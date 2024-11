Dự giờ lớp học theo phương pháp "Học qua dự án"

Hệ vận động ngoài trời tại trường mầm non Hua Kìm (Sơn La) do nhóm học sinh Trung học Maya thiết kế và trực tiếp thi công trong dự án cộng đồng “Thiết kế hệ vận động vui chơi cho trẻ em mầm non vùng khó" trong năm học 2023 - 2024.