Du học sinh Trung Quốc làm "sugar baby" ở xứ người: "Chúng tôi thật sự yêu nhau, tình dục chỉ là một phần trong mối quan hệ"

Những cô gái mong muốn theo đuổi đồ hiệu xa xỉ và có tiền trang trải học phí

Ảnh minh họa

Bên cạnh balo LV với giá 2800 đô la Mỹ (khoảng 65 triệu đồng), đồng hồ Hermes 4000 đô là Mỹ (khoảng 92 triệu đồng), thì Vivian - một du học sinh Trung Quốc đang hưởng thụ cuộc sống sung túc trong căn hộ sang trọng hai phòng ngủ ở trung tâm Auckland, New Zealand.

Trong khi nhiều bạn học cùng lớp đang cố gắng đi làm bán thời gian, thì Vivian không những không trả tiền thuê nhà, mà mỗi tháng còn có vài ngàn đô trong tài khoản để tiêu xài. Với số tiền này, Vivian có thể vừa trả tiền học phí, vừa tiêu vào các nhu cầu xa xỉ khác.

Vivian, 20 tuổi, đến từ Trung Quốc đã tự nhận mình có 3 “sugar daddy" bao nuôi. Khái niệm “sugar daddy" được sử dụng nhiều ở xã hội phương Tây, dùng để chỉ những người đàn ông lớn tuổi trả tiền bao nuôi những cô gái trẻ hay còn gọi là “sugar baby". Một số “sugar daddy” độc thân, và cũng có nhiều người đã lập gia đình và có con cái.

Ảnh minh họa

Trong những năm gần đây, các trang web, ứng dụng trên điện thoại đã giúp thiết lập một thiết bị hẹn hò giữa những người đàn ông lớn tuổi và những cô gái trẻ, những ứng dụng đã bị truyền thông phương Tây chỉ trích, cho rằng đó là một trang web mua bán mại dâm trá hình. Tuy nhiên, nhiều du học sinh khi ra nước ngoài đã không thể chống lại sự cám dỗ của cuộc sống xa hoa, nên đã dấn thân vào “con đường không thể quay lại” này.

Là một du học sinh, Vivian đã tìm thấy “sugar daddy" thông qua các trang web khác nhau bao gồm Sugar Book và Seeking Arrangement. Vivian cho biết: “Tôi có khoảng 8 mối quan hệ như thế… Tôi nghĩ nó giống như một mối quan hệ mở".

Trong số 3 “sugar daddy" của Vivian hiện tại, người trẻ nhất là doanh nhân ở Hồng Kông, 40 tuổi, người già nhất là người Malaysia, 66 tuổi, và người còn lại đến từ Đài Loan.

Ảnh minh họa

Vivian nói rằng, cả 3 người đàn ông đều biết đến sự tồn tại của nhau và họ đều có gia đình riêng. Tuy nhiên, Vivian không biết họ đã ly hôn hay chưa, cô không quan tâm nhiều đến việc đó.

“Sugar daddy" Hồng Kông thường đến Auckland công tác, còn hai người kia sẽ trả tiền để cô ngồi trên máy bay hạng thương gia đến các khu nghỉ mát để tìm họ.

Vivian nói rằng, họ có quan hệ tình dục khi gặp nhau, nhưng cô không nghĩ rằng tình dục là lý do duy nhất để các ông “sugar daddy" tìm cô.

“Chúng tôi đang yêu nhau thật sự, tình dục chỉ là điều bình thường trong mối quan hệ giữa bạn trai và bạn gái, có phải không? Họ giúp tôi vì họ muốn giúp, điều đó khiến cho họ hạnh phúc, không phải là vì tình dục”, Vivian chia sẻ.

Vivian nói rằng, cô đã học được những điều này thông qua những bạn bè từng là “sugar baby”. Cô nói: “Khi tôi mới đến New Zealand, những bạn du học sinh khác đều mang đồ hiệu, tôi rất ghen tị. Tôi đã tìm được một công việc bán thời gian và làm việc tại một tiệm massage, nhưng số tiền mà tôi kiếm được không đủ để mua những món đồ xa xỉ đó”.

