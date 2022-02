Du khách kể lại giây phút kinh hoàng trên chiếc ca nô chìm ở Hội An: "Đang chạy nhanh thì bị sóng đánh lật úp, những đứa trẻ ở trên mũi văng xuống nước"

"Tàu đang chạy nhanh thì bị sóng đánh lật úp"

Mô tả không khí hoảng loạn trên ca nô lúc sắp chìm, nhiều người không kịp thoát ra, ông Hùng cho Infonet/Vietnamnet hay: "Tàu đang chạy nhanh thì bị sóng đánh lật úp. Những đứa trẻ ở trên mũi bị văng xuống nước, những người còn lại nằm trong ca nô…".

Trong giây phút đối diện giữa sự sống và cái chết, ông Hùng dùng hết sức đạp mạnh vào cửa sổ ca nô để thoát ra ngoài thành công. Gần 10 phút sau, ông được ca nô đi sau cứu trong tình trạng bất tỉnh do uống nhiều nước lạnh.

Khi vào bờ, ông được sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện. Thế nhưng sau khi tỉnh lại, ông phải đón nhận nỗi đau quá lớn: Vợ ông đã không thể sống sót.

Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: báo Quảng Nam

Ông Hùng cho biết, vợ chồng ông có 3 người con nhưng giờ đây các con phải mồ côi mẹ. Hai vợ chồng vui vẻ đi du lịch mà giờ đây ông phải mang thi thể vợ trở về, không còn nỗi đau nào xót xa hơn thế nữa...

Cũng như ông Hùng, ông Hiệp (50 tuổi, trú TP.HCM) là người may mắn thoát chết trong vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại, đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa TP Hội An.

Khi PV VTC News tìm gặp ông Hiệp, dù vụ tai nạn đã trôi qua hàng giờ, ông đã được đưa vào đất liền an toàn và được chăm sóc y tế nhưng gương mặt của ông Hiệp vẫn thất thần vì vợ ông đã ra đi mãi mãi.

Chân dung ông Hiệp và hiện trường vụ việc. Ảnh: Infonet

Theo ông Hiệp, sáng ngày 26/2, ông cùng vợ có chuyến du lịch từ cảng Cửa Đại ra đảo Cù Lao Chàm để tham quan. Sau một buổi sáng vui chơi, lúc 13h45 cùng ngày, toàn bộ 36 hành khách cùng thuyền trưởng và 2 thuyền viên lên ca nô để về lại đất liền, lúc này trời bỗng trời âm u và biển động.

Khi chỉ còn cách bờ tầm 2 cây số, ca nô bỗng lật úp dìm 39 người xuống biển.

Công Hiệp đau đớn kể lại giây phút sinh tử: "Trong tích tắc, tất cả vẫy vùng trong dòng nước lạnh ngắt. Khi ca nô lật, tôi quơ tay nhưng không thấy vợ đâu. Tôi cố nhoài người đến chỗ cửa sổ để chui ra ngoài. Sau khi thoát ra ngoài, tôi lặn xuống để cứu vợ nhưng không tìm thấy. Dù kéo được bốn người khác trong đoàn ra ngoài nhưng họ đã tử vong".

Vậy là chỉ sau 1 buổi chiều định mệnh, vợ chồng ông đã âm dương cách biệt mãi mãi.

"Nghe báo cáo tôi giật mình, không tin vào mắt vào tai mình"

Cũng ngay trong tối qua (26/2), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng đã có mặt tại hiện trường.

Theo thuật lại của tờ Người lao động, ông Khuất Việt Hùng đã chia sẻ nỗi đau với người thân của các nạn nhân, đồng thời nói vụ việc là bài học đầy đau xót.

"Khi nghe báo cáo, tôi giật mình, không tin vào mắt, vào tai mình khi số lượng thương vong quá lớn", ông Hùng nói.

Đã có 15 người chết, 2 người mất tích trong vụ chìm ca nô ở Hội An

Ông yêu cầu giới chức tỉnh Quảng Nam kiểm tra độ an toàn của toàn bộ phương tiện tàu thuyền, tăng cường khả năng quan trắc để đảm bảo an toàn luồng tuyến. Đồng thời cần rà soát lại toàn bộ hệ thống hàng hải để cải thiện độ an toàn và linh hoạt luồng tuyến.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, đã chỉ đạo lực lượng công an dùng các biện pháp nghiệp vụ để bảo quản thi thể nạn nhân, để đảm bảo đủ thời gian cho thân nhân gặp mặt lần cuối.

Được biết, chiếc ca nô gặp nạn có công suất 400 CV thuộc Công ty TNHH MTV Phương Đông, hạn kiểm định đến tháng 1/2023. Thuyền trưởng Sen có bằng lái.

Nhận định nguyên nhân tai nạn, cho biết trên VNE, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch TP Hội An nói, nhiều khả năng ca nô vào đến gần bờ thì trúng cồn cát nên mắc cạn, sau đó gặp sóng lớn bị đánh lập úp. Qua lời kể ban đầu của những người chứng kiến, ca nô chạy đúng tốc độ, chở đúng số người quy định.

Đề cập vì sao biển động do không khí lạnh mà ca nô vẫn được xuất bến, ông Sơn nói: "Ngày 26/2 sóng biển cao, gió lớn nhưng chưa đến mức cấm biển ra Cù Lao Chàm. Nhiều tàu du lịch vẫn trở về đất liền an toàn".

Hơn 14h ngày 26/2, ca nô Phương Đông chở 39 người (gồm 36 khách du lịch đến từ Hà Nội, TP HCM, Bình Dương, 1 lái tàu, 2 phục vụ) từ đảo Cù Lao Chàm vào cảng Cửa Đại. Gần vào bờ, ca nô lật làm 15 người chết, 2 người mất tích, còn lại được cứu sống. Vùng biển Cửa Đại có gió to, sóng lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

