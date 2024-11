Khu vực Bắc Bộ thời tiết rét vào đêm và sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 20-11, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 9) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, suy yếu và tan dần. Đây cũng là tin cuối cùng về cơn bão số 9.

Ngày 20-11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi; riêng phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, đêm có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; từ ngày 20-11 có mưa rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 10 ngày tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi.

Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết nền nhiệt trung bình trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 11-11 đến 10-12 phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 1,5 độ C. "Hoạt động của không khí lạnh trong thời kỳ này có khả năng yếu hơn so với trung bình nhiều năm" - ông Hòa nói.

Dự báo không khí lạnh có khả năng sẽ hoạt động mạnh trong tháng 12-2024 đến tháng 2-2025 và gây ra các đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 20-11

Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Phía bắc có mưa vài nơi, phía nam đêm có mưa, mưa rào và dông, ngày có mưa rải rác. Phía bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc đêm có mưa, mưa rào và dông, ngày có mưa rải rác. Phía nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tại Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Ở Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.