Ảnh minh họa

Ngày càng có nhiều du học sinh giống như Vivian, họ không còn làm việc và học tập, mà bắt đầu đi vào con đường hẹn hò với những ông chú lớn tuổi để được hỗ trợ một cuộc sống xa hoa, không cần làm việc vất vả.

Giáo sư Edwina Pio của Đại học Công nghệ Auckland tin rằng, càng ngày có nhiều sinh viên chọn trở thành “sugar baby”, điều này có liên quan đến việc ham muốn chạy theo lối sống xa xỉ.

Ảnh minh họa

Trang web Seeking Arrangment của Mỹ cho biết, có hơn 50.000 thành viên đã đăng ký tại New Zealand. Quảng cáo trên trang web cho biết nó có thể giúp sinh viên “tất toán sớm khoản vay sinh viên”. Ở New Zealand, tổng số tiền cho sinh viên vay lên đến 15,9 tỷ đô la New Zealand (hơn 244 nghìn tỷ đồng) tính đến năm 2018. Dữ liệu này cho thấy, ngay cả khi sinh viên có trợ cấp nhưng họ vẫn không thể trả được các hóa đơn hàng tháng.

Giáo sư Paul Spoonley, phó chủ tịch Đại học Massey cho biết: “Trường cho phép sinh viên làm việc bán thời gian để có tiền trang trải cho việc học. Tôi tin rằng nhiều sinh viên làm việc bán thời gian ở những nơi khó quản lý cũng như khó bị đánh thuế”.



Đối với những trang web hẹn hò với các ông chú lớn tuổi, chỉ cần sinh viên trên 18 tuổi là đã có thể đăng ký bằng cách cung cấp địa chỉ email và ảnh của mình. Chi phí tham gia các web dao động từ 60 - 250 đô la Mỹ. Nếu như sinh viên đó đăng ký với địa chỉ email của trường thì sẽ nhận được các ưu đãi như giảm giá hoặc nâng cấp miễn phí.

Thật sự có viên kẹo ngọt từ trên trời rơi xuống không?

Định nghĩa “sugar baby” hay “sugar daddy”, “sugar mama”, tất cả đều có liên quan đến sự trao đổi về xác thịt và tiền bạc. Trên hầu hết các trang web hẹn hò, họ thường ghi quảng cáo rằng “quan hệ tình dục không bắt buộc”, vì vậy nhiều sinh viên tin rằng có thể kiếm tiền nhanh chóng chỉ bằng cách trò chuyện với các “sugar daddy” hoặc hẹn hò ngắn hạn.

Emily, 23 tuổi, là du học sinh ban đầu cũng nghĩ như thế. “Tôi nghĩ rằng, được thôi, hẹn hò đi, nhưng mà tôi không có chiếc váy phù hợp’. Sau đó, tôi đã yêu cầu họ mua và cho tôi tiền. Tôi đã hẹn hò với họ rồi không bao giờ gặp lại nữa”, Emily cho biết.

Ảnh minh họa

Thế nhưng những ngày sau đó, cô phát hiện rằng mọi thứ không đơn giản chút nào. “Rất khó để diễn tả cảm giác này, mọi thứ không như bạn nghĩ. Đối với mối quan hệ này, bạn phải tự biến mình thành món hàng trao đổi ngang giá. Những người đàn ông đó không dễ dàng đưa tiền cho bạn đâu”.

Fiona, một du học sinh 21 tuổi, sau khi đăng ký vào trang web hẹn hò với các ông chú, cô đã tranh thủ dành thời gian để cải thiện hồ sơ của bản thân vì cô thật sự rất cần tiền.

“Tôi đã dành nhiều thời gian để giới thiệu về trường Đại học ưu tú của mình. Trang web này là nơi mà các ông chú rất thích sinh viên. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao đó cũng chỉ là một trò chơi”, Fiona nói.

Cũng giống như Emily, Fiona kịp nhận ra vấn đề.

Hình ảnh profile của các "sugar baby" trên web.

“Trong lần đầu gặp mặt, tôi và ông ấy cùng nhau uống cà phê, và cũng trong lần đầu này tôi không hề nhận được bất cứ khoản tiền nào. Sau đó, ông mới đề nghị tôi vào khách sạn, và khi tôi từ chối thì bị đưa vào danh sách đen.

