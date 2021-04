Đó cũng chính là thông điệp mà nhãn hàng gạo A An – sản phẩm thuộc Tập đoàn Tân Long muốn gửi gắm đến mọi nhà "Dù có đi đâu xa, cơm nhà vẫn là nhất".

Ý nghĩa bữa cơm gia đình Việt

Văn hóa ẩm thực Việt trải qua hàng nghìn năm, nhưng những giá trị tốt đẹp vẫn còn được gìn giữ và lưu truyền đến tận hôm nay, nhất là văn hóa dùng cơm gia đình của người Việt. Những bữa cơm sum họp là dịp hiếm hoi trong ngày để mọi người quan tâm, thể hiện tình cảm với nhau.

Trong bữa cơm, mọi người cùng chuyện trò vui vẻ: ông bà, cha mẹ có dịp hỏi han việc học hành của con cháu, chia sẻ những ý tưởng, những tâm tư của con trẻ; các thành viên trẻ được chia sẻ và học hỏi những kinh nghiệm từ những lời khuyên răn, dạy bảo của những thành viên đi trước; trẻ nhỏ thể hiện sự kính trọng với ông bà và cha mẹ qua từng cử chỉ ăn uống; vợ chồng thể hiện tình yêu thương, săn sóc nhau; anh chị em chia sẻ những câu chuyện trường lớp, công việc của mình...

Các món ăn gia đình Việt thường có cơm trắng nóng, thịt và các món rau củ. Xuất phát điểm từ nền nông nghiệp lúa nước, các món ăn trong bữa cơm của người Việt rất bình dị, đa phần đều từ những thực phẩm gieo trồng, đánh bắt từ thiên nhiên. Đặc biệt, trong mâm cơm không thể nào thiếu gạo ngon! Vậy làm thế nào để chọn gạo ngon để tròn vị bữa cơm nhà?

Chọn gạo ngon, tròn vị cơm

Khi bạn muốn chọn gạo thơm ngon cần lưu ý quy tắc hàng đầu là nên chọn mua gạo mới vào mùa là tốt nhất. Nếu bạn mua gạo cũ, gạo để trong kho lâu ngày sẽ giảm thơm ngon. Chính vì vậy, khi bạn chọn mua gạo, bạn hãy lưu ý đến ngày sản xuất ghi trên bao bì, nếu gạo càng mới thì càng ngon.

Một trong những mẹo mua hạt gạo ngon bạn hãy nhớ quan sát hình dáng bên ngoài của hạt gạo. Khi mua gạo bạn nên chú ý tới màu sắc của những hạt gạo để xem gạo ngon thật sự hay không. Việc quan sát hình dáng của hạt gạo cũng có thể phản ánh độ ngon sạch của gạo. Khi bạn quan sát thấy những hạt gạo mới, hình dáng bên ngoài sẽ còn nguyên phôi trắng và ít hạt ngả vàng, ít hạt vỡ, có màu trắng tự nhiên. Ngược lại nếu bạn thấy hạt gạo trắng sáng khác lạ, bất thường, thì có thể gạo này đã bị tẩy trắng không nên lựa chọn.

Điều đặc biệt quan trọng khi lựa chọn gạo ngon, bạn nên lựa chọn các địa điểm bán gạo uy tín để tránh mua hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Với mong muốn đồng hành cùng người nông dân, mang đến cho người tiêu dùng những hạt gạo ngon - sạch - lành, Tập đoàn Tân Long hợp tác với nhà nông các tỉnh để phát triển mô hình chuỗi sản xuất lúa gạo tích hợp quy mô lớn, đảm bảo chất lượng cao, thông qua phương pháp học tập kinh nghiệm từ các đối tác có kỹ thuật và công nghệ trên thế giới.

Từ vùng nguyên liệu là các cánh đồng mẫu lớn tại Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu… cùng với mô hình canh tác an toàn, bảo vệ sức khỏe nông dân và người tiêu dùng đã cho ra những hạt gạo chất lượng, đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường ngoại quốc khó tính.

Xuất phát từ tâm huyết phải mang đến cho người dùng những sản phẩm gạo không chỉ ngon mà còn phải an toàn, ngay từ năm 2016, Tập đoàn Tân Long cam kết an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, đảm bảo bình ổn về giá.

Gạo A An gồm nhiều loại gạo khác nhau với hương vị đa dạng, phong phú để phù hợp với nhiều khẩu vị khác nhau. Trong đó, gạo Japonica cho mùi thơm nhẹ, tinh tế. Khi nấu lên cho cơm trắng dẻo và dễ ăn, khi để nguội vẫn giữ nguyên độ dẻo vốn có. Gạo ST21 khi chưa nấu lên đã có mùi thơm nhẹ, khi chín có mùi thơm lan tỏa rõ rệt. Cơm khi nấu xong cho vị ngọt, dai, hạt cơm trong và đều rất bắt mắt. Gạo ST25 chất lượng cơm khi nấu cho ra hạt cơm trắng, dài, bón, dẻo nhiều, mùi thơm đặc trưng và có vị ngọt.

Dù cho ngoài kia có bộn bề bởi cuộc sống, nhưng đừng quên hạnh phúc bình dị từ những bữa cơm nhà bạn nhé! Hãy dành một chút thời gian để cùng quây quần chuẩn bị bữa cơm và trò chuyện cùng ông bà, cha mẹ, bạn sẽ cảm thấy khoảnh khắc bình yên nhất là đây!

Thông tin thêm:

Các sản phẩm gạo A An bao gồm: Japonica, ST21, ST25 chuẩn giống lúa, được canh tác theo chuỗi lúa gạo bài bản từ cánh đồng đến bàn ăn, cam kết an toàn chất lượng và nguồn gốc rõ ràng. Người tiêu dùng có thể tìm mua tại hệ thống bán lẻ của A An trên khắp cả nước. Tại các thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng, chỉ cần gọi hotline 1900 6869 gạo A An thơm ngon và ngọt lành sẽ được giao đến nhà trong vòng 30 phút.

Tham khảo thông tin về gạo A An tại website: https://aan.vn/ hoặc Facebook https://www.facebook.com/gaoaan