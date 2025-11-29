Điểm tin thời tiết nổi bật ngày 29/11/2025

Ngày 29/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn hình thái thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét sâu về đêm và sáng, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Trong đó, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến 11-13°C, có nơi dưới 9°C, Tây Bắc Bộ trời rét sâu hơn, nhiệt độ thấp nhất dao động 9-12°C, có nơi dưới 8°C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ về đêm và sáng giảm xuống ngưỡng 13-16°C, có nơi dưới 13°C.

Ban ngày, các khu vực trên trời nắng, đặc biệt từ trưa - chiều, nhiệt độ tăng nhanh. Nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên mức 23-26°C gây chênh lệch cao giữa ngày và đêm, đặc biệt tại Bắc Bộ có thể chênh 12-14°C. Độ ẩm không khí thời gian này cũng ở mức thấp.

Ngày 29/11, Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc tiếp tục rét sâu về đêm và sáng. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Cũng trong ngày 29/11, một số nơi ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông. Trong đó, Trung Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét, các khu vực khác đêm và sáng trời lạnh.

Thời tiết TP.HCM trong thời gian này lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 20-22°C, có nơi dưới 20°C, ban ngày trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh lên 30-32°C khiến biên độ nhiệt giữa ngày và đêm ở đây cũng khá cao.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/11/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-13°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12°C, có nơi dưới 8°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, vùng núi có nơi dưới 9°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-21°C, phía Nam 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, phía Nam có nơi trên 29°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.