Tôi nhận ra rằng, rất khó để tìm ra một người đàn ông chỉ muốn hẹn hò đơn thuần rồi cho tiền. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi và ông ấy trò chuyện riêng, sau đó ông đề nghị tôi gửi hình khỏa thân. Tôi nói rằng mình không cảm thấy thoải mái thì ông ta cắt đứt liên hệ. Tôi đã sử dụng ứng dụng này khoảng 6 tháng, cuối cùng thì một đồng cũng không có được”, Fiona trải lòng.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi một “sugar baby” không chấp nhận quan hệ tình dục và rất khó để đạt được thu nhập trung bình hàng tháng là 2580 đô la Mỹ (khoảng 60 triệu đồng) như mô tả trên web.

Brandon Wade, người sáng lập Seeking Arrangement tuyên bố rằng mục đích của web này là giúp sinh viên trả tiền học phí: “Theo dữ liệu khảo sát của các thành viên, nhiều sinh viên đã phải bỏ học vì vấn đề chi phí. Sau khi tham gia vào web này họ đã có thể quay lại trường học”.

Brandon Wade, người sáng lập Seeking Arrangement

Một phát ngôn viên của Seeking Arrangement đã tuyên bố: “Đây là một trang web hẹn hò và không muốn nhắm vào bất kỳ đối tượng nào. Sinh viên thích sử dụng trang web này vì chủ yếu họ muốn hẹn hò và muốn cải thiện chất lượng cuộc sống. Nếu ai đó không muốn gặp “sugar daddy” trên này thì đừng đăng ký”.

Bà Catherine Alice Healy, là một nhà hoạt động vì quyền của người bán dâm ở New Zealand tin rằng, mối quan hệ giữa “sugar daddy - sugar baby” và mại dâm không khác nhau, bởi vì rất ít “sugar daddy” muốn tìm gái trẻ chỉ để hẹn hò.

Bà nhấn mạnh: “Đây rõ ràng là mối quan hệ tình dục thương mại. Trao đổi tiền và dục vọng, sau đó thì mối quan hệ này sẽ biến mất. Vì là mối quan hệ tình dục thương mại, nên việc tìm kiếm một “sugar daddy” có những rủi ro không khác gì tham gia hoạt động mại dâm. Đối với du học sinh, sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị thực".

Bà Catherine Alice Healy, là một nhà hoạt động vì quyền của người bán dâm ở New Zealand tin rằng, mối quan hệ giữa “sugar daddy - sugar baby” và mại dâm không khác nhau.

Catherine Alice Healy tin rằng, các “sugar baby” sẽ gặp nhiều rắc rối hơn những người hành nghề mại dâm vì họ không nghĩ rằng mình đang hoạt động mại dâm.

“Họ có thể ngây thơ và không nghĩ rằng mình đang hoạt động mại dâm và không có đủ nhận thức về những rủi ro mà mình gặp phải”, bà nói.

Ở New Zealand, mặc dù ngành công nghiệp tình dục là một ngành kinh doanh hợp pháp, nhưng chỉ có công dân hoặc cư dân New Zealand mới được phép trở thành gái mại dâm. Việc sử dụng thị thực sinh viên để tham gia hoạt động mại dâm là bất hợp pháp.

Giáo sư Paul Spoonley, phó chủ tịch của Đại học Massey, nói rằng sinh viên Đại học nên trở thành những người năng động và sáng tạo. Ông không khuyến khích sinh viên trở thành “sugar baby”.

Ảnh minh họa

"Điều này sẽ khiến bạn gặp rủi ro cho việc học và thị thực khi ở New Zealand, và nó cũng có thể khiến bạn gặp rủi ro. Đặc biệt, nếu mối quan hệ này là bất hợp pháp thì bạn sẽ không được pháp luật bảo vệ”, ông nói.

Theo dữ liệu Cơ quan Di trú New Zealand công bố, 136 người đã bị trục xuất trực tiếp vì nghi ngờ bán dâm bất hợp pháp vào năm 2017, có 312 người đã bị trục xuất khi họ vào nước này vì họ bị nghi liên quan đến mại dâm.

Sau tất cả, mối quan hệ “sugar daddy - sugar baby” không thể che giấu được bản chất giao dịch tình và tiền.

(Nguồn: 163)