Dự đoán dàn khách mời nổi tiếng tham dự đám cưới sắp tới Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tại Hà Nội

Ngày 26/11 tới đây, đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My sẽ tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Những ngày vừa qua, cặp đôi dành nhiều thời gian cho việc cùng nhau đi phát thiệp đến tận tay khách mời, những người bạn thân thiết với cô dâu và chú rể. Bên cạnh đó, Đoàn Văn Hậu và bà xã cũng không quên “nhá hàng” hình cưới đẹp lung linh trên trang cá nhân với dòng chữ “save the date” (tạm dịch: Hãy để dành ngày đó cho chúng tôi nhé).

Cặp đôi khoe loạt hình cưới đẹp lung linh trước thềm đám cưới

Vốn là cặp trai tài, gái sắc được nhiều người ngưỡng mộ nên netizen cũng bày tỏ sự hào hứng mong chờ tới ngày “ăn cưới online”. Ngoài những dự đoán về không gian tiệc cưới đầu tư bao tiền, cô dâu visual ra sao trong ngày trọng đại thì không ít người dành sự quan tâm cho dàn khách mời. Bởi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My có rất nhiều mối quan hệ thân thiết không chỉ với dàn cầu thủ, mà còn có cả diễn viên, ca sĩ, Hoa hậu,...

Mới đây, một số khách mời nổi tiếng của cặp đôi cũng đã check-in với thiệp mời đám cưới, gửi lời chúc hạnh phúc đến cả hai. Trong đó có thể kể đến là MC Huyền Trang Mù Tạt và vợ chồng Joyce - Tâm Nguyễn. Được biết, Văn Hậu - Hải My và vợ chồng Joyce Phạm có nhiều lần đi hẹn hò đôi thân thiết nên dù sinh sống tại TP.HCM nhưng nhiều người dự đoán ái nữ đại gia Minh Nhựa cùng chồng sẽ bay ra Hà Nội dự cưới.

Các khách mời nổi tiếng nô nức check-in cùng thiệp cưới

Vợ chồng nam cầu thủ rất thân với vợ chồng Joyce Phạm

Đặc biệt hơn, gia đình của Doãn Hải My hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bố người đẹp từng là thế hệ Hiphop dancer đời đầu nên cũng có mối quan hệ rộng rãi. Nhiều người nhận ra, bố của Doãn Hải My thân thiết với ca sĩ Tuấn Hưng, Hà Lê và kiện tướng dancesport Chí Anh. Do vậy, đây cũng là những gương mặt được cộng đồng mạng dự đoán sẽ góp mặt trong đám cưới Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My.

Ngoài ra, đám cưới sẽ quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc khác như hội chị em diễn viên chơi thân với Đoàn Văn Hậu từ lâu. Hội bạn này của Văn Hậu đã biết cặp đôi từ khi mới hẹn hò và đến khi cầu hôn cũng luôn hiện diện là Hoàng Kim Ngọc, Đinh Ngọc Phượng, Việt Hoàng. Không những vậy, Đỗ Duy Nam - diễn viên hài cũng rất nhiệt tình khi cùng Đoàn Văn Hậu đi hỏi vợ, về Thái Bình cũng là cái tên được netizen nhớ đến.

Đỗ Duy Nam, Hoàng Kim Ngọc trong đám hỏi ngày 11/11 vừa qua

Hoàng Kim Ngọc (ngoài cùng bên phải) cũng là người chứng kiến màn cầu hôn ngọt ngào của cặp đôi

Và đương nhiên, đám cưới của vợ chồng Đoàn Văn Hậu chắc chắn sẽ không thể thiếu sự góp mặt của dàn cầu thủ đình đám như: Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh, Thành Chung, Duy Mạnh, Hồ Tấn Tài,... Đây cũng là những gương mặt từng dự lễ cưới của Đoàn Văn Hậu ở Thái Bình. Nhiều người hi vọng sẽ có thêm sự xuất hiện của Xuân Trường, Công Phượng, Đặng Văn Lâm,...

Cùng với đó, dàn “nóc nhà” chất lượng của hội bạn thân cầu thủ cũng được dự đoán sẽ có mặt: Mai Hà Trang, Uyên Kem, Chu Thanh Huyền, Hiếu Phạm,... Bởi ngoài đời, bà xã của Hà Đức Chinh và bà xã Thành Chung chơi rất thân với Doãn Hải My nên netizen khẳng định chắc nịch nhất định sẽ tham dự tiệc cưới ở Hà Nội.

Dàn cầu thủ và "nóc nhà" cũng không thể thiếu trong đám cưới này

Trong cùng hội WAGs thân thiết, diễn viên Bảo Hân cũng là người đồng hành lâu năm với Doãn Hải My. Trên trang cá nhân của mình, Bảo Hân đã khoe thiệp mời như một lời xác nhận sẽ có mặt trong ngày vui của cô em gái. Thêm vào đó, một nhân vật nữa cũng được rất nhiều chờ đợi sẽ xuất hiện là Hoà Minzy. Mặc dù chưa khoe thiệp cưới nhưng Hoà Minzy từng để riêng ngày 26/11 vào danh sách dự tiệc của mình nên chắc chắn người đẹp sẽ có mặt và “quậy đục nước”.

Dàn WAGs chất lượng hứa hẹn màn so kè nhan sắc tới đây