ có thể khiến bất cứ du khách nào cũng phải "choáng ngợp". May mắn khi tham gia chuyến hành hương do Công ty Du lịch TransViet Travel tổ chức, chị Diệu và tất cả các thành viên trong đoàn đều được công ty này đăng ký gói bảo hiểm Du lịch Quốc tế do Bảo hiểm Toàn Cầu cung cấp. Gói bảo hiểm Du lịch Quốc tế này sau đó đã giúp chị Diệu như "giải thoát" khỏi các lo âu về gánh nặng chi phí phát sinh và yên tâm điều trị phục hồi sức khỏe.

"Ngay sau khi đoàn chúng tôi liên hệ, phía Bảo hiểm Toàn Cầu đã hướng dẫn tổng hợp hồ sơ bồi thường và nhanh chóng xử lý để chúng tôi được chi trả chi phí điều trị y tế tại Israel", chị Diệu chia sẻ. Đặc biệt, khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Bảo hiểm Toàn Cầu đã chuẩn bị sẵn sàng xe cứu thương đưa chị Diệu về Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị tích cực.

Trang bị Bảo hiểm Du lịch Quốc tế cho chuyến đi không lo âu

Bảo hiểm Du lịch Quốc tế mang đến nhiều quyền lợi thiết thực cho khách hàng, từ việc chi trả các chi phí y tế khẩn cấp khi khách hàng bị ốm đau, tai nạn ở nước ngoài, cho đến các quyền lợi hỗ trợ chuyến đi như khi du khách bị thất lạc hành lý, mất giấy tờ, chuyến bay bị hoãn, lỡ nối chuyến… Do đó, Bảo hiểm Du lịch Quốc tế dần trở thành dịch vụ không thể thiếu của nhiều du khách và là bắt buộc khi nộp hồ sơ xin thị thực nhập cảnh (visa) vào một số quốc gia.

Đại diện GIC ông Hoàng Quốc Cường (bên trái) chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng (Hình ảnh: BHTC)

Tại buổi lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho chị Diệu vào ngày 11/7/2023 tại Trụ sở chính của Bảo hiểm Toàn Cầu, ông Hoàng Quốc Cường – Giám đốc Khối Phát triển kinh doanh và Marketing của Bảo hiểm Toàn Cầu chia sẻ: "Bảo hiểm Du lịch Quốc tế là công cụ hiệu quả để khách hàng bảo vệ bản thân mình trước các chi phí đắt đỏ, phát sinh do các sự cố bất ngờ trong chuyến đi. Việc chi trả bảo hiểm nhanh chóng, đầy đủ chi phí điều trị y tế tại Israel cho chị Nguyễn Thị Diệu là minh chứng rõ ràng cho các cam kết của Bảo hiểm Toàn Cầu đối với khách hàng. Thông qua buổi lễ chi trả bảo hiểm, Bảo hiểm Toàn Cầu hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa khách hàng nhận thức được tầm quan trọng và luôn trang bị cho mình gói Bảo hiểm Du lịch Quốc tế khi đi du lịch nước ngoài".