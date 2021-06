Điều quan trọng trước khi biết thời điểm không được tập thể dục là gì chính là việc lắng nghe cơ thể của bạn. Dưới đây là một số vấn đề sức khỏe không nên tập luyện mà bạn cần biết:

Không được tập thể dục khi đang bị sốt

Khi bị sốt, nguyên tắc điều trị số một chính là ở nhà và nghỉ ngơi. Một cơn sốt có thể cho thấy hệ miễn dịch của bạn đang chống chọi với sự xâm nhập của một dạng nhiễm trùng nào đó.

Lúc này việc tập thể dục có thể khiến bạn bị tăng thân nhiệt cao hơn và nguy cơ mất nước. Đó là chưa kể đến hiệu quả của buổi tập cũng sẽ không cao do cơn sốt làm tăng nhịp tim của bạn.

Bị cảm

Cảm lạnh có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu và bạn cho rằng tập thể dục sẽ khiến mồ hôi toát ra giúp bạn dễ chịu hơn? Các chuyên gia khuyên rằng, bạn không được tập thể dục khi bạn đang bị cảm do vi khuẩn/virus do nguy cơ lây nhiễm tới những người khác trong phòng tập.

Nếu chỉ là một cơn cảm lạnh thông thường thì bạn nên tập với một cường độ vừa phải. Đừng quên sát trùng tay hay lau sạch bất kì một bề mặt, thiết bị tập luyện nào mà bạn chạm vào.

Bị cúm

Cũng giống như việc bạn bị sốt thì cúm cũng có thể gây ra các cơn sốt ngắt quãng. Điều bạn cần là một chiếc giường để nghỉ ngơi chứ không phải là một chiếc máy tập. Hãy kiên nhẫn chờ đợi tới khi hồi phục.

Đó là chưa kể tới việc cố tình tập luyện có thể khiến tốc độ hồi phục của bạn bị chậm lại.

Vừa bị bùng phát một đợt hen suyễn

Nếu như nguyên nhân khiến cơn hen suyễn bùng phát là do nhiễm trùng đường hô hấp thì bạn không được tập thể dục. Thay vào đó là tìm tới gặp bác sĩ nếu như các triệu chứng vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Trong trường hợp bác sĩ tư vấn cho bạn biết rằng việc tập luyện an toàn đối với sức khỏe và bệnh hen suyễn của bạn đã được kiểm soát tốt thì bạn có thể tập luyện với mức độ phù hợp.

Hãy chắc chắn rằng mình đã khởi động nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút đầu tiên. Lưu ý, hãy ngừng việc tập luyện lại nếu như bạn gặp phải cơn khó thở hay thấy cơ thể bỗng nhiên mất sức hơn. Mang ống hít bên cạnh sẽ giúp bạn cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Bạn bị mất ngủ vào đêm hôm trước và đang cảm thấy mệt mỏi

Nếu đêm hôm trước bạn bị mất ngủ và bây giờ bạn đang cảm thấy quá mệt mỏi tới mức không thể hoạt động thì tốt nhất bạn cũng không nên tập thể dục. Mệt mỏi quá độ và kéo dài có thể là dấu hiệu của bật tật.

Còn trong trường hợp bạn chỉ cảm thấy hơi mệt thì một buổi tập thể dục nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng tốt hơn.

Đau lưng

Nếu lưng của bạn bị đau, hãy thư giãn trong vài ngày và theo dõi xem các triệu chứng có giảm bớt không. Hãy chú ý xem điều gì có thể khiến cơn đau lưng trở nên tồi tệ hơn, là cúi, vặn người hay khi bạn nói chuyện lớn tiếng,...

Với người bị đau lưng kéo dài, hãy tránh vận động cho tới khi được kiểm soát. Nếu cơn đau tiếp tục cản trở tới hoạt động thường ngày của bạn thì hãy nhanh chóng tới gặp bác sĩ để được tư vấn.

Điều này cũng được khuyên với những người đang gặp phải các chấn thương mới, chấn thương tái phát.

